الرفاع يكتفي بنقطة أمام الزوراء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
التصوير: محمد سرحان
اكتفى «ممثل الوطن» الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرفاع بنقطة واحدة في مباراته أمام الزوراء العراقي، عندما تعادل الفريقان بهدف لمثله في المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب مدينة خليفة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ورفع الرفاع رصيده بهذا التعادل إلى 4 نقاط.
انتهى الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدف أحرزه ميثم جبار (5)، ثم تعادل الرفاع عن طريق فينيسيوس (77).
MENAFN02102023000055011008ID1107176660
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.