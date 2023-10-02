انخفاض مؤشر داو جونز وتراجع النفط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الاثنين، باستثناء مؤشر واحد، فيما تراجع سعر النفط الخام بنسبة 2.5 بالمئة.



وانخفض مؤشر داو جونز، اليوم، 74 نقطة ليغلق على 33433 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 88 نقطة ليصل الى 13307 نقاط.



أما مؤشر (S&P500) فاستقر عند 4288 نقطة، فيما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، 32 نقطة ليغلق عند 1752 نقطة.



إلى ذلك، تراجع سعر النفط الأميركي الخام (وست تكساس) ليصل عند 88 دولارا للبرميل الواحد.

