((يويفا)) يحدد معايير عمل المنتخبات الوطنية للسيدات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
عرض الاتحاد الأوروبي (اليويفا) تفاصيل الحد الأدنى لإطار معايير عمل المنتخبات الوطنية للسيدات لأول مرة على الإطلاق، بعد التشاور مع اللاعبات والمدربين ومكتب الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين في أوروبا، وذلك في إعلان صدر. ويهدف الإطار الذي وافقت عليه اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في يونيو (حزيران) الماضي إلى تحقيق تكافؤ الفرص للاعبات كرة القدم في جميع أنحاء أوروبا.
وقال ألكسندر تسيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان: «إعلان اليوم يمثل تتويجاً لاستراتيجيتنا الخمسية لكرة القدم للسيدات، وقد حان وقت العمل. وعلى الرغم من أن هذا يعد معلماً مهماً، فإننا نتطلع بالفعل إلى الخطوات التالية، بينما نتقدم، يظل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ملتزماً بالكامل بدعم الاتحادات الأعضاء لدينا وتمكين اللاعبات».
ويتضمن إطار المعايير الدنيا مجموعة من الأحكام التي تغطي الإدارة الرشيدة والمدربين والتدريب والرعاية الطبية ورفاهية اللاعبين والإقامة والمكافآت.
وسيُدعَم من خلال برنامج حوافز «اليويفا هاتريك» الذي يوفر إجمالي 22 مليون يورو (23.15 مليون دولار) للاتحادات الوطنية حتى عام 2028، حيث يحصل كل اتحاد محلي على 100 ألف يورو (105210 دولارات) سنوياً.
وتشمل المعايير الدنيا التي وضعها «اليويفا» الوصول إلى مرافق التدريب الوطنية، والاستفادة القصوى من فترات التوقف الدولية، والسفر إلى ملاعب المباريات بشكل يعطي الأولوية للطرق الأكثر مباشرة.
MENAFN02102023000055011008ID1107176652
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.