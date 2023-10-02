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فضية 200م للسعودي أبكر

10/2/2023 7:20:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغجو‭ (‬الصين‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬منح‭ ‬العداء‭ ‬السعودي‭ ‬عبدالله‭ ‬أبكر‭ ‬بلاده‭ ‬فضية‭ ‬سباق‭ ‬200‭ ‬م‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬ضمن‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مدينة‭ ‬هانغجو‭ ‬الصينية‭.‬

وسجّل‭ ‬أبكر‭ (‬26‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬رابع‭ ‬سباق‭ ‬100‭ ‬م‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬جاكرتا‭ ‬2018،‭ ‬20‭.‬63‭ ‬ثانية،‭ ‬بفارق‭ ‬3‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الثانية‭ ‬عن‭ ‬الفائز‭ ‬الياباني‭ ‬كوكي‭ ‬أوياما،‭ ‬فيما‭ ‬أهدر‭ ‬القطري‭ ‬فيمي‭ ‬أوغونودي‭ ‬البرونزية‭ ‬بفارق‭ ‬1‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الثانية‭ ‬عن‭ ‬الثالث‭ ‬التايواني‭ ‬تشون‭-‬هان‭ ‬يانغ‭.‬

وهذه‭ ‬رابع‭ ‬ميدالية‭ ‬للسعودية،‭ ‬وجميعها‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬بعد‭ ‬ذهبية‭ ‬يوسف‭ ‬مسرحي‭ ‬في‭ ‬400‭ ‬م،‭ ‬فضية‭ ‬محمد‭ ‬تولو‭ ‬في‭ ‬رمي‭ ‬الكرة‭ ‬الحديد‭ ‬وبرونزية‭ ‬حسين‭ ‬آل‭ ‬حزام‭ ‬في‭ ‬الوثب‭ ‬بالزانة‭.‬

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