طالبان تستدعي القائم بالأعمال السعودي احتجاجا على حضور سيدة اجتماعا بين الجانبين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استدعت حركة طالبان الأفغانية القائم بالأعمال السعودي احتجاجًا على حضور سيدة خلال اجتماع عُقد مؤخرًا على مستوى المساعدين بين الجانبين.
وأوضحت إدارة العلاقات العامة لحركة طالبان في منشور عبر حسابها في منصة «إكس»، أن حضور امرأة للاجتماع قد سبب الحرج لأعضاء الحركة.
وأشارت إلى أن «حضور المرأة جعل أعضاء وفدنا يشعرون بالتوتر، ولن نتسامح مع عدم الاحترام أو التنازل عن قيمنا».
وكانت حكومة طالبان -التي تسيطر على البلاد منذ أغسطس 2021-قررت، أواخر العام الماضي، منع الأفغانيات من العمل في المؤسسات غير الحكومية المحلية والأجنبية، وفرضت إجراءات مشددة تتعلق بعمل المرأة ولباسها وتعليمها.
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