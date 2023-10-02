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إلغاء مباراة الاتحاد السعودي ومضيفه سيباهان الإيراني

10/2/2023 7:20:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

طهران‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ألغيت‭ ‬مباراة‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬ومضيفه‭ ‬سيباهان‭ ‬الإيراني‭ ‬الاثنين‭ ‬ضمن‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬بسبب‭ ‬ظروف‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‮»‬،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬في‭ ‬بيان‭.‬

وذكر‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬رفض‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭ ‬لأنه‭ ‬غير‭ ‬مخوّل‭ ‬بالحديث‭ ‬إلى‭ ‬الاعلام‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬اداريي‭ ‬السعودي‭ ‬استاؤوا‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬تمثال‭ ‬نصفي‭ ‬للجنرال‭ ‬الإيراني‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬الذي‭ ‬قتله‭ ‬الاميركيون‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬داخل‭ ‬الملعب‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬إيسنا‭ ‬الايرانية‭ ‬عن‭ ‬نادي‭ ‬سيباهان‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬ألغيت‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬الحكم‭ ‬‮«‬سنجهز‭ ‬شكوى‭ ‬حول‭ ‬الحادثة‭ ‬ونقدمها‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭ ‬‮«‬تم‭ ‬الغاء‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬سيباهان‭ ‬الإيراني‭ ‬والاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬على‭ ‬ستاد‭ ‬نقش‭ ‬جاهان‭ ‬في‭ ‬اصفهان‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬ظروف‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬التزامه‭ ‬بضمان‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمسؤولين‭ ‬والجماهير‭ ‬وكل‭ ‬أطراف‭ ‬اللعبة‭. ‬وسوف‭ ‬تتم‭ ‬احالة‭ ‬الامر‭ ‬إلى‭ ‬اللجان‭ ‬المعنية‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬‮«‬وجد‭ ‬إداريو‭ ‬النادي‭ ‬تمثالا‭ ‬نصفيا‭ ‬لقاسم‭ ‬سليماني‭ ‬في‭ ‬الممر‭ ‬المؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الملعب‭... ‬هي‭ ‬مجرد‭ ‬مباراة‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬وتواجد‭ ‬التمثال‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬له‭ ‬بالموضوع‭. ‬طلبنا‭ ‬منهم‭ ‬ازالة‭ ‬التمثال‭ ‬قبل‭ ‬البدء‭ ‬بعملية‭ ‬الإحماء‭ ‬فرفضوا‭. ‬عاد‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬غرف‭ ‬تبديل‭ ‬الملابس‭...‬‮»‬‭.‬

من‭ ‬ناحيتها،‭ ‬أكدت‭ ‬قناة‭ ‬الاخبارية‭ ‬السعودية‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬غادر‭ ‬الملعب‭ ‬اعتراضا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬وضع‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬من‭ ‬تمثال،‭ ‬وأن‭ ‬مراقب‭ ‬وطاقم‭ ‬حكام‭ ‬اللقاء‭ ‬طلبوا‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإيرانيين‭ ‬ازالة‭ ‬التماثيل‭ ‬واللافتات‭ ‬وتم‭ ‬الرفض‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مسؤولي‭ ‬سيباهان،‭ ‬وان‭ ‬مراقب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬دوّن‭ ‬كل‭ ‬التجاوزات‭ ‬التي‭ ‬ادت‭ ‬إلى‭ ‬الغاء‭ ‬اللقاء،‭ ‬وسيتم‭ ‬عرضها‭ ‬على‭ ‬لجنة‭ ‬الانضباط‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الاجراءات‭ ‬اللازمة‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬بعثة‭ ‬الاتحاد‭ ‬تتجه‭ ‬إلى‭ ‬المطار‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬الوطن،‭ ‬فيما‭ ‬نقلت‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬مراقب‭ ‬لقاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬وسيباهان‭ ‬أعلنا‭ ‬‮«‬سمحنا‭ ‬لبعثة‭ ‬الاتحاد‭ ‬مغادرة‭ ‬ملعب‭ ‬اللقاء‮»‬‭.‬

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