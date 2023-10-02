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الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية

10/2/2023 7:11:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يشكل‭ ‬حقا‭ ‬قوة‭ ‬خارقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية،‭ ‬حيث‭ ‬أصبحت‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬موجهة‭ ‬نحو‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬أكبر‭ ‬وقد‭ ‬أدى‭ ‬هذا‭ ‬التكامل‭ ‬مع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬إلى‭ ‬تحويل‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الفروع‭ ‬الطبية‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬بأشكالها‭ ‬المتعددة‭ ‬أصبحت‭ ‬أكثر‭ ‬تركيزا‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الرقمية‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬سوف‭ ‬نتطرق‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬المقال‭ ‬التالي‭ ‬ويوضح‭ ‬لنا‭ ‬الدكتور‭ ‬جاسم‭ ‬حاجي‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭. ‬

أدى‭ ‬ظهور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ (‬ AI ‭) ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬جذري‭ ‬في‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬يشخص‭ ‬بها‭ ‬المرضى‭ ‬ونعالجهم‭ ‬ونراقبهم‭. ‬حيث‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬أبحاث‭ ‬ونتائج‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنتاج‭ ‬تشخيصات‭ ‬أكثر‭ ‬دقة‭ ‬وتمكين‭ ‬علاجات‭ ‬أكثر‭ ‬تخصيصا‭. ‬كما‭ ‬ساعد‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬سرعة‭ ‬تحليل‭ ‬كميات‭ ‬هائلة‭ ‬من‭ ‬الوثائق‭ ‬السريرية،‭ ‬ما‭ ‬مكن‭ ‬المهنيين‭ ‬الطبيين‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬علامات‭ ‬الأمراض‭ ‬والاتجاهات‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬تجاهلها‭ ‬لولا‭ ‬ذلك‭.‬

يواجه‭ ‬المهنيون‭ ‬الطبيون‭ ‬ضغوطًا‭ ‬كبيرة،‭ ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الذي‭ ‬يمكنه‭ ‬إحداث‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭. ‬أحد‭ ‬هذا‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬هو‭ ‬ Med ‭ ‬ PaLM ‭ ‬من‭ ‬ Google ،‭ ‬والذي‭ ‬يمكنه‭ ‬مساعدة‭ ‬المهنيين‭ ‬الطبيين‭ ‬في‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات‭ ‬الطبية‭ ‬وتقديم‭ ‬رعاية‭ ‬أفضل‭ ‬للمرضى‭. ‬أثار‭ ‬إطلاق‭ ‬ MedPaLM ‭ ‬ AI ‭ (‬نموذج‭ ‬لغة‭ ‬الإدراك‭ ‬الطبي‭) ‬من‭ ‬ Google ‭ ‬اهتماما‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وخارجها‭. ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬لم‭ ‬تكشف‭ ‬سوى‭ ‬القليل‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬عمل‭ ‬البرنامج،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬ُيعتقد‭ ‬أنه‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬وراء‭ ‬ ChatGPT ،‭ ‬وهو‭ ‬نموذج‭ ‬لغة‭ ‬تم‭ ‬تطويره‭ ‬بواسطة‭ ‬ OpenAI ‭.‬

يختلف‭ ‬ ChatGPT ‭ ‬و MedPaLM ‭ ‬في‭ ‬الغرض‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تصميمهما‭ ‬من‭ ‬أجله‭. ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬ ChatGPT ‭ ‬لإنشاء‭ ‬نص‭ ‬يشبه‭ ‬الإنسان،‭ ‬بينما‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬ MedPaLM ‭ ‬خصيصا‭ ‬للاستخدام‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭. ‬يسمح‭ ‬هذا‭ ‬التركيز‭ ‬ MedPaLM ‭ ‬بفهم‭ ‬وتحليل‭ ‬اللغة‭ ‬الطبية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المصطلحات‭ ‬الفنية‭ ‬والاختصارات‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬ MedPaLM ‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬مهام‭ ‬أكثر‭ ‬تعقيدا‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬فهم‭ ‬اللغة‭.‬

يمكن‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أيضا‭ ‬تلخيص‭ ‬السجلات‭ ‬الطبية‭ ‬وتحديد‭ ‬المعلومات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭. ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تحليل‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬بسرعة‭ ‬ودقة‭ ‬بمثابة‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تبسيط‭ ‬عملية‭ ‬حفظ‭ ‬السجلات‭ ‬وتحليل‭ ‬البيانات‭.‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الاختلافات‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬عملهما،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ ChatGPT ‭ ‬و MedPaLM ‭ ‬يشتركان‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬أوجه‭ ‬التشابه‭ ‬الأساسية‭. ‬كلاهما‭ ‬يستخدم‭ ‬شكلا‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬معالجة‭ ‬اللغة‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬المحولات،‭ ‬والتي‭ ‬يتم‭ ‬تدريبها‭ ‬على‭ ‬كميات‭ ‬هائلة‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬وتستخدم‭ ‬آليات‭ ‬الاهتمام‭ ‬الذاتي‭ ‬لفهم‭ ‬النص‭ ‬وتوليده‭. ‬نستخدم‭ ‬مصطلح‭ ‬‮«‬فهم‮»‬‭ ‬بشكل‭ ‬فضفاض‭ ‬هنا،‭ ‬لأن‭ ‬كلا‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لا‭ ‬يفهم‭ ‬اللغة‭ ‬بنفس‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬نفهمها‭ ‬بها‭. ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬يستخدمون‭ ‬المتوسطات‭ ‬والاحتمالات‭ ‬وتحليل‭ ‬البيانات‭ ‬لإنشاء‭ ‬استنتاجات‭ ‬حول‭ ‬العبارة‭ ‬التالية‭ ‬الأكثر‭ ‬احتمالاً‭ ‬نتيجة‭ ‬لاستعلام‭ ‬البحث‭. ‬ MedPaLM ‭ ‬ AI ‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬ Google ‭ ‬أداة‭ ‬قوية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭. ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬اللغة‭ ‬الطبية‭ ‬وتحليلها،‭ ‬وكذلك‭ ‬تلخيص‭ ‬واستخراج‭ ‬المعلومات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬من‭ ‬السجلات،‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬رعاية‭ ‬المرضى‭ ‬واتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬الطبية‭. ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬نفس‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬مثل‭ ‬ ChatGPT ،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تركيز‭ ‬ MedPaLM ‭ ‬على‭ ‬المجال‭ ‬الطبي‭ ‬يمنحها‭ ‬قدرات‭ ‬فريدة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تجعلها‭ ‬موردا‭ ‬لا‭ ‬يقدر‭ ‬بثمن
في‮
‬المستقبل‭. ‬

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