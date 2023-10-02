تشيلسي يهزم فولهام ويستعيد نغمة الانتصارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن (د ب أ)- استعاد تشيلسي نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وتغلب على مضيفه فولهام 2 /صفر
في المرحلة السابعة.وحسم تشيلسي الفوز في أول عشرين دقيقة، حيث تقدم الأوكراني ميخايلو
مودريك بهدف في الدقيقة 18 ثم أضاف الألباني أرماندو بروخا الهدف الثاني
في الدقيقة 19. الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى ثمان نقاط في المركز الحادي عشر بفارق
الأهداف عن فولهام صاحب المركز الثالث عشر.وسجل تشيلسي انتصاره الثاني هذا الموسم مقابل تعادلين وثلاث هزائم فيما
مني فولهام بالهزيمة الثالثة مقابل انتصارين وتعادلين.ولم يعرف تشيلسي طعم الفوز في أخر ثلاث مباريات حيث خسر أمام ضيفه
نوتينجهام فورست بهدف دون مقابل ثم تعادل سلبيا مع مضيفه بورنموث قبل أن يخسر أمام ضيفه أستون فيلا بهدف دون رد، قبل أن يهزم برايتون بهدف في الدور الثالث لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
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