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نجــم إنـتر كـوادرادو جاهـز لمواجـهة بنفـيكا

10/2/2023 7:20:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬سيموني‭ ‬إنزاغي‭ ‬مدرب‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان،‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬جاهزية‭ ‬خوان‭ ‬كوادرادو‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬بنفيكا‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬4‭ ‬مباريات‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬

وغاب‭ ‬الجناح‭ ‬الكولومبي‭ ‬عن‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لإنتر‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬والتي‭ ‬انتهت‭ ‬بالتعادل‭ ‬1‭ -‬1‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬سوسيداد‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬3‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي،‭ ‬لكنه‭ ‬سيكون‭ ‬ضمن‭ ‬تشكيلة‭ ‬الفريق‭ ‬لمواجهة‭ ‬بنفيكا،‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وقال‭ ‬إنزاغي‭ ‬للصحافيين‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬تدرب‭ ‬اليوم‭... ‬كان‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬التهاب‭ ‬في‭ ‬الأوتار،‭ ‬وعاد‭ ‬إلى‭ ‬التدريب‭ ‬مع‭ ‬المجموعة‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬التدريب‭ ‬بشكل‭ ‬منفصل‭. ‬لقد‭ ‬عمل‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬وهو‭ ‬ضمن‭ ‬التشكيلة‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬ثم‭ ‬سنرى‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيلعب‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭. ‬إنه‭ ‬لاعب‭ ‬مهم‭ ‬للغاية،‭ ‬وأنا‭ ‬أعوّل‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬قدم‭ ‬إنزاغي‭ ‬تحديثاً‭ ‬بشأن‭ ‬ستيفانو‭ ‬سينسي‭ ‬وديفيد‭ ‬فراتيسي،‭ ‬وهو‭ ‬الثنائي‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬شد‭ ‬عضلي‭. ‬وغاب‭ ‬فراتيسي‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬4‭ -‬0‭ ‬على‭ ‬ساليرنيتانا‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬بينما‭ ‬لم‭ ‬يلعب‭ ‬سينسي‭ ‬منذ‭ ‬أغسطس‭ (‬آب‭) ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬إنزاغي‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يتوافر‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الاثنين‭ ‬للقاء‭ ‬بنفيكا‭. ‬سنعود‭ ‬إلى‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬سينسي‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولية‭... ‬بالنسبة‭ ‬لفراتيسي،‭ ‬نقوم‭ ‬بالتقييم‭ ‬لمعرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬متاحاً‭ ‬لمباراة‭ ‬بولونيا‭ (‬يوم‭ ‬السبت‭). ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الأمل‭ ‬لمشاركته‭ ‬أمام‭ ‬بنفيكا،‭ ‬لكننا‭ ‬فضّلنا‭ ‬عدم‭ ‬المخاطرة‭ ‬به‮»‬‭.‬

وتغلب‭ ‬إنتر‭ ‬على‭ ‬بنفيكا‭ ‬بنتيجة‭ ‬5‭ -‬3‭ ‬في‭ ‬مجموع‭ ‬المباراتين‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬للمسابقة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬رحلته‭ ‬نحو‭ ‬النهائي،‭ ‬ويتوقع‭ ‬إنزاغي‭ ‬مواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬أخرى‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إنهم‭ ‬فريق‭ ‬رائع‭. ‬قاموا‭ ‬بتغيير‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬اللاعبين،‭ ‬ولديهم‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬جديد‭ (‬أناتولي‭ ‬تروبين‭)‬،‭ ‬ولديهم‭ ‬أيضاً‭ ‬أنخيل‭ ‬دي‭ ‬ماريا‭... ‬ربما‭ ‬يتمتعون‭ ‬بجودة‭ ‬أكبر،‭ ‬لكن‭ ‬مبادئ‭ ‬لعبهم‭ ‬تظل‭ ‬كما‭ ‬هي‭. ‬نعرف‭ ‬أننا‭ ‬سنضطر‭ ‬إلى‭ ‬خوض‭ ‬مباراة‭ ‬قوية‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬كلتا‭ ‬الدولتين،‭ ‬فاز‭ ‬إنتر‭ ‬وبنفيكا‭ ‬بـ6‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬7‭ ‬مباريات،‭ ‬لكنهما‭ ‬فشلا‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بمباراتهما‭ ‬الافتتاحية‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬بنفيكا‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬رد‭ ‬بول‭ ‬سالزبورغ‭. ‬ويستضيف‭ ‬إنتر‭ ‬منافسه‭ ‬بنفيكا‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬سان‭ ‬سيرو‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭.‬

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