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وفاة مهاجم مانشستر سيتي فرانسيس لي

10/2/2023 7:20:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬توفي‭ ‬مهاجم‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬فرانسيس‭ ‬لي‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬ناهز‭ ‬79‭ ‬عاماً‭ ‬بعد‭ ‬صراع‭ ‬مع‭ ‬مرض‭ ‬عضال،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬بطل‭ ‬أوروبا‭ ‬والدوري‭ ‬الانكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭.‬

وسجل‭ ‬لي‭ ‬الذي‭ ‬شغل‭ ‬ايضاً‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬نادي‭ ‬سيتي‭ ‬خلال‭ ‬حقبة‭ ‬التسعينات،‭ ‬148‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬330‭ ‬مباراة‭ ‬خاضها‭ ‬بألوان‭ ‬قميص‭ ‬الفريق‭ ‬بين‭ ‬1967‭ ‬و1974‭. ‬وقال‭ ‬سيتي،‭ ‬صاحب‭ ‬ثلاثية‭ ‬تاريخية‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬بأعمق‭ ‬الحزن‭ ‬وأثقل‭ ‬القلوب‭ ‬نعلن‭ ‬وفاة‭ ‬لاعب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬السابق‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬فرانسيس‭ ‬لي‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬توفي‭ ‬‮«‬فراني‮»‬‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الصباح‭ ‬بعد‭ ‬معركة‭ ‬طويلة‭ ‬مع‭ ‬السرطان‮«‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬يوّد‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬إرسال‭ ‬تعازيهم‭ ‬إلى‭ ‬أصدقاء‭ ‬وعائلة‭ ‬فرانسيس‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬العصيب‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬

وختم‭ ‬قائلا‭ ‬‮»‬كدليل‭ ‬على‭ ‬الاحترام،‭ ‬تم‭ ‬تنكيس‭ ‬الأعلام‭ ‬حول‭ ‬استاد‭ ‬الاتحاد‭ ‬وأكاديمية‭ ‬سيتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‮«‬‭. ‬وفاز‭ ‬لي‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬أبريل‭ ‬1944‭ ‬والذي‭ ‬وصفه‭ ‬سيتي‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬الأسطورة‮»‬‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الالقاب‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬مع‭ ‬النادي،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس‭ ‬وكأس‭ ‬الكؤوس‭ ‬الاوروبية‭. ‬لعب‭ ‬لمنتخب‭ ‬‮«‬الاسود‭ ‬الثلاثة‮»‬‭ ‬27‭ ‬مباراة‭ ‬وسجل‭ ‬10‭ ‬أهداف‭ ‬بين‭ ‬1968‭ ‬و1972‭.‬

ودافع‭ ‬لي‭ ‬عن‭ ‬فريقي‭ ‬بولتون‭ (‬1959-1967‭) ‬وديربي‭ ‬كاونتي‭ (‬1974-1976‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬سيتي‭ ‬كرئيس‭ ‬لمجلس‭ ‬ادارته‭ ‬عام‭ ‬1994،‭ ‬حيث‭ ‬استمر‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬لفترة‭ ‬4‭ ‬أعوام‭.‬

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