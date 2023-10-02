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الدكتورة لطيفة البوعينين لـ((الخليج الطبي)): سرطان الثدي مفاهيم خاطئة وعلاجات ناجحة

10/2/2023 7:11:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬هو‭ ‬أكثر‭ ‬السرطانات‭ ‬شيوعا‭ ‬لدى‭ ‬النساء،‭ ‬وبسبب‭ ‬انتشاره‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬المخيفة‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬توضيح‭ ‬بعض‭ ‬المفاهيم‭ ‬الخاطئة‭ ‬عن‭ ‬تشخيص‭ ‬وعلاج‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬لذلك‭ ‬استضفنا‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الدكتورة‭ ‬لطيفة‭ ‬البوعينين‭ ‬استشاري‭ ‬الجراحة‭ ‬العامة‭ ‬والمناظير‭ ‬والثدي‭ ‬بمستشفى‭ ‬السلام‭ ‬التخصصي‭ ‬لنتحدث‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬الوعي‭ ‬بالكشف‭ ‬المبكر‭ ‬وبأعراض‭ ‬المرض‭ ‬وطرق‭ ‬تشخيصه‭ ‬وعلاجه‭ ‬الذي‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬السلوك‭ ‬بالمبادرة‭ ‬بعمل‭ ‬الفحص‭ ‬الذاتي‭ ‬للثدي‭ ‬والفحوصات‭ ‬الدورية‭ ‬وطلب‭ ‬الاستشارة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬حدوث‭ ‬أعراض‭ ‬تنبئ‭ ‬باحتمال‭ ‬الإصابة‭ ‬والقيام‭ ‬بالفحوصات‭ ‬المطلوبة‭ ‬وتقبل‭ ‬العلاج‭.‬

* ما‭ ‬أهم‭ ‬المفاهيم‭ ‬الخاطئة‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬توضيحها؟

1-سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬مرض‭ ‬قاتل

مع‭ ‬التطور‭ ‬المستمر‭ ‬والتقدم‭ ‬في‭ ‬فحص‭ ‬وعلاج‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬فإن‭ ‬نسبة‭ ‬الشفاء‭ ‬تتعدى‭ ‬90 % ‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬المبكرة‭ ‬من‭ ‬المرض‭. ‬وتتضاءل‭ ‬نسبة‭ ‬الشفاء‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬اكتشاف‭ ‬المرض‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬متأخرة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬معالجتها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭.‬

2-عدم‭ ‬وجود‭ ‬أعراض‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬عدم‭ ‬الإصابة‭ ‬بالمرض

الأورام‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬المبكرة‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬ألا‭ ‬يصاحبها‭ ‬أعراض‭ ‬ويمكن‭ ‬اكتشافها‭ ‬بعمل‭ ‬الفحوصات‭ ‬الدورية‭.‬

3‭ -‬الماموجرام‭ ‬يسبب‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي

الماموجرام‭ ‬هو‭ ‬أفضل‭ ‬طريقة‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬أغلب‭ ‬أورام‭ ‬الثدي‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬مبكرة‭ ‬قبل‭ ‬حدوث‭ ‬الأعراض‭. ‬وهو‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الأشعة‭ ‬السينية،‭ ‬خلال‭ ‬الفحص‭ ‬يتعرض‭ ‬الثدي‭ ‬لجرعة‭ ‬ضئيلة‭ ‬من‭ ‬الإشعاع‭ ‬وخطر‭ ‬الضرر‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الإشعاع‭ ‬أقل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الفائدة‭ ‬المحصلة‭ ‬من‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الفحص‭.‬

4-عمل‭ ‬الفحوصات‭ ‬الدورية‭ ‬يغني‭ ‬عن‭ ‬الفحص‭ ‬الذاتي

من‭ ‬المهم‭ ‬عمل‭ ‬الفحص‭ ‬الذاتي‭ ‬شهريا‭ ‬وهو‭ ‬قيام‭ ‬المرأة‭ ‬بفحص‭ ‬ثديها‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬تغيرات‭ ‬بالثدي‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬نتيجة‭ ‬الفحص‭ ‬الدوري‭ ‬سليمة،‭ ‬وذلك‭ ‬لوجود‭ ‬نسبة‭ ‬احتمال‭ ‬بسيطة‭ ‬بعدم‭ ‬اكتشاف‭ ‬الورم‭ ‬بالأشعة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭.‬

