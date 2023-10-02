إلغاء مباراة الاتحاد السعودي ومضيفه سيباهان الإيراني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
طهران - (أ ف ب): ألغيت مباراة الاتحاد السعودي ومضيفه سيباهان الإيراني الاثنين ضمن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم «بسبب ظروف غير متوقعة»، حسب ما أعلن الاتحاد القاري في بيان.
وذكر مصدر في نادي الاتحاد رفض الكشف عن اسمه لأنه غير مخوّل بالحديث إلى الاعلام لوكالة فرانس برس إن اداريي السعودي استاؤوا من وجود تمثال نصفي للجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قتله الاميركيون في العراق عام 2020، داخل الملعب.
ونقلت وكالة إيسنا الايرانية عن نادي سيباهان أن المباراة ألغيت بعد قرار من الحكم «سنجهز شكوى حول الحادثة ونقدمها للاتحاد الآسيوي لكرة القدم».
وقال الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي «تم الغاء المباراة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 ضمن المجموعة الثالثة، والتي كان من المقرر أن تجمع بين سيباهان الإيراني والاتحاد السعودي على ستاد نقش جاهان في اصفهان مساء أمس الإثنين، وذلك بسبب ظروف غير متوقعة».
وشدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على التزامه بضمان أمن وسلامة اللاعبين والمسؤولين والجماهير وكل أطراف اللعبة. وسوف تتم احالة الامر إلى اللجان المعنية.
وقال مصدر في الاتحاد «وجد إداريو النادي تمثالا نصفيا لقاسم سليماني في الممر المؤدي إلى الملعب... هي مجرد مباراة كرة قدم وتواجد التمثال لا علاقة له بالموضوع. طلبنا منهم ازالة التمثال قبل البدء بعملية الإحماء فرفضوا. عاد الفريق إلى غرف تبديل الملابس...».
من ناحيتها، أكدت قناة الاخبارية السعودية أن نادي الاتحاد غادر الملعب اعتراضا على ما وضع في الملعب من تمثال، وأن مراقب وطاقم حكام اللقاء طلبوا من المسؤولين الإيرانيين ازالة التماثيل واللافتات وتم الرفض من قبل مسؤولي سيباهان، وان مراقب الاتحاد الآسيوي دوّن كل التجاوزات التي ادت إلى الغاء اللقاء، وسيتم عرضها على لجنة الانضباط لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
وأضافت أن بعثة الاتحاد تتجه إلى المطار للعودة إلى أرض الوطن، فيما نقلت أيضاً أن مراقب لقاء الاتحاد وسيباهان أعلنا «سمحنا لبعثة الاتحاد مغادرة ملعب اللقاء».
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