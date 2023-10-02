الـسـفـارة الكـوريـة تحتفل بنجاح أسبوع الطهي الـكـوري بعشاء لمنتسبي الدورة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وافتتحت‭ ‬دورة‭ ‬الطهو‭ ‬الكوري‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬ابوابها‭ ‬للبحرينيين‭ ‬والمقيمين‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭ ‬لخوض‭ ‬تجربة‭ ‬في‭ ‬مهارات‭ ‬وفنون‭ ‬الطهو‭ ‬الكوري‭ ‬تحت‭ ‬ارشادات‭ ‬وتعليمات‭ ‬الشيف‭ ‬المخضرمة‭ ‬جونغ‭ ‬انك‭ ‬يونغ‭ ‬التي‭ ‬تزور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتقدم‭ ‬خبرتها‭ ‬الشيقة‭ ‬للضيوف‭ ‬والمشاركين‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬فإن‭ ‬دروس‭ ‬تعلم‭ ‬الطهو‭ ‬الكوري‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬السفارة‭ ‬الدوري‭ ‬لنشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الطهي‭ ‬الكوري‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬واستحل‭ ‬‮«‬الكيمجي‮»‬‭ ‬الكوري‭ ‬شرف‭ ‬عنوان‭ ‬الدورة‭ ‬حيث‭ ‬استطاعت‭ ‬الشيف‭ ‬القديرة‭ ‬جونغ‭ ‬تقديم‭ ‬التقنية‭ ‬خلف‭ ‬هذا‭ ‬الطبق‭ ‬المشهور‭ ‬عالميا‭ ‬لصنع‭ ‬أفضل‭ ‬كيمجي‭ ‬باستخدام‭ ‬الخضار‭ ‬المحلية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬مختلف‭ ‬من‭ ‬الوصفات‭ ‬التي‭ ‬يدخل‭ ‬الكيمجي‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬اطباقها‭.‬

واستضافت‭ ‬الدورة‭ ‬ثلاث‭ ‬مجموعات‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬اختيارها‭ ‬بعناية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الطهاة‭ ‬وأعضاء‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬وأيضا‭ ‬محبي‭ ‬الأكل‭ ‬عقب‭ ‬تسجيل‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬افتتحته‭ ‬السفارة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭. ‬ونظمت‭ ‬السفارة‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الدورة‭ ‬حفل‭ ‬عشاء‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬28‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬مستضيفا‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين،‭ ‬وأصدقاء‭ ‬السفارة‭ ‬المقربين‭ ‬في‭ ‬مطعم BIBA الذي‭ ‬تم‭ ‬افتتاحه‭ ‬حديثا‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭.‬

وتم‭ ‬تنظيم‭ ‬دورة‭ ‬الطهي‭ ‬بتمويل‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬ترويج‭ ‬الطعام‭ ‬الكوري‭ ‬ومجموعة‭ ‬الغالية‭ ‬التي‭ ‬تمتاز‭ ‬بسمعتها‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الترفيه‭ ‬والضيافة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