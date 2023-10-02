((رياضية التضامن الإسلامي)) تندد بمنع فرنسا رياضياتها من وضع الحجاب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرياض (أ ف ب) - ندّد الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، وهي منظمة تضم الدول 57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الإثنين بقرار فرنسا منع رياضياتها من ارتداء الحجاب خلال دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس العام المقبل. وأثار قرار باريس المثير للجدل رد فعل الأمم المتحدة التي ندّدت بـ«ممارسات تمييزية يمكن أن تكون لها عواقب ضارة».
وقال الاتحاد الذي يترأسه وزير الرياضة السعودي في بيان بالإنجليزية إنّه «يعرب عن بالغ قلقه حيال القرار». واعتبر أنه «يتعارض مع قيم المساواة والشمولية واحترام التنوع الثقافي الذي تمثله الألعاب الأوليمبية». وقد عزت السلطات الفرنسية قرارها إلى التزامها بنظام «علماني صارم».
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