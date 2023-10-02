ارتفاع حالات الإفلاس في السويد بنسبة 14% في سبتمبر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لوكالة‭ ‬‮«‬يو‭.‬سي‮»‬،‭ ‬جابرييلا‭ ‬جورانسون،‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬ما‭ ‬نشهده‭ ‬الآن‭ ‬خلال‭ ‬سبتمبر‭ ‬هو‭ ‬تطور‭ ‬مخيف‭ ‬حيث‭ ‬بدأت‭ ‬مستويات‭ ‬الإفلاس‭ ‬المرتفعة‭ ‬في‭ ‬الاستقرار‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬بلومبرج‭ ‬للأنباء‭. ‬

وتوقعت‭ ‬جورانسون‭ ‬حدوث‭ ‬مخاطر‭ ‬حقيقية‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وزيادة‭ ‬البطالة‭ ‬نتيجة‭ ‬لارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬حالات‭ ‬الإفلاس‭. ‬

وأضافت‭ ‬جورانسون‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3000‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التشييد‭ ‬وحده‭ ‬فقدوا‭ ‬وظائفهم‭ ‬نتيجة‭ ‬لإفلاس‭ ‬الشركات‭. ‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬بلومبرج‭ ‬للأنباء‭ ‬أن‭ ‬بيانات‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬أظهرت‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬حالات‭ ‬الإفلاس‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬حيث‭ ‬قادت‭ ‬قطاعات‭ ‬صالات‭ ‬الرياضة‭ ‬وتجارة‭ ‬التجزئة‭ ‬والعقارات‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الإفلاس‭.‬