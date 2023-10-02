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رونالدو وتاليسكا يمنحان النصر انتصاره الثاني

10/2/2023 7:21:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قلب‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬تأخره‭ ‬بهدف‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬استقلال‭ ‬دوشنبه‭ ‬من‭ ‬طاجيكستان‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬مثير‭ ‬3‭ / ‬1‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬لبطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭
‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬بالمجموعة‭ ‬ذاتها،‭ ‬فاز‭ ‬برسيبوليس‭ ‬الإيراني‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الدحيل‭ ‬القطري‭ ‬1‭/‬صفر‭. ‬وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬الأول‭ ‬بارك‭ ‬انتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتقدم‭ ‬استقلال‭ ‬دوشنبه‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬سينين‭ ‬سباعي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬44‭.‬

لكن‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬أدرك‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬البرتغالي‭ ‬التعادل‭ ‬للنصر‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬66‭ ‬ثم‭ ‬تقمص‭ ‬البرازيلي‭ ‬أندرسون‭ ‬تاليسكا‭ ‬دور‭ ‬البطولة‭ ‬وأحرز‭ ‬الهدفين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬للفريق‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬72‭ ‬و77‭. ‬وسجل‭ ‬النصر‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬لبرسيبوليس‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬ونقطة‭ ‬واحدة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬استقلال‭ ‬دوشنبه‭ ‬والدحيل‭. ‬وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬سجل‭ ‬برسيبوليس‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬واقتنص‭ ‬فوزا‭ ‬مثيرا‭ ‬من‭ ‬ملعب‭ ‬الدحيل‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬اميد‭ ‬عاليشاه‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬63‭. ‬وفي‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬فاز‭ ‬النصر‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬برسيبوليس‭ ‬2‭ /‬صفر‭ ‬وتعادل‭ ‬الدحيل‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬استقلال‭ ‬دوشنبه‭ ‬سلبيا‭.‬

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