المستشفى الملكي يوقّع اتفاقية تعاون مع مركز الغريب لطب النوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬أكّد‭ ‬السيد‭ ‬روهيت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفى‭ ‬الملكي‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تستدعي‭ ‬إجراء‭ ‬اختبارات‭ ‬النوم،‭ ‬وأن‭ ‬عقد‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬الغريب‭ ‬لطب‭ ‬النوم‭ ‬هو‭ ‬لكونه‭ ‬الجهة‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ (‬نهرا‭) ‬لإجراء‭ ‬اختبارات‭ ‬النوم‭ ‬والحاصل‭ ‬على‭ ‬الاعتماد‭ ‬البلاتيني‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬درجة‭ ‬من‭ ‬الاحترافية‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الغريب‭ ‬استشاري‭ ‬أذن‭ ‬وأنف‭ ‬وحنجرة‭ ‬واضطرابات‭ ‬النوم‭ ‬بأهمية‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المستشفى‭ ‬الملكي‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬واختبارات‭ ‬طب‭ ‬النوم‭ ‬حصريًا‭ ‬للمستشفى‭ ‬الملكي‭ ‬لما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬سمعة‭ ‬وتقدير‭ ‬عال‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والزائرين‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وعبّر‭ ‬الدكتور‭ ‬الغريب‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬لانضمام‭ ‬المستشفى‭ ‬الملكي‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬المراكز‭ ‬الطبية‭ ‬والمستشفيات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التعاقد‭ ‬معها‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬طب‭ ‬النوم‭ ‬بأفضل‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭.‬

ويتمتع‭ ‬مركز‭ ‬الغريب‭ ‬لطب‭ ‬النوم‭ ‬بالسبق‭ ‬والريادة‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬طب‭ ‬النوم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وحصوله‭ ‬على‭ ‬الاعتماد‭ ‬البلاتيني‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬يضمن‭ ‬حصول‭ ‬المراجعين‭ ‬والعملاء‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الخدمة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬متميّزة‭ ‬للخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬ويعزز‭ ‬مفهوم‭ ‬السياحة‭ ‬العلاجية‭. ‬