عضو في الكونغرس الأمريكي: كييف فقدت دعم الأغلبية في مجلس النواب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صرح عضو مجلس النواب في البرلمان الأمريكي الجمهوري مات غيتز، بأن أوكرانيا فقدت الدعم من أغلبية الحزب الجمهوري في مجلس النواب.

وقال غيتز: "لقد فقدت أوكرانيا دعم الأغلبية في مجلس النواب بالكونغرس"، ويذكر أن الحزب الجمهوري يتمتع الآن بالأغلبية في المجلس.

وأشار النائب إلى أنه "في التصويت الأخير في المجلس بشأن أوكرانيا الأسبوع الماضي، صوت 101 جمهوري مع (القرار) و117 ضد".

وأقر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون خلال عطلة نهاية الأسبوع وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن لاحقا، يسمح بمواصلة الاعتمادات للحكومة الفيدرالية في ظل عدم وجود ميزانية ولاية متفق عليها للسنة المالية للبلاد، والتي بدأت في 1 أكتوبر 2024.