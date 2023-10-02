عيسى بن علي يزور منتخب ألعاب القوى ويشيد بإنجازاتهم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أشاد سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس وفد مملكة البحرين بآسياد هانغتشو 2022
بالإنجازات التي حققها أبطال وبطلات ألعاب القوى حتى الآن بدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي تستضيفها الصين حتى 8 أكتوبر الجاري بعد تحقيقهم 4 ميداليات ذهبية و3 ميداليات برونزية وميدالية فضية.
جاء ذلك خلال زيارة سموه للقرية الرياضية ولقاء وفد ألعاب القوى الذي يضم مدير المنتخبات محمد عبدالعزيز والطاقم الفني والإداري والعدائين والعداءات بحضور الأمين العام للجنة الأولمبية السيد فارس الكوهجي وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة ومدير البعثة أحمد عبدالغفار واعضاء الوفد الإداري.
وبارك سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لمنتخب ألعاب القوى تحقيق تلك الإنجازات المشرفة ونقل لهم تحيات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية منوها بالجهود التي بذلها جميع العدائين والعداءات للوصول إلى منصات التتويج.
وأضاف سموه «إننا سعداء بما حققتموه من إنجازات عززت مكانة البحرين في هذا المحفل الآسيوي الكبير وإننا نتطلع منكم المزيد فيما تبقى من مسابقات لرفع حصاد البحرين من الميداليات الملونة لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى مسيرة انجازات الرياضة البحرينية..».
هذا وقد أعرب وفد ألعاب القوى عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لدعم واهتمام سموه بالبعثة المتواجدة في هانغتشو مؤكدين عزمهم على مواصلة العطاء لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في المسابقات القادمة.
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