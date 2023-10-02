((إبراهيم خليل كانو)) تختتم برنامج التدريب الصيفي بالتعاون مع ((إنجاز))

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- Akhbar Al Khaleej) اختتمت شركة إبراهيم خليل كانو بنجاح برنامجها للتدريب الصيفي الذي عقدته لمدة شهر واحد بالتعاون مع مؤسسة إنجاز البحرين، إذ قدّم البرنامج فرصة قيمة لعشرة طلاب، أسهمت في تنمية تجربة التعلم لديهم وساهمت في التزام الشركة بتعزيز مواهب الشباب في مجال صيانة المركبات.
الجدير بالذكر أن الهدف الأساسي للبرنامج هو تعزيز فهم الهندسة بين خريجي المدارس الثانوية، وإعدادهم للدراسات الجامعية القادمة، حيث تلقى الطلاب المشاركون تعليماً شاملا في مرافق التدريب المتطورة، مما ضمن تجربة تعلم شاملة ومتكاملة لديهم، بالإضافة إلى اكتسابهم نظرة مباشرة على صيانة المركبات من خلال قضاء وقت في مركز خدمة تويوتا بلازا.
تأتي هذه المبادرة في إطار التفاني المستمر لشركة إبراهيم خليل كانو في شراكتها الدائمة مع إنجاز وتنمية المواهب الناشئة ودعم المبادرات التعليمية في المجتمع المحلي.
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