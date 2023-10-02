شفيونتيك وجابر تتأهلان للدور الثاني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

تفوّقت‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬الثانية‭ ‬عالمياً،‭ ‬على‭ ‬الإسبانية‭ ‬سارا‭ ‬سوريبيس‭ ‬تورمو‭ ‬بمجموعتين‭ ‬نظيفتين‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬4،‭ ‬لتلاقي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬الفرنسية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬روسي‭ ‬فارفارا‭ ‬غراتشيفا‭. ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الصين‭ ‬للسيدات‭ ‬للـ10‮٠‬0‭ ‬نقطة‭.‬

قالت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬التي‭ ‬عبّرت‭ ‬أخيراً‭ ‬عن‭ ‬ارتياحها‭ ‬من‭ ‬ضغوط‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬عالمياً‭ ‬الذي‭ ‬اقتنصته‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬المتأهلة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬الأحد‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬الأمريكية‭ ‬صوفيا‭ ‬كينن‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬صبوراً‭ ‬معها‭ ‬لأنها‭ ‬تركض‭ ‬نحو‭ ‬كل‭ ‬كرة‮»‬‭.‬

تابعت‭ ‬ابنة‭ ‬الثانية‭ ‬والعشرين‭: ‬‮«‬أردت‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬قوية‭ ‬دون‭ ‬ارتكاب‭ ‬الأخطاء‭ ‬والمخاطرة‮»‬‭.‬

وتأهلت‭ ‬التونسية‭ ‬أنس‭ ‬جابر،‭ ‬المصنفة‭ ‬سابعة‭ ‬والمتوجة‭ ‬في‭ ‬نينغبو‭ ‬باللقب‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬مسيرتها،‭ ‬بعد‭ ‬تغلبها‭ ‬على‭ ‬الأميركية‭ ‬أشلي‭ ‬كروغر‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬4،‭ ‬لتلاقي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬الأوكرانية‭ ‬مارتا‭ ‬كوستيوك‭.‬

لكن‭ ‬المصرية‭ ‬ميار‭ ‬شريف‭ ‬ودّعت‭ ‬بخسارتها‭ ‬أمام‭ ‬الروسية‭ ‬داريا‭ ‬كاساتكينا‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬1‭-‬6‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬10-8‭).‬

وتقام‭ ‬دورة‭ ‬بكين‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أنهت‭ ‬البلاد‭ ‬سياساتها‭ ‬الانعزالية‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭. ‬وتقام‭ ‬بطولة‭ ‬السيدات‭ ‬أيضا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬قررت‭ ‬الهيئة‭ ‬الحاكمة‭ ‬للعبة‭ ‬إنهاء‭ ‬مقاطعة‭ ‬الصين‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬قضية‭ ‬اللاعبة‭ ‬بينغ‭ ‬شواي،‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالمياً‭ ‬سابقاً‭ ‬في‭ ‬الزوجي،‭ ‬التي‭ ‬وجهت‭ ‬اتهامات‭ ‬بالاعتداء‭ ‬الجنسي‭ ‬ضد‭ ‬مسؤول‭ ‬حكومي‭ ‬كبير‭.‬



