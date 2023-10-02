(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الذكاء الاصطناعي يشكل حقا قوة خارقة في مجال الرعاية الطبية، حيث أصبحت الرعاية الصحية موجهة نحو التكنولوجيا على نحو أكبر وقد أدى هذا التكامل مع التكنولوجيا إلى تحويل عديد من الفروع الطبية والرعاية الصحية بأشكالها المتعددة أصبحت أكثر تركيزا على التكنولوجيا الرقمية. وهذا ما سوف نتطرق إليه في المقال التالي ويوضح لنا الدكتور جاسم حاجي الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.
أدى ظهور الذكاء الاصطناعي ( AI ) في مجال الرعاية الصحية إلى تغيير جذري في الطريقة التي يشخص بها المرضى ونعالجهم ونراقبهم. حيث ساهم في تحسين أبحاث ونتائج الرعاية الصحية بشكل كبير، من خلال إنتاج تشخيصات أكثر دقة وتمكين علاجات أكثر تخصيصا. كما ساعد الذكاء الاصطناعي في سرعة تحليل كميات هائلة من الوثائق السريرية، ما مكن المهنيين الطبيين من تحديد علامات الأمراض والاتجاهات التي كان من الممكن تجاهلها لولا ذلك.
يواجه المهنيون الطبيون ضغوطًا كبيرة، ولهذا السبب من المهم التعرف على الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه إحداث ثورة في الرعاية الصحية. أحد هذا الذكاء الاصطناعي هو Med PaLM من Google ، والذي يمكنه مساعدة المهنيين الطبيين في تحليل البيانات الطبية وتقديم رعاية أفضل للمرضى. أثار إطلاق MedPaLM AI (نموذج لغة الإدراك الطبي) من Google اهتماما كبيرا في صناعة التكنولوجيا وخارجها. على الرغم من أن الشركة لم تكشف سوى القليل عن كيفية عمل البرنامج، إلا أنه ُيعتقد أنه يعتمد على التكنولوجيا التي تقف وراء ChatGPT ، وهو نموذج لغة تم تطويره بواسطة OpenAI .
يختلف ChatGPT و MedPaLM في الغرض الذي تم تصميمهما من أجله. تم تصميم ChatGPT لإنشاء نص يشبه الإنسان، بينما تم تصميم MedPaLM خصيصا للاستخدام في مجال الرعاية الصحية. يسمح هذا التركيز MedPaLM بفهم وتحليل اللغة الطبية، بما في ذلك المصطلحات الفنية والاختصارات. ومع ذلك، فإن MedPaLM قادر على أداء مهام أكثر تعقيدا من مجرد فهم اللغة.
يمكن للذكاء الاصطناعي أيضا تلخيص السجلات الطبية وتحديد المعلومات ذات الصلة. يمكن أن تكون هذه القدرة على تحليل كميات كبيرة من البيانات بسرعة ودقة بمثابة ثورة في قطاع الرعاية الصحية، ما قد يؤدي إلى تبسيط عملية حفظ السجلات وتحليل البيانات.
على الرغم من الاختلافات الأساسية في كيفية عملهما، إلا أن ChatGPT و MedPaLM يشتركان في بعض أوجه التشابه الأساسية. كلاهما يستخدم شكلا من أشكال معالجة اللغة القائمة على المحولات، والتي يتم تدريبها على كميات هائلة من البيانات وتستخدم آليات الاهتمام الذاتي لفهم النص وتوليده. نستخدم مصطلح «فهم» بشكل فضفاض هنا، لأن كلا الذكاء الاصطناعي لا يفهم اللغة بنفس الطريقة التي نفهمها بها. بدلاً من ذلك، يستخدمون المتوسطات والاحتمالات وتحليل البيانات لإنشاء استنتاجات حول العبارة التالية الأكثر احتمالاً نتيجة لاستعلام البحث. MedPaLM AI الجديد من Google أداة قوية يمكن أن تؤثر بشكل كبير في صناعة الرعاية الصحية. يمكن أن تساعد قدرتها على فهم اللغة الطبية وتحليلها، وكذلك تلخيص واستخراج المعلومات ذات الصلة من السجلات، في تحسين كفاءة رعاية المرضى واتخاذ القرارات الطبية. على الرغم من أنها تستند إلى نفس التكنولوجيا مثل ChatGPT ، إلا أن تركيز MedPaLM على المجال الطبي يمنحها قدرات فريدة يمكن أن تجعلها موردا لا يقدر بثمن
في
المستقبل.
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