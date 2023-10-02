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عيسى بن علي يزور منتخب ألعاب القوى ويشيد بإنجازاتهم

10/2/2023 7:21:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬رئيس‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بآسياد‭ ‬هانغتشو‭ ‬2022‭
‬بالإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬أبطال‭ ‬وبطلات‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬الصين‭ ‬حتى‭ ‬8‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقهم‭ ‬4‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭ ‬و3‭ ‬ميداليات‭ ‬برونزية‭ ‬وميدالية‭ ‬فضية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬سموه‭ ‬للقرية‭ ‬الرياضية‭ ‬ولقاء‭ ‬وفد‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬مدير‭ ‬المنتخبات‭ ‬محمد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬والطاقم‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬والعدائين‭ ‬والعداءات‭ ‬بحضور‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬السيد‭ ‬فارس‭ ‬الكوهجي‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ومدير‭ ‬البعثة‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالغفار‭ ‬واعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬الإداري‭.‬

وبارك‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لمنتخب‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬تحقيق‭ ‬تلك‭ ‬الإنجازات‭ ‬المشرفة‭ ‬ونقل‭ ‬لهم‭ ‬تحيات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬منوها‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬جميع‭ ‬العدائين‭ ‬والعداءات‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭.‬

وأضاف‭ ‬سموه‭ ‬‮«‬إننا‭ ‬سعداء‭ ‬بما‭ ‬حققتموه‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬عززت‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الآسيوي‭ ‬الكبير‭ ‬وإننا‭ ‬نتطلع‭ ‬منكم‭ ‬المزيد‭ ‬فيما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬مسابقات‭ ‬لرفع‭ ‬حصاد‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الميداليات‭ ‬الملونة‭ ‬لتحقيق‭ ‬إنجاز‭ ‬جديد‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬مسيرة‭ ‬انجازات‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭..‬‮»‬‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬أعرب‭ ‬وفد‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لدعم‭ ‬واهتمام‭ ‬سموه‭ ‬بالبعثة‭ ‬المتواجدة‭ ‬في‭ ‬هانغتشو‭ ‬مؤكدين‭ ‬عزمهم‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العطاء‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬والإنجازات‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬القادمة‭.‬

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