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تتويج الفريق الملكي رسميا بلقب مهرجان هنغاريا للفروسية

10/2/2023 7:20:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

توج‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬بشعار‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬رسميا‭ ‬بلقب‭ ‬مهرجان‭ ‬هنغاريا‭ ‬للفروسية‭ ‬التراثي‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬رئيسة‭ ‬هنغاريا‭ ‬وفاز‭ ‬بلقبه‭ ‬الفارس‭ ‬رائد‭ ‬محمود‭ ‬بجدارة‭ ‬واستحقاق‭ ‬بعد‭ ‬مستويات‭ ‬بارزة‭ ‬قدمها‭ ‬طوال‭ ‬المهرجان‭.‬

وتسلم‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬مدير‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬والفارس‭ ‬رائد‭ ‬محمود‭ ‬كأس‭ ‬البطولة‭ ‬والمركز‭ ‬الأول،‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬للمهرجان‭ ‬الذي‭ ‬اشتمل‭ ‬على‭ ‬مسابقات‭ ‬فروسية‭ ‬مختلفة‭ ‬للهواة‭ ‬وعروض‭ ‬أكروباتية‭ ‬على‭ ‬ظهور‭ ‬الجياد‭ ‬وسباقات‭ ‬السرعة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬مسافة‭ ‬300‭ ‬متر‭ ‬يقطعون‭ ‬خط‭ ‬النهاية‭ ‬بعد‭ ‬الدوران‭ ‬بالمضمار‭ ‬4‭ ‬دورات‭ ‬ونصف‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬سجله‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬نابع‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إضافة‭ ‬إنجاز‭ ‬جديد‭ ‬للفروسية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬العالمية‭.‬

وأشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬بالمستويات‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬الفارس‭ ‬رائد‭ ‬محمود‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬ومثيرة‭ ‬طوال‭ ‬المراحل،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬الإنجاز‭ ‬حافز‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬القادمة‭.‬

ويتم‭ ‬اختيار‭ ‬فارسين‭ ‬من‭ ‬المتأهلين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬للتنافس‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬النهائية‭ ‬ينظم‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬مسابقة‭ ‬سرعة‭ ‬دولية‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬دعوتها‭ ‬وتقدم‭ ‬لهم‭ ‬الجياد‭ ‬للمشاركة‭ ‬باستخدام‭ ‬القرعة‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬المضيفة،‭ ‬ينافسون‭ ‬كل‭ ‬4‭ ‬فرسان‭ ‬يمثلون‭ ‬دولهم‭ ‬بكل‭ ‬مجموعة‭ ‬ويتم‭ ‬اختيار‭ ‬الفائزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬للمنافسة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الدولية‭ ‬والتي‭ ‬تشارك‭ ‬بها‭ ‬4‭ ‬دول‭ ‬متأهلة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬دعوة‭ ‬البحرين‭ ‬وإنجلترا‭ ‬وكرواتيا‭ ‬وهولندا‭ ‬وتركيا‭ ‬ومنغوليا‭ ‬وهنغاريا‭ ‬وسويسرا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭.‬

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