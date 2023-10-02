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طالبان تستدعي القائم بالأعمال السعودي احتجاجا على حضور سيدة اجتماعا بين الجانبين

10/2/2023 7:11:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استدعت‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬الأفغانية‭ ‬القائم‭ ‬بالأعمال‭ ‬السعودي‭ ‬احتجاجًا‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬سيدة‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬عُقد‭ ‬مؤخرًا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المساعدين‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬

وأوضحت‭ ‬إدارة‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬لحركة‭ ‬طالبان‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬حضور‭ ‬امرأة‭ ‬للاجتماع‭ ‬قد‭ ‬سبب‭ ‬الحرج‭ ‬لأعضاء‭ ‬الحركة‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حضور‭ ‬المرأة‭ ‬جعل‭ ‬أعضاء‭ ‬وفدنا‭ ‬يشعرون‭ ‬بالتوتر،‭ ‬ولن‭ ‬نتسامح‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬الاحترام‭ ‬أو‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬قيمنا‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬حكومة‭ ‬طالبان‭ -‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬أغسطس‭ ‬2021‭-‬قررت،‭ ‬أواخر‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬منع‭ ‬الأفغانيات‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬المحلية‭ ‬والأجنبية،‭ ‬وفرضت‭ ‬إجراءات‭ ‬مشددة‭ ‬تتعلق‭ ‬بعمل‭ ‬المرأة‭ ‬ولباسها‭ ‬وتعليمها‭. ‬

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