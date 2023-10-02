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السيسي يعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة في مصر

10/2/2023 7:13:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نيته الترشح لولاية جديدة لرئاسة مصر، خلال مؤتمر حكاية وطن.

وقال السيسي في كلمته: "أقول لكم بلسان صادق، كما عاهدتكم.. بأنني حين لبيت نداء المصريين، وتوليت المسؤولية التي حملوني إياها، لم أكن أملك خزائن الأرض، أو جوامع الوعود الوردية.. لم أكن أملك سوى إيماني بالله و بمصر، وانحيازي لإرادتكم، والعمل بتجرد وإخلاص.. حاملا معي شرف العسكرية المصرية، ويكفيني بها وساما على صدري".
وتابع: "اليوم.. ونحن بصدد استحقاق انتخابي لتولي مسؤولية إدارة الدولة المصرية، فإنني كما تعاهدت معكم، منذ سنوات عشر مضت.. لا أبادر إلا باستدعاء المصريين.. الذين أدعوهم بدعوة صادقة، أن يجعلوا هذه الانتخابات بداية حقيقية، لحياة سياسية مفعمة بالحيوية.. تشهد تعددية وتنوعا واختلافا، دون تجاوز أو تجريح".

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