تتويج الفريق الملكي رسميا بلقب مهرجان هنغاريا للفروسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
توج الفريق الملكي بشعار فيكتوريوس رسميا بلقب مهرجان هنغاريا للفروسية التراثي الذي أقيم تحت رعاية رئيسة هنغاريا وفاز بلقبه الفارس رائد محمود بجدارة واستحقاق بعد مستويات بارزة قدمها طوال المهرجان.
وتسلم الدكتور خالد أحمد حسن مدير الفريق الملكي للقدرة والفارس رائد محمود كأس البطولة والمركز الأول، في اليوم الختامي للمهرجان الذي اشتمل على مسابقات فروسية مختلفة للهواة وعروض أكروباتية على ظهور الجياد وسباقات السرعة في ميدان مسافة 300 متر يقطعون خط النهاية بعد الدوران بالمضمار 4 دورات ونصف.
وأكد الدكتور خالد أحمد حسن أن هذا الإنجاز الجديد الذي سجله الفريق الملكي نابع من الدعم البارز الذي يحظى به الفريق من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي، مبينا أن الفريق حرص على المشاركة في المهرجان من أجل إضافة إنجاز جديد للفروسية البحرينية في المحافل العالمية.
وأشاد الدكتور خالد أحمد حسن بالمستويات البارزة التي قدمها الفارس رائد محمود في المهرجان الذي شهد منافسة قوية ومثيرة طوال المراحل، مبينا أن الإنجاز حافز للفريق في مواصلة تحقيق الإنجازات الخارجية في المشاركات القادمة.
ويتم اختيار فارسين من المتأهلين من كل مجموعة للتنافس في اليوم الختامي في المسابقات النهائية ينظم في اليوم الختامي مسابقة سرعة دولية من الدول التي يتم دعوتها وتقدم لهم الجياد للمشاركة باستخدام القرعة من الدولة المضيفة، ينافسون كل 4 فرسان يمثلون دولهم بكل مجموعة ويتم اختيار الفائزين الأول والثاني للمنافسة في المسابقة الدولية والتي تشارك بها 4 دول متأهلة، حيث تم دعوة البحرين وإنجلترا وكرواتيا وهولندا وتركيا ومنغوليا وهنغاريا وسويسرا للمشاركة في نسخة العام الحالي 2023.
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