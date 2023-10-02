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افتتاح معرض استعادي للفنان ((حسين السنّي)) في المتحف الوطني

10/2/2023 7:11:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهد‭ ‬متحف‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬الأحد‭ ‬افتتاح‭ ‬المعرض‭ ‬الاستعادي‭ ‬للفنان‭ ‬البحريني‭ ‬الراحل‭ ‬حسين‭ ‬السنّي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬والمهتمين‭ ‬بالشأن‭ ‬الثقافي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬‮

ويعد‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬أول‭ ‬مساحة‭ ‬بهذا‭ ‬الحجم‭ ‬والنوع‭ ‬تخصصّ‭ ‬للفنان،‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬الأكثر‭ ‬شمولاً‭ ‬لأعماله‭ ‬وإبداعاته‭. ‬ويصور‭ ‬المعرض‭ ‬مسيرة‭ ‬السنّي‭ ‬المهنية‭ ‬كاملة‭ ‬منذ‭ ‬سبعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬وحتى‭ ‬وفاته‭ ‬1998م‭. ‬ويضم‭ ‬المعرض‭ ‬مجموعة‭ ‬أعمال‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اللوحات‭ ‬والرسومات‭ ‬والمطبوعات‭ ‬والصور‭ ‬الفوتوغرافية‭ ‬والكتب‭ ‬والمواد‭ ‬الأرشيفية‭. ‬ويلقي‭ ‬المعرض‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬الفنان‭ ‬الراحل‭ ‬من‭ ‬منظور‭ ‬مغاير‭ ‬للمعتاد‭ ‬ويدمج‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬أعماله‭ ‬المعروفة‭ ‬وأعمال‭ ‬نادرة‭ ‬لم‭ ‬تعرض‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬حيث‭ ‬يسهم‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬النطاق‭ ‬الاستثنائي‭ ‬والعميق‭ ‬لأعمال‭ ‬الفنان‭. ‬ويشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يقام‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬مشروع‭ ‬بحث‭ ‬وترميم‭ ‬فني‭ ‬ضخم‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬عائلة‭ ‬الفنان‭ ‬الراحل‭.‬

ويمكن‭ ‬زيارة‭ ‬المعرض‭ ‬خلال‭ ‬الأوقات‭ ‬الرسمية‭ ‬لمتحف‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬الساعة‮
‬8‮
‬صباحاً‭ ‬وحتى‭ ‬8‭ ‬مساءً‭ ‬كل‭ ‬أيام‭ ‬الأسبوع،‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬أيام‭ ‬الثلاثاء‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬المتحف‭ ‬مغلق‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الفنان‭ ‬التّشكيلي‭ ‬حسين‭ ‬قاسم‭ ‬السنّي‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬مدينة‭ ‬المنامة‭ ‬1938،‭ ‬وأحد‭ ‬روّاد‭ ‬الحركة‭ ‬التشكيليّة‭ ‬البارزين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬درس‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الفنون‭ ‬الجميلة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬وبرزت‭ ‬موهبته‭ ‬في‭ ‬الرسم‭ ‬وهو‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬في‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬عمره‭.‬

وساهم‭ ‬في‭ ‬صقلها‭ ‬شقيقه‭ ‬الأكبر‭ ‬أحمد‭ ‬قاسم‭ ‬السني‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مدرّساً‭ ‬لمادة‭ ‬الرسم‭ ‬بنفس‭ ‬المدرسة،‭ ‬وكان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مخيلته‭ ‬الإبداعيّة‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬أكثر‭ ‬انفتاحاً‭ ‬ليصبح‭ ‬بعدها‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬محاكاة‭ ‬بعض‭ ‬لوحات‭ ‬الفنّانين‭ ‬الأوروبيين‭ ‬من‭ ‬المدرسة‭ ‬الانطباعية‭. ‬وللفنان‭ ‬حسين‭ ‬السنّي‭ ‬أسلوب‭ ‬متفرد‭ ‬في‭ ‬الرسم‭ ‬يمتاز‭ ‬بهدوء‭ ‬موضوعاته‭ ‬المنتقاة‭ ‬من‭ ‬البيئة‭ ‬الشعبيّة‭ ‬والبحر‭ ‬والحروف‭ ‬العربية‭ ‬والتجريد‭.‬

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