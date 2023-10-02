حكم الفيديو ((الجدلي)) يظهر في الدوري الإماراتي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أدار‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ (‬في‭ ‬آيه‭ ‬آر‭) ‬دارين‭ ‬إنغلاند‭ ‬ومساعده‭ ‬دانيال‭ ‬كوك‭ ‬اللذان‭ ‬ارتكبا‭ ‬خطأ‭ ‬تحكيميا‭ ‬في‭ ‬الهزيمة‭ ‬المثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬لليفربول‭ ‬أمام‭ ‬توتنهام‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الانجليزي‭ ‬السبت‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الاماراتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭.‬

نجح‭ ‬ليفربول‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬كورتيس‭ ‬جونز‭ ‬بالبطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬26،‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬عبر‭ ‬مهاجمه‭ ‬الكولومبي‭ ‬لويس‭ ‬دياس‭ (‬34‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬هدفه‭ ‬ألغي‭ ‬بداعي‭ ‬التسلل‭ ‬الذي‭ ‬أشار‭ ‬إليه‭ ‬‮«‬في‭ ‬ايه‭ ‬آر‮»‬‭. ‬بعد‭ ‬دقيقتين‭ ‬سجل‭ ‬توتنهام‭ ‬هدف‭ ‬السبق‭ ‬وأضاف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل‭ ‬بنيران‭ ‬صديقة‭ ‬ليخرج‭ ‬فائزاً‭.‬

أقرّت‭ ‬رابطة‭ ‬الحكام‭ ‬المحترفين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الإنجليزية‭ ‬بوجود‭ ‬‮«‬خطأ‭ ‬بشري‭ ‬واضح‭ ‬وصريح‭ ‬كان‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬احتساب‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدخل‭ (‬في‭ ‬ايه‭ ‬آر‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬الاخير‭ ‬لم‭ ‬يتدخل‭ ‬في‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وقررت‭ ‬الرابطة‭ ‬ايقاف‭ ‬إنغلاند‭ ‬وكوك‭ ‬لما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬بريميرليغ،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الجدل‭ ‬الذي‭ ‬أثير‭ ‬حيال‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬وتناقلته‭ ‬الصحافة‭ ‬المحلية‭ ‬وقنوات‭ ‬التلفزة‭.‬

ويظهر‭ ‬موقع‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإماراتي‭ ‬مشاركة‭ ‬إنغلاند‭ (‬حكم‭ ‬فيديو‭) ‬وكوك‭ (‬حكم‭ ‬مساعد‭) ‬قبل‭ ‬48‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬المواجهة‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬بين‭ ‬الشارقة‭ ‬والعين‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬أكد‭ ‬نادي‭ ‬ليفربول‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ضمّنه‭ ‬كلمات‭ ‬قاسية‭ ‬وهجومية‭ ‬انه‭ ‬يريد‭ ‬‮«‬استكشاف‭ ‬مجموعة‭ ‬الخيارات‭ ‬المتاحة‮»‬،‭ ‬وكتب‭ ‬نادي‭ ‬شمال‭ - ‬غرب‭ ‬إنجلترا‭: ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬قوانين‭ ‬اللعبة‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تطبيقها‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬قوّض‭ ‬النزاهة‭ ‬الرياضية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬ردّ‭ ‬عنيف‭ ‬من‭ ‬المدافع‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬غاري‭ ‬نيفيل‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬مستشاراً‭ ‬تلفزيونياً‭ ‬مؤثراً،‭ ‬تناول‭ ‬خلاله‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬بيانه،‭ ‬تساءل‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬استكشاف‭ ‬كل‭ ‬الخيارات‭ (‬ماذا‭ ‬يعني‭ ‬ذلك‭!!!) ‬والنزاهة‭ ‬الرياضية،‭ ‬هي‭ ‬عبارات‭ ‬خطيرة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬كونها‭ ‬غامضة‭ ‬وعدوانية‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الألماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬مدرب‭ ‬ليفربول‭ ‬علّق‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬فريقه‭ ‬بهدف‭ ‬في‭ ‬مرماه‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬القاتلة‭ ‬بعدما‭ ‬أكمل‭ ‬المباراة‭ ‬بتسعة‭ ‬لاعبين‭ ‬إثر‭ ‬طرد‭ ‬البرتغالي‭ ‬ديوغو‭ ‬جوتا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬69‭ ‬‮«‬لم‭ ‬أشاهد‭ ‬مباراة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الأكثر‭ ‬ظلماً‭ ‬والقرارات‭ ‬الأكثر‭ ‬جنوناً‮»‬‭.‬



