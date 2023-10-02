منتخب اليد يواجه اليابان بطموح التأهل إلى النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
يخوض منتخبنا الوطني لكرة اليد مواجهة مرتقبة ومهمة مع نظيره المنتخب الياباني في الساعة 4:00 عصراً (11:00 ظهراً بتوقيت البحرين) في الدور نصف النهائي من آسياد هانغتشو، وبطموحات كبيرة في التأهل للنهائي الثاني على التوالي في دورات الألعاب الآسيوية بعد نهائي آسياد جاكرتا عام 2018، وعطفاً على المستوى الفني الذي قدمه المنتخب في اللقاء الأخير بالدور الرئيسي فإن أحمر اليد يبدو في جهوزية كاملة لخوض نصف النهائي وعينه على الانتصار والتأهل للنهائي.
ونجح منتخبنا في تصدر مجموعته الأولى بالدور الرئيسي بثلاثة انتصارات متتالية على حساب منتخبات كوريا الجنوبية وإيران والكويت على التوالي، بعد أن قدم أحمر اليد مستويات تصاعدية تمكن من خلالها فرض أسلوبه والانتصار في المباريات الثلاثة بكل جدارة واستحقاق.
ويدخل منتخبنا المباراة بجهوزية كاملة بعد أن أنهى التدريب الاستعدادي الأخير للمباراة، حيث يتوقع أن يحافظ المدرب الآيسلندي آرون كريستيانسون على الأسماء الأساسية باعتماده على حسين الصياد وعلي ميرزا ومحمد حبيب في الخط الخلفي، مع الاستعانة بمحمد حبيب ناصر خلال مجريات المباراة، في حين يتناوب الثنائي أحمد جلال وقاسم قمبر على الجناح الأيمن، والثنائي حسن السماهيجي ومهدي سعد في الجناح الأيسر، فيما ينتظر عودة محمد ميرزا إلى التشكيلة الأساسية بعد غيابه عن المباراة الأخيرة.
وسيكون الدور الأكبر على الحارس العملاق محمد عبدالحسين لمواصلة عروضه القوية ومساعدة المنتخب في تحقيق الانتصار بالمباراة بهدف الوصول إلى المباراة النهائية.
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