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((رياضية التضامن الإسلامي)) تندد بمنع فرنسا رياضياتها من وضع الحجاب

10/2/2023 7:20:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) - ‬ندّد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬للتضامن‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وهي‭ ‬منظمة‭ ‬تضم‭ ‬الدول‭ ‬57‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي،‭ ‬الإثنين‭ ‬بقرار‭ ‬فرنسا‭ ‬منع‭ ‬رياضياتها‭ ‬من‭ ‬ارتداء‭ ‬الحجاب‭ ‬خلال‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬باريس‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭. ‬وأثار‭ ‬قرار‭ ‬باريس‭ ‬المثير‭ ‬للجدل‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬ندّدت‭ ‬بـ‮«‬ممارسات‭ ‬تمييزية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لها‭ ‬عواقب‭ ‬ضارة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الذي‭ ‬يترأسه‭ ‬وزير‭ ‬الرياضة‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بالإنجليزية‭ ‬إنّه‭ ‬‮«‬يعرب‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬قلقه‭ ‬حيال‭ ‬القرار‮»‬‭. ‬واعتبر‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬قيم‭ ‬المساواة‭ ‬والشمولية‭ ‬واحترام‭ ‬التنوع‭ ‬الثقافي‭ ‬الذي‭ ‬تمثله‭ ‬الألعاب‭ ‬الأوليمبية‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬عزت‭ ‬السلطات‭ ‬الفرنسية‭ ‬قرارها‭ ‬إلى‭ ‬التزامها‭ ‬بنظام‭ ‬‮«‬علماني‭ ‬صارم‮»‬‭.‬

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