ارتفاع حالات الإفلاس في السويد بنسبة 14% في سبتمبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أظهرت بيانات وكالة الاستعلام الائتماني السويدية «يو.سي» ارتفاع عدد حالات الإفلاس في السويد بنسبة 14% خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بالعام السابق، متأثرا بالركود في قطاعات التشييد والفنادق والمطاعم.
وقالت الرئيس التنفيذي لوكالة «يو.سي»، جابرييلا جورانسون، في بيان: «ما نشهده الآن خلال سبتمبر هو تطور مخيف حيث بدأت مستويات الإفلاس المرتفعة في الاستقرار»، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وتوقعت جورانسون حدوث مخاطر حقيقية على سوق العمل وزيادة البطالة نتيجة لارتفاع عدد حالات الإفلاس.
وأضافت جورانسون أن أكثر من 3000 موظف في قطاع التشييد وحده فقدوا وظائفهم نتيجة لإفلاس الشركات.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بيانات الشهر الماضي أظهرت ارتفاع عدد حالات الإفلاس في السويد للمرة الرابعة عشرة على التوالي، حيث قادت قطاعات صالات الرياضة وتجارة التجزئة والعقارات الزيادة في حالات الإفلاس.
MENAFN02102023000055011008ID1107176589
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.