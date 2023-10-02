القوّة الجوية يحقق فوزه الأول.. وسقوط السد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

طهران‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقق‭ ‬القوّة‭ ‬الجوية‭ ‬العراقي‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ايه‭ ‬جي‭ ‬أم‭ ‬كاي‭ ‬الأوزبكستاني‭ ‬2‭-‬1‭. ‬ورفع‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬موقتا،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬استهل‭ ‬مشواره‭ ‬بتعادل‭ ‬ايجابي‭ ‬2‭-‬2‭ ‬مع‭ ‬سيباهان‭. ‬واظهر‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬تفوّقاً‭ ‬فنياً‭ ‬واضحاً‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثانية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬علي‭ ‬جاسم‭. ‬عزّز‭ ‬الفريق‭ ‬الضيف‭ ‬تقدّمه‭ ‬بهدف‭ ‬عكسي‭ ‬للمدافع‭ ‬سانجار‭ ‬تورسونوف،‭ ‬عندما‭ ‬حاول‭ ‬ابعاد‭ ‬كرة‭ ‬مرتدة‭ ‬من‭ ‬زميله‭ ‬الحارس‭ ‬المتصدي‭ ‬لكرة‭ ‬ثابتة‭ ‬لعبها‭ ‬محمد‭ ‬قاسم‭ (‬48‭). ‬وقلّص‭ ‬الإيراني‭ ‬سياوش‭ ‬حق‭ ‬نظري‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ (‬81‭).‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬سقط‭ ‬السد‭ ‬القطري‭ ‬أمام‭ ‬مستضيفه‭ ‬ناساف‭ ‬الاوزبكي‭ ‬1‭-‬3،‭ ‬وحقق‭ ‬الشارقة‭ ‬الإماراتي‭ ‬باكورة‭ ‬انتصاراته‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفه‭ ‬الفيصلي‭ ‬الأردني‭ ‬1‭- ‬صفر‭. ‬ورفع‭ ‬ناساف‭ ‬رصيده‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬الشارقة‭ ‬و5‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬السد‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬تعادل‭ ‬سلباً‭ ‬مع‭ ‬الشارقة‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬مبارياته‭. ‬ويقبع‭ ‬الفيصلي‭ ‬في‭ ‬قاع‭ ‬الترتيب‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نقاط‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬خسر‭ ‬امام‭ ‬ناساف‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬0‭-‬1‭. ‬على‭ ‬الاستاد‭ ‬المركزي‭ ‬بمدينة‭ ‬نامانغان‭ ‬سجل‭ ‬أهداف‭ ‬ناساف‭ ‬كل‭ ‬سوخروف‭ ‬نورلاييف‭ (‬28‭) ‬وعزيز‭ ‬بك‭ ‬امانوف‭ (‬46‭ ‬و58‭)‬،‭ ‬وخوخي‭ ‬بوعلام‭ (‬83‭) ‬للسد‭. ‬تقدم‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬نورلاييف‭ ‬الذي‭ ‬استثمر‭ ‬كرة‭ ‬عائدة‭ ‬من‭ ‬دفاع‭ ‬السد‭ ‬قابلها‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬الزاوية‭ ‬اليسرى‭ ‬للمرمى‭ (‬29‭). ‬ومع‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬فاجأ‭ ‬الفريق‭ ‬الاوزبكي‭ ‬السد‭ ‬بالهدف‭ ‬الثاني‭ ‬عبر‭ ‬عزيز‭ ‬بك‭ ‬امانوف‭ ‬الذي‭ ‬توغل‭ ‬بسهولة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬وسط‭ ‬غياب‭ ‬التغطية‭ ‬الدفاعية‭ ‬ليسدد‭ ‬في‭ ‬الزاوية‭ ‬البعيدة‭ (‬46‭)‬،‭ ‬ليعود‭ ‬ويسجل‭ ‬هدفه‭ ‬الشخصي‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬لفريقه‭ ‬بعدما‭ ‬انفرد‭ ‬وأرسل‭ ‬كرة‭ ‬فوق‭ ‬الحارس‭ (‬58‭). ‬

وسجل‭ ‬بوعلام‭ ‬هدف‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬للسد‭ ‬بمتابعته‭ ‬لكرة‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ (‬83‭) ‬وطرد‭ ‬الحكم‭ ‬لاعب‭ ‬السد‭ ‬أكرم‭ ‬عفيف‭ ‬بالبطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬عقب‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬الانذار‭ ‬الثاني‭ (‬86‭). ‬وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية،‭ ‬سجل‭ ‬مهاجم‭ ‬الشارقة‭ ‬المالي‭ ‬موسى‭ ‬ماريغا‭ ‬هدف‭ ‬المباراة‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬20‭. ‬وافتتح‭ ‬الشارقة‭ ‬التسجيل‭ ‬بعد‭ ‬كرة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬البوسني‭ ‬ميراليم‭ ‬بيانيتش‭ ‬تسلمها‭ ‬ماريغا‭ ‬على‭ ‬صدره‭ ‬بعدما‭ ‬هرب‭ ‬من‭ ‬رقابة‭ ‬المدافع‭ ‬مهند‭ ‬خيرالله‭ ‬وسدد‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الحارس‭ ‬اللبناني‭ ‬مهدي‭ ‬خليل،‭ ‬ألغاه‭ ‬الحكم‭ ‬اولاً‭ ‬بداعي‭ ‬التسلل‭ ‬ثم‭ ‬احتسبه‭ ‬بعد‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ (‬في‭ ‬ايه‭ ‬آر‭) (‬20‭). ‬

وكاد‭ ‬ماريغا‭ ‬الغائب‭ ‬عن‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬لعدم‭ ‬اكتمال‭ ‬جاهزيته‭ ‬البدنية‭ ‬بعد‭ ‬انضمامه‭ ‬المتأخر‭ ‬لفريقه‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي،‭ ‬يسجل‭ ‬الثاني‭ ‬بالطريقة‭ ‬نفسها‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬التونسي‭ ‬فراس‭ ‬بالعربي،‭ ‬لكن‭ ‬الحارس‭ ‬خرج‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬مناسب‭ ‬وأبعد‭ ‬تسديدة‭ ‬المهاجم‭ ‬المالي‭ (‬26‭). ‬ورغم‭ ‬سيطرة‭ ‬أصحاب‭ ‬الارض‭ ‬على‭ ‬المجريات،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الفيصلي‭ ‬كان‭ ‬الاخطر‭ ‬مع‭ ‬تسديدة‭ ‬أنس‭ ‬بني‭ ‬ياسين‭ ‬التي‭ ‬ابعدها‭ ‬الحارس‭ ‬عادل‭ ‬الحوسني‭ (‬35‭). ‬وتألق‭ ‬خليل‭ ‬في‭ ‬ابعاد‭ ‬تسديدتي‭ ‬بالعربي‭ (‬58‭) ‬والغيني‭ ‬عثمان‭ ‬كمارا‭ (‬64‭). ‬وحاول‭ ‬الفيصلي‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬ادراك‭ ‬التعادل‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬نزار‭ ‬الرشدان‭ ‬الى‭ ‬عارف‭ ‬الحاج‭ ‬لكن‭ ‬تسديدته‭ ‬صدها‭ ‬الحوسني‭ (‬81‭).‬