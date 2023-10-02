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الامن العام : مقتل فتاة على يد شقيقها رميا بالرصاص

10/2/2023 7:13:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- مجدي الباطية

أقدم شاب عشريني مساء اليوم على قتل شقيقته الثلاثينية بواسطة سلاح ناري (مسدس) داخل منزلهم في لواء الأغوار الجنوبية إثر خلافات عائلية .
ووفق مصدر أمني لموقع الوكيل الاخباري قام الشاب بتسليم نفسه للمركز الأمني وبوشرت التحقيقات معه وتم إخلاء الوفاة إلى مستشفى الكرك الحكومي .

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