5-أخذ‭ ‬عينة‭ ‬من‭ ‬الورم‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انتقال‭ ‬الخلايا‭ ‬السرطانية‭ ‬إلى‭ ‬أجزاء‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الجسم

كثير‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬يعتقدن‭ ‬بأن‭ ‬أخذ‭ ‬عينة‭ ‬بالإبرة‭ ‬من‭ ‬الورم‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انتشار‭ ‬الخلايا‭ ‬السرطانية،‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬دليل‭ ‬علمي‭ ‬على‭ ‬ذلك‭.‬

‭ ‬العينة‭ ‬هي‭ ‬إجراء‭ ‬ضروري‭ ‬يستخدم‭ ‬لتشخيص‭ ‬المرض‭ ‬ومعرفة‭ ‬نوع‭ ‬الورم‭ ‬وتحديد‭ ‬علاجه‭.‬

6-الخضوع‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬لاستئصال‭ ‬الورم‭ ‬دون‭ ‬أخذ‭ ‬عينة‭.‬

سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬يعالج‭ ‬بطرق‭ ‬مختلفة‭ ‬حسب‭ ‬نوع‭ ‬الورم‭ ‬ومرحلة‭ ‬المرض‭ ‬وحالة‭ ‬المريض‭ ‬ولا‭ ‬يكون‭ ‬دائماً‭ ‬التدخل‭ ‬الجراحي‭ ‬هو‭ ‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬العلاج‭ ‬ففي‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬يكون‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭ ‬هو‭ ‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬العلاج‭ ‬قبل‭ ‬التدخل‭ ‬الجراحي،‭ ‬وبعض‭ ‬الحالات‭ ‬وبحسب‭ ‬مرحلة‭ ‬المرض‭ ‬تكون‭ ‬خطة‭ ‬العلاج‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬التدخل‭ ‬الجراحي،‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تستوجب‭ ‬تدخلا‭ ‬جراحيا‭ ‬كخطوة‭ ‬أولى‭ ‬في‭ ‬العلاج‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أخذ‭ ‬العينة‭ ‬وإثبات‭ ‬التشخيص‭ ‬لأن‭ ‬طريقة‭ ‬العملية‭ ‬الجراحية‭ ‬لاستئصال‭ ‬الكتل‭ ‬السرطانية‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬عملية‭ ‬استئصال‭ ‬الكتل‭ ‬الحميدة‭.‬‮

7-يجب‭ ‬استئصال‭ ‬الثدي‭ ‬بالكامل‭.‬

في‭ ‬أغلب‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تشخيصها‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬مبكرة‭ ‬يتم‭ ‬استئصال‭ ‬الورم‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬استئصال‭ ‬الثدي،‭ ‬وتوجد‭ ‬أنواع‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬أورام‭ ‬الثدي‭ ‬يتم‭ ‬تحديدها‭ ‬حسب‭ ‬نوع‭ ‬الورم‭ ‬وحجمه‭ ‬ومكان‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬الثدي‭.‬

8‭ -‬الاستئصال‭ ‬الكامل‭ ‬يغني‭ ‬عن‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭.‬

الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬أخذ‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬نوع‭ ‬الورم‭ ‬ومرحلة‭ ‬المرض‭. ‬لا‭ ‬يؤثر‭ ‬نوع‭ ‬العملية‭ ‬الجراحية‭ ‬على‭ ‬الحاجة‭ ‬للعلاج‭ ‬الكيميائي‭ ‬فبعض‭ ‬المرضى‭ ‬لا‭ ‬يستدعي‭ ‬علاجهم‭ ‬أخذ‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭ ‬مع‭ ‬الاستئصال‭ ‬الجزئي،‭ ‬وبعضهم‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭ ‬مع‭ ‬الاستئصال‭ ‬الكامل‭ ‬للثدي‭.‬

