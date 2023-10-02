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الخارجية الروسية: بريطانيا تدفع أوكرانيا نحو التدمير الذاتي

10/2/2023 7:13:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت السفارة الروسية لدى لندن، بأن بريطانيا اتخذت مسارا تصعيديا خطيرا في منطقة العملية العسكرية الخاصة، دافعة أوكرانيا نحو التدمير الذاتي من خلال أفعالها وخطاباتها.

ولفتت البعثة الدبلوماسية الروسية في بيان رسمي إلى أن لندن عمدت في الأيام الأخيرة إلى إصدار كم هائل من التصريحات المتهورة والاستفزازية، ما يشير إلى وجود خطط لمزيد من التصعيد في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وتطرقت الدبلوماسية إلى تصريحات وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس في حديث لصحيفة "صنداي تلغراف" بأن هنالك "احتمالا لنقل برنامج التدريب البريطاني لقوات كييف إلى الأراضي الأوكرانية، فضلا عن تأسيس إنتاج لأسلحة حلف الناتو هناك".

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