مدرب السويد يتعهد بالاستقالة في حال الخروج من تصفيات يورو 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
ستوكهولم - (د ب أ): أكد يان أندرسون المدير الفني للمنتخب السويدي أنه سيتنحى عن منصبه في حال فشل فريقه في بلوغ كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا.
وقضى أندرسون سبعة أعوام مع المنتخب السويدي، حيث تسلم زمام المسؤولية في 2016 ويمتد عقده حتى يورو 2024، لكنه قال في بيان صادر عن اتحاد الكرة السويدي أمس الاثنين إنه سيتنحى عن منصبه مع ختام التصفيات في نوفمبر، في حال فشل الفريق في التأهل للبطولة القارية.
وأكد البيان أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق في 2020 حينما جرى تمديد عقد أندرسون.
ويحتل منتخب السويد المركز الثالث في مجموعته بالتصفيات، بفارق سبع نقاط عن بلجيكا والنمسا، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى يورو2024، لكن فرصة السويد تبدو ضئيلة خاصة بعد الخسارة أمام النمسا 3/1 الشهر الماضي.
وقال أندرسون: «الشيء الوحيد الذي يجول بذهني هو الذهاب إلى يورو، لكن هناك تساؤلات بشأن مستقبلي بعد الخسارة أمام النمسا وأردنا توضيح ما تم الاتفاق عليه».
وأضاف: «مازلت أعتقد أن بمقدورنا بلوغ كأس أمم أوروبا، سنفعل كل ما بوسعنا لاقتناص هذه الفرصة، ومازال هناك ثلاث جولات في الخريف».
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