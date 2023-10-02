الامن العام : مقتل فتاة على يد شقيقها رميا بالرصاص
التاريخ
10/2/2023 7:13:40 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- مجدي الباطية
أقدم شاب عشريني مساء اليوم على قتل شقيقته الثلاثينية بواسطة سلاح ناري (مسدس) داخل منزلهم في لواء الأغوار الجنوبية إثر خلافات عائلية .
ووفق مصدر أمني لموقع الوكيل الاخباري قام الشاب بتسليم نفسه للمركز الأمني وبوشرت التحقيقات معه وتم إخلاء الوفاة إلى مستشفى الكرك الحكومي .
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