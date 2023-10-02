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منتخب اليد يواجه اليابان بطموح التأهل إلى النهائي

10/2/2023 7:21:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

يخوض‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬مواجهة‭ ‬مرتقبة‭ ‬ومهمة‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬4‭:‬00‭ ‬عصراً‭ (‬11:00‭ ‬ظهراً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭) ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬آسياد‭ ‬هانغتشو،‭ ‬وبطموحات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬للنهائي‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬بعد‭ ‬نهائي‭ ‬آسياد‭ ‬جاكرتا‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬وعطفاً‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الأخير‭ ‬بالدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬فإن‭ ‬أحمر‭ ‬اليد‭ ‬يبدو‭ ‬في‭ ‬جهوزية‭ ‬كاملة‭ ‬لخوض‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬وعينه‭ ‬على‭ ‬الانتصار‭ ‬والتأهل‭ ‬للنهائي‭.‬

ونجح‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬تصدر‭ ‬مجموعته‭ ‬الأولى‭ ‬بالدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬بثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬منتخبات‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وإيران‭ ‬والكويت‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قدم‭ ‬أحمر‭ ‬اليد‭ ‬مستويات‭ ‬تصاعدية‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬فرض‭ ‬أسلوبه‭ ‬والانتصار‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الثلاثة‭ ‬بكل‭ ‬جدارة‭ ‬واستحقاق‭.‬

ويدخل‭ ‬منتخبنا‭ ‬المباراة‭ ‬بجهوزية‭ ‬كاملة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أنهى‭ ‬التدريب‭ ‬الاستعدادي‭ ‬الأخير‭ ‬للمباراة،‭ ‬حيث‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحافظ‭ ‬المدرب‭ ‬الآيسلندي‭ ‬آرون‭ ‬كريستيانسون‭ ‬على‭ ‬الأسماء‭ ‬الأساسية‭ ‬باعتماده‭ ‬على‭ ‬حسين‭ ‬الصياد‭ ‬وعلي‭ ‬ميرزا‭ ‬ومحمد‭ ‬حبيب‭ ‬في‭ ‬الخط‭ ‬الخلفي،‭ ‬مع‭ ‬الاستعانة‭ ‬بمحمد‭ ‬حبيب‭ ‬ناصر‭ ‬خلال‭ ‬مجريات‭ ‬المباراة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يتناوب‭ ‬الثنائي‭ ‬أحمد‭ ‬جلال‭ ‬وقاسم‭ ‬قمبر‭ ‬على‭ ‬الجناح‭ ‬الأيمن،‭ ‬والثنائي‭ ‬حسن‭ ‬السماهيجي‭ ‬ومهدي‭ ‬سعد‭ ‬في‭ ‬الجناح‭ ‬الأيسر،‭ ‬فيما‭ ‬ينتظر‭ ‬عودة‭ ‬محمد‭ ‬ميرزا‭ ‬إلى‭ ‬التشكيلة‭ ‬الأساسية‭ ‬بعد‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭.‬

وسيكون‭ ‬الدور‭ ‬الأكبر‭ ‬على‭ ‬الحارس‭ ‬العملاق‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين‭ ‬لمواصلة‭ ‬عروضه‭ ‬القوية‭ ‬ومساعدة‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬بالمباراة‭ ‬بهدف‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

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