مدرب السويد يتعهد بالاستقالة في حال الخروج من تصفيات يورو 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ستوكهولم‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬يان‭ ‬أندرسون‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬السويدي‭ ‬أنه‭ ‬سيتنحى‭ ‬عن‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فشل‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ (‬يورو‭ ‬2024‭) ‬في‭ ‬ألمانيا‭.‬

وقضى‭ ‬أندرسون‭ ‬سبعة‭ ‬أعوام‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬السويدي،‭ ‬حيث‭ ‬تسلم‭ ‬زمام‭ ‬المسؤولية‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬ويمتد‭ ‬عقده‭ ‬حتى‭ ‬يورو‭ ‬2024،‭ ‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬السويدي‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬إنه‭ ‬سيتنحى‭ ‬عن‭ ‬منصبه‭ ‬مع‭ ‬ختام‭ ‬التصفيات‭ ‬في‭ ‬نوفمبر،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فشل‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬للبطولة‭ ‬القارية‭.‬

وأكد‭ ‬البيان‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬2020‭ ‬حينما‭ ‬جرى‭ ‬تمديد‭ ‬عقد‭ ‬أندرسون‭.‬

ويحتل‭ ‬منتخب‭ ‬السويد‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬مجموعته‭ ‬بالتصفيات،‭ ‬بفارق‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬بلجيكا‭ ‬والنمسا،‭ ‬حيث‭ ‬يتأهل‭ ‬صاحبا‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬إلى‭ ‬يورو2024،‭ ‬لكن‭ ‬فرصة‭ ‬السويد‭ ‬تبدو‭ ‬ضئيلة‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬النمسا‭ ‬3‭/‬1‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬أندرسون‭: ‬‮«‬الشيء‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يجول‭ ‬بذهني‭ ‬هو‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬يورو،‭ ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬تساؤلات‭ ‬بشأن‭ ‬مستقبلي‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬النمسا‭ ‬وأردنا‭ ‬توضيح‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬مازلت‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬بمقدورنا‭ ‬بلوغ‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا،‭ ‬سنفعل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬بوسعنا‭ ‬لاقتناص‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة،‭ ‬ومازال‭ ‬هناك‭ ‬ثلاث‭ ‬جولات‭ ‬في‭ ‬الخريف‮»‬‭.‬