نوبل الطب تكافئ تقنية الحمض النووي الريبي المرسال في مكافحة كورونا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضحت‭ ‬اللجنة‭ ‬المولجة‭ ‬اختيار‭ ‬الفائزين‭ ‬أن‭ ‬الباحثَين‭ ‬اللذين‭ ‬كانا‭ ‬بين‭ ‬المرشحين‭ ‬الأوفر‭ ‬حظاً‭ ‬مُنحا‭ ‬الجائزة‭ ‬‮«‬لاكتشافاتهما‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتعديلات‭ ‬القواعد‭ ‬النووية‭ ‬التي‭ ‬أتاحت‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬لقاحات‭ ‬فاعلة‭ ‬ضد‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬الريبي‭ ‬المرسال‮»‬‭.

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وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الفائزَين‭ ‬ساهما‭ ‬بوتيرة‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لها‭ ‬مثيل‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬لقاحات‭ ‬في‭ ‬خضمّ‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬التهديدات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الحديث‮»‬‭. ‬

وسبق‭ ‬لكاريكو‭ (‬68‭ ‬عاماً‭) ‬ووايسمان‭ (‬64‭ ‬عاماً‭) ‬اللذين‭ ‬تجمعهما‭ ‬زمالة‭ ‬قديمة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬بنسلفانيا‭ ‬أن‭ ‬نالا‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬المرموقة‭ ‬عن‭ ‬أبحاثهما،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬لاسكر‮»‬‭ ‬التي‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬تُعدّ‭ ‬مقدمة‭ ‬لجائزة‭ ‬نوبل‭. ‬

وبوقوع‭ ‬اختيارها‭ ‬على‭ ‬كاريكو‭ ‬ووايسمان،‭ ‬تكون‭ ‬لجنة‭ ‬نوبل‭ ‬شذّت‭ ‬عن‭ ‬توجهها‭ ‬المألوف‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬الجائزة‭ ‬للأبحاث‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬قبل‭ ‬عقود‭ ‬عدة‭. ‬

تعود‭ ‬اكتشافات‭ ‬الباحثَين‭ ‬الحاسمة‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2005،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تولّت‭ ‬شركتا‭ ‬‮«‬فايزر‭/‬بايونتيك‮»‬‭ ‬و«موديرنا‮»‬‭ ‬تصنيع‭ ‬أول‭ ‬اللقاحات‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬الريبي‭ ‬المرسال‭ ‬ضد‭ ‬كوفيد‭-‬19‭. ‬

وفي‭ ‬خضمّ‭ ‬مرحلة‭ ‬الجائحة،‭ ‬ألف‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬آلية‭ ‬عمل‭ ‬لقاحات‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬الريبي‭ ‬المرسال،‭ ‬وهي‭ ‬تستهدف‭ ‬جزءاً‭ ‬صغيراً‭ ‬من‭ ‬الفيروس،‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬‮«‬سارس‭-‬كوف‭-‬2‮»‬‭ ‬البروتين‭ ‬المسمّى‭ ‬‮«‬سبايك‮»‬‭ (‬شوكة‭ ‬الفيروس‭). ‬ويضخ‭ ‬اللقاح‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬تعليمات‭ ‬جينية‭ ‬تُطلق‭ ‬عليها‭ ‬تسمية‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬الريبي‭ ‬المرسال‭ ‬لكي‭ ‬يُنتج‭ ‬الجسم‭ ‬هذا‭ ‬البروتين‭. ‬

وعند‭ ‬رصد‭ ‬بروتين‭ ‬‮«‬سبايك‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يمثّل‭ ‬خطراً‭ ‬في‭ ‬ذاته‭ ‬ويشكّل‭ ‬رأس‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬لا‭ ‬يلبث‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬أن‭ ‬يبدا‭ ‬بإنتاج‭ ‬أجسام‭ ‬مضادة‭ ‬لهذا‭ ‬البروتين‭.

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ورأت‭ ‬كاتالين‭ ‬كاريكو‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬المرأة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭ ‬تفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للطب‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬يكافئ‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الأبحاث‭ ‬التي‭ ‬قضتها‭ ‬في‭ ‬الظل‭ ‬وسط‭ ‬غياب‭ ‬التقدير‭ ‬من‭ ‬زملائها‭ ‬في‭ ‬المهنة‭.

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