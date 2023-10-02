فضية 200م للسعودي أبكر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
هانغجو (الصين) (أ ف ب): منح العداء السعودي عبدالله أبكر بلاده فضية سباق 200 م أمس الإثنين، ضمن دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي تستضيفها مدينة هانغجو الصينية.
وسجّل أبكر (26 عاماً)، رابع سباق 100 م في النسخة الماضية في جاكرتا 2018، 20.63 ثانية، بفارق 3 بالمئة من الثانية عن الفائز الياباني كوكي أوياما، فيما أهدر القطري فيمي أوغونودي البرونزية بفارق 1 بالمئة من الثانية عن الثالث التايواني تشون-هان يانغ.
وهذه رابع ميدالية للسعودية، وجميعها في ألعاب القوى، بعد ذهبية يوسف مسرحي في 400 م، فضية محمد تولو في رمي الكرة الحديد وبرونزية حسين آل حزام في الوثب بالزانة.
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