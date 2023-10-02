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((يويفا)) يحدد معايير عمل المنتخبات الوطنية للسيدات

10/2/2023 7:20:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

عرض‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ (‬اليويفا‭) ‬تفاصيل‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬لإطار‭ ‬معايير‭ ‬عمل‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬للسيدات‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬بعد‭ ‬التشاور‭ ‬مع‭ ‬اللاعبات‭ ‬والمدربين‭ ‬ومكتب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إعلان‭ ‬صدر‭. ‬ويهدف‭ ‬الإطار‭ ‬الذي‭ ‬وافقت‭ ‬عليه‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ (‬حزيران‭) ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬للاعبات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬أوروبا‭.‬

وقال‭ ‬ألكسندر‭ ‬تسيفرين‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬إعلان‭ ‬اليوم‭ ‬يمثل‭ ‬تتويجاً‭ ‬لاستراتيجيتنا‭ ‬الخمسية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للسيدات،‭ ‬وقد‭ ‬حان‭ ‬وقت‭ ‬العمل‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬يعد‭ ‬معلماً‭ ‬مهماً،‭ ‬فإننا‭ ‬نتطلع‭ ‬بالفعل‭ ‬إلى‭ ‬الخطوات‭ ‬التالية،‭ ‬بينما‭ ‬نتقدم،‭ ‬يظل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ملتزماً‭ ‬بالكامل‭ ‬بدعم‭ ‬الاتحادات‭ ‬الأعضاء‭ ‬لدينا‭ ‬وتمكين‭ ‬اللاعبات‮»‬‭.‬

ويتضمن‭ ‬إطار‭ ‬المعايير‭ ‬الدنيا‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأحكام‭ ‬التي‭ ‬تغطي‭ ‬الإدارة‭ ‬الرشيدة‭ ‬والمدربين‭ ‬والتدريب‭ ‬والرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬ورفاهية‭ ‬اللاعبين‭ ‬والإقامة‭ ‬والمكافآت‭.‬

وسيُدعَم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬حوافز‭ ‬‮«‬اليويفا‭ ‬هاتريك‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يوفر‭ ‬إجمالي‭ ‬22‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ (‬23.15‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬للاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2028،‭ ‬حيث‭ ‬يحصل‭ ‬كل‭ ‬اتحاد‭ ‬محلي‭ ‬على‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ (‬105210‭ ‬دولارات‭) ‬سنوياً‭.‬

وتشمل‭ ‬المعايير‭ ‬الدنيا‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬‮«‬اليويفا‮»‬‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مرافق‭ ‬التدريب‭ ‬الوطنية،‭ ‬والاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬فترات‭ ‬التوقف‭ ‬الدولية،‭ ‬والسفر‭ ‬إلى‭ ‬ملاعب‭ ‬المباريات‭ ‬بشكل‭ ‬يعطي‭ ‬الأولوية‭ ‬للطرق‭ ‬الأكثر‭ ‬مباشرة‭.‬

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