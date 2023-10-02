تشيلسي يهزم فولهام ويستعيد نغمة الانتصارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭)- ‬استعاد‭ ‬تشيلسي‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وتغلب‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬فولهام‭ ‬2‭ /‬صفر‭ ‬

في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭.‬وحسم‭ ‬تشيلسي‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬عشرين‭ ‬دقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬الأوكراني‭ ‬ميخايلو‭

‬مودريك‭ ‬بهدف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬18‭ ‬ثم‭ ‬أضاف‭ ‬الألباني‭ ‬أرماندو‭ ‬بروخا‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭

‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬19‭. ‬الفوز‭ ‬رفع‭ ‬رصيد‭ ‬تشيلسي‭ ‬إلى‭ ‬ثمان‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬بفارق‭ ‬

الأهداف‭ ‬عن‭ ‬فولهام‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭.‬وسجل‭ ‬تشيلسي‭ ‬انتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مقابل‭ ‬تعادلين‭ ‬وثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬فيما‭ ‬

مني‭ ‬فولهام‭ ‬بالهزيمة‭ ‬الثالثة‭ ‬مقابل‭ ‬انتصارين‭ ‬وتعادلين‭.‬ولم‭ ‬يعرف‭ ‬تشيلسي‭ ‬طعم‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬أخر‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬

نوتينجهام‭ ‬فورست‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬ثم‭ ‬تعادل‭ ‬سلبيا‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬بورنموث‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخسر‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يهزم‭ ‬برايتون‭ ‬بهدف‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬لكأس‭ ‬رابطة‭ ‬المحترفين‭ ‬الإنجليزية‭.‬