9-علاجات‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬تمنع‭ ‬من‭ ‬العيش‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬أو‭ ‬ممارسة‭ ‬الأنشطة‭ ‬المعتادة‭.‬

يتمكن‭ ‬أغلب‭ ‬المصابين‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬من‭ ‬أخذ‭ ‬العلاج‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬المنزل‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الإقامة‭ ‬في‭ ‬المستشفى،‭ ‬وتساعد‭ ‬الأدوية‭ ‬المتوفرة‭ ‬والتي‭ ‬تخفف‭ ‬من‭ ‬الأعراض‭ ‬الجانبية‭ ‬لعلاجات‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أنشطتهم‭ ‬المعتادة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬العلاج‭.‬

10-الضربات‭ ‬وإصابات‭ ‬الصدر‭ ‬تسبب‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭.‬

بعض‭ ‬النساء‭ ‬يكتشفن‭ ‬الورم‭ ‬بفحص‭ ‬الثدي‭ ‬بعد‭ ‬تعرضهن‭ ‬لضربة‭ ‬مما‭ ‬يجعلهن‭ ‬يعتقدن‭ ‬بأن‭ ‬الضربات‭ ‬والكدمات‭ ‬تسبب‭ ‬حدوث‭ ‬الورم‭.‬

11-الحمل‭ ‬والرضاعة‭ ‬تمنع‭ ‬حدوث‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭.‬

الحمل‭ ‬والرضاعة‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬ولا‭ ‬تمنع‭ ‬حدوثه،‭ ‬فجميع‭ ‬النساء‭ ‬يحتجن‭ ‬إلى‭ ‬عمل‭ ‬الفحص‭ ‬الذاتي‭ ‬للثدي‭ ‬والفحص‭ ‬الدوري‭ ‬وطلب‭ ‬الاستشارة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬أعراض‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬احتمال‭ ‬الإصابة‭.‬

12-عدم‭ ‬الإصابة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬تاريخ‭ ‬عائلي‭ ‬بالمرض‭.‬

صحيح‭ ‬أن‭ ‬التاريخ‭ ‬الوراثي‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬ولكن‭ ‬فقط‭ ‬5‭-‬10 % ‭ ‬ممن‭ ‬يتم‭ ‬تشخيصهم‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬لديهن‭ ‬تاريخ‭ ‬وراثي‭ ‬وأغلب‭ ‬ ? الحالات‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬لديهن‭ ‬تاريخ‭ ‬وراثي‭.‬

13-سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬يصيب‭ ‬النساء‭ ‬فقط‭.‬

سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬يصيب‭ ‬الرجال‭ ‬أيضاً‭ ‬ولكن‭ ‬بنسبة‭ ‬قليلة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬1 % ‭. ‬وعدم‭ ‬توقع‭ ‬حدوثه‭ ‬يلجأ‭ ‬الرجال‭ ‬إلى‭ ‬الطبيب‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬متأخرة،‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬معرفة‭ ‬الرجال‭ ‬بالأعراض‭ ‬المصاحبة‭ ‬لسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬ليتم‭ ‬اكتشافه‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬مبكرة‭.‬

14-مزيل‭ ‬العرق‭ ‬يسبب‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭.‬

لا‭ ‬يوجد‭ ‬علاقة‭ ‬معروفة‭ ‬بين‭ ‬استعمال‭ ‬مزيلات‭ ‬العرق‭ ‬والإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭.‬

هل‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬تشخيص‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي؟

