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انفجار كبير يهز أكسفورد في بريطانيا ويطلق كرة لهب ضخمة في السماء

10/2/2023 7:13:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هز انفجار ضخم مدينة أكسفورد اليوم الاثنين، وأطلق كرة لهب ضخمة في السماء، بحسب ما ذكرت وكالة "gbnews".

وبحسب الوكالة، أبلغ السكان عن سماع دوي انفجار كبير قبل أن تتحول السماء إلى اللون الأحمر.

وقال أحد السكان للوكالة: "انفجار صاخب أضاء السماء التي من المفترض أن تكون مظلمة."
وأشارت الوكالة إلى أن خدمات الطوارئ في المدينة هرعت بعد دقائق إلى مكان الانفجار، ولم تعلن عن سقوط ضحايا.

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