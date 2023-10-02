الروح المعنوية البحرينية.. دائما عالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وهذا‭ ‬بالتمام‭ ‬ما‭ ‬وجدناه‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بفضل‭ ‬حكمة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬فيما‭ ‬ألمّ‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬الغادر،‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬استشهاد‭ ‬وإصابة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬البواسل‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬المشاركين‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬الجنوبي‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.. ‬أرض‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين،‭ ‬ودار‭ ‬النبوة،‭ ‬ومهبط‭ ‬الوحي،‭ ‬ومقام‭ ‬الرسول‭ ‬الكريم‭.‬

فقد‭ ‬كانت‭ ‬الوقفة‭ ‬البحرينية‭ ‬كبيرة‭ ‬عظيمة،‭ ‬والروح‭ ‬المعنوية‭ ‬عالية‭ ‬مرتفعة،‭ ‬وإن‭ ‬الأمر‭ ‬الجلل‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬شدته،‭ ‬فإن‭ ‬المواقف‭ ‬الصلبة‭ ‬والشجاعة‭ ‬للرجال‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كانت‭ ‬ثابتة‭ ‬وقوية‭ ‬وشامخة،‭ ‬والجميع‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬أهالي‭ ‬الشهداء‭ ‬والمصابين،‭ ‬وقد‭ ‬كانت‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬الصفوف،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬الأهالي،‭ ‬وزيارة‭ ‬مجلس‭ ‬العزاء،‭ ‬وصلاة‭ ‬الجنازة،‭ ‬والتعاطف‭ ‬والمساندة،‭ ‬لأننا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬أسرة‭ ‬واحدة‮»‬‭.. ‬والجميع‭ ‬شعر‭ ‬بأن‭ ‬الشهيد‭ ‬ابنه‭ ‬فلذة‭ ‬كبده،‭ ‬والمصاب‭ ‬ابنه‭ ‬العزيز‭.‬

وبالأمس‭ ‬تشرفت‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬خاص‭ ‬بتلفزيون‭ ‬البحرين،‭ ‬حول‭ ‬تضحيات‭ ‬الرجال‭ ‬البواسل‭ ‬والقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬والنهج‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬ودعم‭ ‬الأشقاء،‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬الأخ‭ ‬العزيز‭ ‬علي‭ ‬العرادي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬والنائب‭ ‬الفاضل‭ ‬جميل‭ ‬حسن‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬والزميل‭ ‬الإعلامي‭ ‬فيصل‭ ‬الشيخ،‭ ‬مع‭ ‬مشاركة‭ ‬هاتفية‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وقد‭ ‬أدار‭ ‬اللقاء‭ ‬المذيع‭ ‬بسام‭ ‬بدوي،‭ ‬بمتابعة‭ ‬وتنسيق‭ ‬من‭ ‬الزملاء‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬الأخبار‭ ‬عبدالله‭ ‬بوطربوش‭ ‬وإسماعيل‭ ‬فرحان‭ ‬وفريق‭ ‬العمل‭.‬

وقد‭ ‬أشرت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اتخذت‭ ‬‮«‬السلام‮»‬‭ ‬نهجا‭ ‬استراتيجيا‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬ذلك‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وأن‭ ‬طريق‭ ‬السلام‭ ‬أصعب‭ ‬من‭ ‬طريق‭ ‬الحرب،‭ ‬لأنه‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تضحيات‭ ‬وعمل‭ ‬مستدام،‭ ‬وطريق‭ ‬وعمل،‭ ‬ومسيرة‭ ‬طويلة‭.. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الروح‭ ‬المعنوية‭ ‬العالية‭ ‬المرتفعة،‭ ‬والعزيمة‭ ‬الصادقة،‭ ‬التي‭ ‬نجدها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تسود‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأوقات‭ ‬وخاصة‭ ‬عند‭ ‬الأزمات‭ ‬وأمام‭ ‬التحديات‭. ‬

وإن‭ ‬دعم‭ ‬السلام‭ ‬وحماية‭ ‬الوطن‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬الأشقاء‭ ‬نهج‭ ‬أصيل‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وحاضرها،‭ ‬ومؤكد‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬ميثاقها‭ ‬ودستورها،‭ ‬وكذلك‭ ‬قوانين‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭.. ‬وقد‭ ‬أصدر‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬كتابا‭ ‬حول‭ ‬دور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أثناء‭ ‬حرب‭ ‬تحرير‭ ‬الكويت‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬ملحمة‭ ‬العطاء‭ ‬في‭ ‬محنة‭ ‬الأشقاء‮»‬‭.. ‬وللبحرين‭ ‬دور‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬السلام‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭: ‬الخليجي،‭ ‬العربي،‭ ‬الإسلامي،‭ ‬الإقليمي،‭ ‬والدولي‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬رجالنا‭ ‬البواسل‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬في‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬والحرس‭ ‬الوطني‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وكافة‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية،‭ ‬هم‭ ‬محل‭ ‬ثقة‭ ‬وتقدير‭ ‬على‭ ‬الدوام،‭ ‬والجميع‭ ‬يعتز‭ ‬ويفتخر‭ ‬بهم،‭ ‬وقد‭ ‬أثبتوا‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬صلابتهم‭ ‬وقوتهم،‭ ‬وجاهزيتهم‭ ‬وانضباطهم،‭ ‬وتطورهم‭ ‬وتميزهم،‭ ‬ونحن‭ ‬دائما‭ ‬نتعلم‭ ‬منهم‭ ‬ومن‭ ‬دروسهم‭.. ‬والقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬هي‭ ‬مصنع‭ ‬الرجال‭ ‬ومدرسة‭ ‬الأبطال‭.. ‬فلهم‭ ‬منا‭ ‬كل‭ ‬التحية‭ ‬والامتنان‭.. ‬وللشهداء‭ ‬الأبرار‭ ‬خالص‭ ‬الدعاء‭ ‬بالرحمة‭ ‬والغفران‭.. ‬وللمصابين‭ ‬الدعاء‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭. ‬