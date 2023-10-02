بريطانيا تسجّل أكثر أشهر سبتمبر حرا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شهدت بريطانيا، كجزء كبير من أوروبا، أكثر أشهر سبتمبر حرا، وسجلت درجة حرارة قياسية عادلت تلك المسجلة عام 2006، وفق ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، مرجعة ذلك إلى ظاهرة تغيّر المناخ.

وبعد صيف بارد نوعا ما في المملكة المتحدة بلغ متوسط درجة الحرارة الشهر الماضي 15.2 درجة مئوية، وهو ما كان عليه في سبتمبر 2006، حيث وصلت الحرارة إلى 16.7 درجة مئوية في إنجلترا و15.6 درجة مئوية في ويلز، متجاوزة المعدلات القياسية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

أما في اسكتلندا، فكان هذا ثالث شهر سبتمبر الأكثر حرا (12.8 درجة مئوية) فيما سجلت إيرلندا الشمالية حرارة قياسية مشابهة لتلك التي شهدتها عامَي 2006 و2021 (14.2 درجة مئوية).

