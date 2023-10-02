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((إبراهيم خليل كانو)) تختتم برنامج التدريب الصيفي بالتعاون مع ((إنجاز))

10/2/2023 7:11:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتمت‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬بنجاح‭ ‬برنامجها‭ ‬للتدريب‭ ‬الصيفي‭ ‬الذي‭ ‬عقدته‭ ‬لمدة‭ ‬شهر‭ ‬واحد‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين،‭ ‬إذ‭ ‬قدّم‭ ‬البرنامج‭ ‬فرصة‭ ‬قيمة‭ ‬لعشرة‭ ‬طلاب،‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬تجربة‭ ‬التعلم‭ ‬لديهم‭ ‬وساهمت‭ ‬في‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬بتعزيز‭ ‬مواهب‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صيانة‭ ‬المركبات‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬الأساسي‭ ‬للبرنامج‭ ‬هو‭ ‬تعزيز‭ ‬فهم‭ ‬الهندسة‭ ‬بين‭ ‬خريجي‭ ‬المدارس‭ ‬الثانوية،‭ ‬وإعدادهم‭ ‬للدراسات‭ ‬الجامعية‭ ‬القادمة،‭ ‬حيث‭ ‬تلقى‭ ‬الطلاب‭ ‬المشاركون‭ ‬تعليماً‭ ‬شاملا‭ ‬في‭ ‬مرافق‭ ‬التدريب‭ ‬المتطورة،‭ ‬مما‭ ‬ضمن‭ ‬تجربة‭ ‬تعلم‭ ‬شاملة‭ ‬ومتكاملة‭ ‬لديهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اكتسابهم‭ ‬نظرة‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬صيانة‭ ‬المركبات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قضاء‭ ‬وقت‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬خدمة‭ ‬تويوتا‭ ‬بلازا‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التفاني‭ ‬المستمر‭ ‬لشركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬في‭ ‬شراكتها‭ ‬الدائمة‭ ‬مع‭ ‬إنجاز‭ ‬وتنمية‭ ‬المواهب‭ ‬الناشئة‭ ‬ودعم‭ ‬المبادرات‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭.‬

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