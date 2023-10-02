الرفاع يكتفي بنقطة أمام الزوراء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬جميل‭ ‬سرحان الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00





التصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان





اكتفى‭ ‬‮«‬ممثل‭ ‬الوطن‮»‬‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬الرفاع‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬الزوراء‭ ‬العراقي،‭ ‬عندما‭ ‬تعادل‭ ‬الفريقان‭ ‬بهدف‭ ‬لمثله‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بينهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ورفع‭ ‬الرفاع‭ ‬رصيده‭ ‬بهذا‭ ‬التعادل‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬نقاط‭.‬

انتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتقدم‭ ‬الزوراء‭ ‬بهدف‭ ‬أحرزه‭ ‬ميثم‭ ‬جبار‭ (‬5‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬تعادل‭ ‬الرفاع‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬فينيسيوس‭ (‬77‭).‬