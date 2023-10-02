شفيونتيك وجابر تتأهلان للدور الثاني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
تفوّقت البولندية إيغا شفيونتيك الثانية عالمياً، على الإسبانية سارا سوريبيس تورمو بمجموعتين نظيفتين 6-4 و6-4، لتلاقي في الدور الثاني الفرنسية من أصل روسي فارفارا غراتشيفا. في دورة الصين للسيدات للـ10٠0 نقطة.
قالت شفيونتيك التي عبّرت أخيراً عن ارتياحها من ضغوط المركز الأول عالمياً الذي اقتنصته البيلاروسية أرينا سابالينكا المتأهلة إلى الدور الثاني الأحد بفوزها على الأمريكية صوفيا كينن: «يجب أن تكون صبوراً معها لأنها تركض نحو كل كرة».
تابعت ابنة الثانية والعشرين: «أردت أن أكون قوية دون ارتكاب الأخطاء والمخاطرة».
وتأهلت التونسية أنس جابر، المصنفة سابعة والمتوجة في نينغبو باللقب الخامس في مسيرتها، بعد تغلبها على الأميركية أشلي كروغر 6-3 و6-4، لتلاقي في الدور الثاني الأوكرانية مارتا كوستيوك.
لكن المصرية ميار شريف ودّعت بخسارتها أمام الروسية داريا كاساتكينا الحادية عشرة 1-6 و6-4 و7-6 (10-8).
وتقام دورة بكين للمرة الأولى منذ عام 2019 بعد أن أنهت البلاد سياساتها الانعزالية للتخلص من تداعيات فيروس كورونا. وتقام بطولة السيدات أيضا للمرة الأولى منذ أن قررت الهيئة الحاكمة للعبة إنهاء مقاطعة الصين هذا العام بعد قضية اللاعبة بينغ شواي، المصنفة أولى عالمياً سابقاً في الزوجي، التي وجهت اتهامات بالاعتداء الجنسي ضد مسؤول حكومي كبير.
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