أغلب‭ ‬حالات‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬يمكن‭ ‬تشخيصها‭ ‬بسهولة،‭ ‬يتم‭ ‬الكشف‭ ‬عنها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الفحص‭ ‬الذاتي‭ ‬أو‭ ‬الإكلينيكي،‭ ‬والحالات‭ ‬المبكرة‭ ‬يمكن‭ ‬الكشف‭ ‬عنها‭ ‬بواسطة‭ ‬الأشعة،‭ ‬ويمكن‭ ‬اختيار‭ ‬نوع‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬تصوير‭ ‬الثدي‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬باستخدام‭ ‬أشعة‭ ‬الماموجرام‭ ‬والأشعة‭ ‬الصوتية‭ ‬والرنين‭ ‬المغناطيسي،‭ ‬بحسب‭ ‬السن‭ ‬والتاريخ‭ ‬الصحي‭ ‬والوراثي‭ ‬وكثافة‭ ‬الثدي‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬الاشتباه‭ ‬بوجود‭ ‬الورم‭ ‬يتم‭ ‬تأكيد‭ ‬التشخيص‭ ‬بأخذ‭ ‬عينة‭ ‬من‭ ‬أنسجة‭ ‬الورم‭ ‬بواسطة‭ ‬الإبرة‭.‬

حالات‭ ‬قليلة‭ ‬جدا‭ ‬يصعب‭ ‬اكتشافها‭ ‬بالفحص‭ ‬السريري‭ ‬والأشعة‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬طبيعة‭ ‬الثدي‭ ‬أو‭ ‬نوع‭ ‬الورم‭ ‬لذلك‭ ‬دائما‭ ‬ننصح‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬فيها‭ ‬نتيجة‭ ‬الفحص‭ ‬سلبية‭ ‬بالاستمرار‭ ‬بالفحص‭ ‬الذاتي‭ ‬والفحص‭ ‬الدوري‭ ‬وسرعة‭ ‬المراجعة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ظهور‭ ‬أي‭ ‬أعراض‭ ‬تنبئ‭ ‬بحدوث‭ ‬المرض‭.‬

ما‭ ‬دور‭ ‬طبيب‭ ‬أمراض‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬أورام‭ ‬الثدي؟‭ ‬

بعض‭ ‬الحالات‭ ‬يتم‭ ‬اكتشافها‭ ‬بواسطة‭ ‬أطباء‭ ‬النساء‭ ‬الذين‭ ‬يقومون‭ ‬بدورهم‭ ‬بتحويلها‭ ‬لأطباء‭ ‬الجراحة‭ ‬المختصين‭ ‬بعلاج‭ ‬أورام‭ ‬الثدي

طبيب‭ ‬أمراض‭ ‬النساء‭ ‬أيضاً‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬الخصوبة‭ ‬قبل‭ ‬البدء‭ ‬بعلاج‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬وكذلك‭ ‬حالات‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬التي‭ ‬تستدعي‭ ‬استئصال‭ ‬المبايض‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬خطة‭ ‬العلاج،‭ ‬والمتابعة‭ ‬الدورية‭ ‬للمرضى‭ ‬الذين‭ ‬يستخدمون‭ ‬العلاج‭ ‬الهرموني‭ ‬دواء‭ ‬تاموكسيفين‭ ‬لما‭ ‬قد‭ ‬يسببه‭ ‬أحيانا‭ ‬من‭ ‬كثافة‭ ‬في‭ ‬بطانة‭ ‬الرحم‭ ‬وفي‭ ‬حالات‭ ‬نادرة‭ ‬حدوث‭ ‬سرطان‭ ‬بطانة‭ ‬الرحم‭.‬

أغلب‭ ‬حالات‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬يتم‭ ‬اكتشافها‭ ‬إما‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الفحص‭ ‬الدوري‭ ‬وطبيب‭ ‬العائلة‭ ‬أو‭ ‬طبيب‭ ‬جراحة‭ ‬الثدي‭. ‬ويقوم‭ ‬الطبيب‭ ‬الجراح‭ ‬بتشخيص‭ ‬الحالة‭ ‬ووضع‭ ‬خطة‭ ‬العلاج‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬أطباء‭ ‬الأورام‭ ‬واختصاصي‭ ‬علاج‭ ‬الأورام‭ ‬بالإشعاع،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬إجراء‭ ‬العملية‭ ‬المناسبة‭ ‬للحالة‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬حسب‭ ‬خطة‭ ‬العلاج‭.‬

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