Tuesday, 03 October 2023 05:34 GMT

مدرب السويد يتعهد بالاستقالة في حال الخروج من تصفيات يورو 2024

10/2/2023 7:20:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ستوكهولم‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬يان‭ ‬أندرسون‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬السويدي‭ ‬أنه‭ ‬سيتنحى‭ ‬عن‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فشل‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ (‬يورو‭ ‬2024‭) ‬في‭ ‬ألمانيا‭.‬

وقضى‭ ‬أندرسون‭ ‬سبعة‭ ‬أعوام‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬السويدي،‭ ‬حيث‭ ‬تسلم‭ ‬زمام‭ ‬المسؤولية‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬ويمتد‭ ‬عقده‭ ‬حتى‭ ‬يورو‭ ‬2024،‭ ‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬السويدي‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬إنه‭ ‬سيتنحى‭ ‬عن‭ ‬منصبه‭ ‬مع‭ ‬ختام‭ ‬التصفيات‭ ‬في‭ ‬نوفمبر،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فشل‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬للبطولة‭ ‬القارية‭.‬

وأكد‭ ‬البيان‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬2020‭ ‬حينما‭ ‬جرى‭ ‬تمديد‭ ‬عقد‭ ‬أندرسون‭.‬

ويحتل‭ ‬منتخب‭ ‬السويد‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬مجموعته‭ ‬بالتصفيات،‭ ‬بفارق‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬بلجيكا‭ ‬والنمسا،‭ ‬حيث‭ ‬يتأهل‭ ‬صاحبا‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬إلى‭ ‬يورو2024،‭ ‬لكن‭ ‬فرصة‭ ‬السويد‭ ‬تبدو‭ ‬ضئيلة‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬النمسا‭ ‬3‭/‬1‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬أندرسون‭: ‬‮«‬الشيء‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يجول‭ ‬بذهني‭ ‬هو‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬يورو،‭ ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬تساؤلات‭ ‬بشأن‭ ‬مستقبلي‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬النمسا‭ ‬وأردنا‭ ‬توضيح‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬مازلت‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬بمقدورنا‭ ‬بلوغ‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا،‭ ‬سنفعل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬بوسعنا‭ ‬لاقتناص‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة،‭ ‬ومازال‭ ‬هناك‭ ‬ثلاث‭ ‬جولات‭ ‬في‭ ‬الخريف‮»‬‭.‬

MENAFN02102023000055011008ID1107176658

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث