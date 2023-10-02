المستشفى الملكي يوقّع اتفاقية تعاون مع مركز الغريب لطب النوم

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- Akhbar Al Khaleej) في إطار تعزيز العلاقات بين المستشفى الملكي ومركز الغريب لطب النوم، تم توقيع اتفاقية تنص على إجراء فحوصات واختبارات النوم المختلفة بهدف تطوير جودة الخدمات المقدّمة في مملكة البحرين في مجال تشخيص وعلاج مشاكل اضطرابات النوم.
وفي هذا الإطار أكّد السيد روهيت الرئيس التنفيذي للمستشفى الملكي أن هناك زيادة في عدد الحالات التي تستدعي إجراء اختبارات النوم، وأن عقد الاتفاق مع مركز الغريب لطب النوم هو لكونه الجهة المعتمدة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) لإجراء اختبارات النوم والحاصل على الاعتماد البلاتيني وهو ما يضمن تحقيق أعلى درجة من الاحترافية.
من جانبه أشاد الدكتور عبدالرحمن الغريب استشاري أذن وأنف وحنجرة واضطرابات النوم بأهمية التعاون مع المستشفى الملكي لتقديم خدمات واختبارات طب النوم حصريًا للمستشفى الملكي لما يحظى به من سمعة وتقدير عال من عدد كبير من المواطنين والمقيمين والزائرين لمملكة البحرين.
وعبّر الدكتور الغريب عن سعادته لانضمام المستشفى الملكي إلى سلسلة المراكز الطبية والمستشفيات التي تم التعاقد معها لتقديم خدمات طب النوم بأفضل المعايير العالمية.
ويتمتع مركز الغريب لطب النوم بالسبق والريادة في تأسيس طب النوم في مملكة البحرين، وحصوله على الاعتماد البلاتيني في هذا المجال يضمن حصول المراجعين والعملاء على أعلى معايير الخدمة، وهو ما يسهم في إبراز مملكة البحرين كوجهة متميّزة للخدمات الصحية ويعزز مفهوم السياحة العلاجية.
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