القوّة الجوية يحقق فوزه الأول.. وسقوط السد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
طهران - (أ ف ب): حقق القوّة الجوية العراقي فوزه الأول على مضيفه ايه جي أم كاي الأوزبكستاني 2-1. ورفع القوة الجوية رصيده الى 4 نقاط في صدارة الترتيب موقتا، بعد ان استهل مشواره بتعادل ايجابي 2-2 مع سيباهان. واظهر القوة الجوية تفوّقاً فنياً واضحاً منذ انطلاق الشوط الاول وتمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة الثانية عن طريق علي جاسم. عزّز الفريق الضيف تقدّمه بهدف عكسي للمدافع سانجار تورسونوف، عندما حاول ابعاد كرة مرتدة من زميله الحارس المتصدي لكرة ثابتة لعبها محمد قاسم (48). وقلّص الإيراني سياوش حق نظري الفارق في نهاية المباراة (81).
وفي المجموعة الثانية، سقط السد القطري أمام مستضيفه ناساف الاوزبكي 1-3، وحقق الشارقة الإماراتي باكورة انتصاراته على حساب ضيفه الفيصلي الأردني 1- صفر. ورفع ناساف رصيده في الصدارة إلى 6 نقاط متقدما بفارق نقطتين عن الشارقة و5 نقاط عن السد الثالث الذي كان تعادل سلباً مع الشارقة في مستهل مبارياته. ويقبع الفيصلي في قاع الترتيب من دون نقاط بعدما كان خسر امام ناساف في عمان 0-1. على الاستاد المركزي بمدينة نامانغان سجل أهداف ناساف كل سوخروف نورلاييف (28) وعزيز بك امانوف (46 و58)، وخوخي بوعلام (83) للسد. تقدم أصحاب الأرض عن طريق نورلاييف الذي استثمر كرة عائدة من دفاع السد قابلها بتسديدة قوية في الزاوية اليسرى للمرمى (29). ومع بداية الشوط الثاني فاجأ الفريق الاوزبكي السد بالهدف الثاني عبر عزيز بك امانوف الذي توغل بسهولة في منطقة الجزاء وسط غياب التغطية الدفاعية ليسدد في الزاوية البعيدة (46)، ليعود ويسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعدما انفرد وأرسل كرة فوق الحارس (58).
وسجل بوعلام هدف تقليص الفارق للسد بمتابعته لكرة داخل منطقة الجزاء (83) وطرد الحكم لاعب السد أكرم عفيف بالبطاقة الحمراء عقب حصوله على الانذار الثاني (86). وفي المباراة الثانية، سجل مهاجم الشارقة المالي موسى ماريغا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20. وافتتح الشارقة التسجيل بعد كرة طويلة من البوسني ميراليم بيانيتش تسلمها ماريغا على صدره بعدما هرب من رقابة المدافع مهند خيرالله وسدد في مرمى الحارس اللبناني مهدي خليل، ألغاه الحكم اولاً بداعي التسلل ثم احتسبه بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) (20).
وكاد ماريغا الغائب عن الجولة الأولى لعدم اكتمال جاهزيته البدنية بعد انضمامه المتأخر لفريقه قادما من الهلال السعودي، يسجل الثاني بالطريقة نفسها بعد تمريرة من التونسي فراس بالعربي، لكن الحارس خرج في توقيت مناسب وأبعد تسديدة المهاجم المالي (26). ورغم سيطرة أصحاب الارض على المجريات، الا ان الفيصلي كان الاخطر مع تسديدة أنس بني ياسين التي ابعدها الحارس عادل الحوسني (35). وتألق خليل في ابعاد تسديدتي بالعربي (58) والغيني عثمان كمارا (64). وحاول الفيصلي في الدقائق الأخيرة ادراك التعادل بعد تمريرة نزار الرشدان الى عارف الحاج لكن تسديدته صدها الحوسني (81).
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