الـسـفـارة الكـوريـة تحتفل بنجاح أسبوع الطهي الـكـوري بعشاء لمنتسبي الدورة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) احتفلت سفارة جمهورية كوريا بمملكة البحرين على مدى أسبوع كامل بفن الطهو الكوري وذلك في دورة كانت قد نظمتها السفارة لمجموعة متنوعة من عشاق صنع الطعام والثقافة في مملكة البحرين.
وافتتحت دورة الطهو الكوري لعام 2023 ابوابها للبحرينيين والمقيمين على حد سواء لخوض تجربة في مهارات وفنون الطهو الكوري تحت ارشادات وتعليمات الشيف المخضرمة جونغ انك يونغ التي تزور مملكة البحرين لتقدم خبرتها الشيقة للضيوف والمشاركين.
وفي هذا العام فإن دروس تعلم الطهو الكوري تأتي في نسختها الرابعة من خلال برنامج السفارة الدوري لنشر ثقافة الطهي الكوري في المملكة، واستحل «الكيمجي» الكوري شرف عنوان الدورة حيث استطاعت الشيف القديرة جونغ تقديم التقنية خلف هذا الطبق المشهور عالميا لصنع أفضل كيمجي باستخدام الخضار المحلية، فضلا عن عدد مختلف من الوصفات التي يدخل الكيمجي في صنع اطباقها.
واستضافت الدورة ثلاث مجموعات كان قد تم اختيارها بعناية كبيرة من الطهاة وأعضاء السلك الدبلوماسي وأيضا محبي الأكل عقب تسجيل كانت قد افتتحته السفارة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها. ونظمت السفارة في ختام الدورة حفل عشاء يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 مستضيفا جميع المشاركين، وأصدقاء السفارة المقربين في مطعم BIBA الذي تم افتتاحه حديثا في خليج البحرين.
وتم تنظيم دورة الطهي بتمويل من معهد ترويج الطعام الكوري ومجموعة الغالية التي تمتاز بسمعتها الرائدة في مجال الترفيه والضيافة في مملكة البحرين.
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