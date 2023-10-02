طالبان تستدعي القائم بالأعمال السعودي احتجاجا على حضور سيدة اجتماعا بين الجانبين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضحت‭ ‬إدارة‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬لحركة‭ ‬طالبان‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬حضور‭ ‬امرأة‭ ‬للاجتماع‭ ‬قد‭ ‬سبب‭ ‬الحرج‭ ‬لأعضاء‭ ‬الحركة‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حضور‭ ‬المرأة‭ ‬جعل‭ ‬أعضاء‭ ‬وفدنا‭ ‬يشعرون‭ ‬بالتوتر،‭ ‬ولن‭ ‬نتسامح‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬الاحترام‭ ‬أو‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬قيمنا‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬حكومة‭ ‬طالبان‭ -‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬أغسطس‭ ‬2021‭-‬قررت،‭ ‬أواخر‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬منع‭ ‬الأفغانيات‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬المحلية‭ ‬والأجنبية،‭ ‬وفرضت‭ ‬إجراءات‭ ‬مشددة‭ ‬تتعلق‭ ‬بعمل‭ ‬المرأة‭ ‬ولباسها‭ ‬وتعليمها‭. ‬