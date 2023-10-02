أنشيلوتي في نابولي لردّ اعتباره

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬سيستمتع‭ ‬المدرب‭ ‬المخضرم‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬64‭ ‬عامًا‭ ‬بإثبات‭ ‬نقطة‭ ‬ما،‭ ‬عندما‭ ‬يزور‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬نابولي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬دييغو‭ ‬أرماندو‭ ‬مارادونا‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

أقيل‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬الجنوبي‭ ‬أوريليو‭ ‬دي‭ ‬لورينتيس‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2019،‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬مساهمته‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬نابولي‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬الاقصائية‭ ‬للمسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة،‭ ‬بفوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬غنك‭ ‬البلجيكي‭ ‬4‭-‬0‭.‬

كان‭ ‬الفريق‭ ‬الإيطالي‭ ‬يكافح‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت،‭ ‬لكنه‭ ‬فاز‭ ‬بأوّل‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬سيري‭ ‬أ‮»‬‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬33‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬لذلك‭ ‬يمكن‭ ‬لدي‭ ‬لورينتيس‭ ‬أن‭ ‬تعتبر‭ ‬قراراته‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مبررة‭.‬

أمضى‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬عامًا‭ ‬ونصف‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬نابولي،‭ ‬وقاده‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2018‭-‬2019،‭ ‬لكن‭ ‬فترة‭ ‬ولايته‭ ‬انتهت‭ ‬فجأة‭ ‬في‭ ‬عامه‭ ‬الثاني‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬فيه‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬قبل‭ ‬سنوات،‭ ‬بدا‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬أسفلها‭ ‬بتجربته‭ ‬الفاشلة‭ ‬مع‭ ‬نابولي‭ ‬ومن‭ ‬بعدها‭ ‬مع‭ ‬إيفرتون‭ ‬الإنجليزي‭.‬

أدّت‭ ‬التوترات‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬الملابس‭ ‬والنزاع‭ ‬مع‭ ‬دي‭ ‬لورينتيس‭ ‬حول‭ ‬معسكر‭ ‬تدريبي‭ ‬إلى‭ ‬سقوطه‭ ‬في‭ ‬كامبانيا‭. ‬وبدا‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬اعتقد‭ ‬أن‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬الفريق‭.‬

لكن‭ ‬عودة‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬المفاجئة‭ ‬إلى‭ ‬قيادة‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬أعادته‭ ‬إلى‭ ‬النخبة،‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬فاز‭ ‬بلقبه‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬كمدرّب،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬فني‭ ‬آخر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬مكملا‭ ‬ثنائية‭ ‬رائعة‭.‬

وضمن‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬نابولي‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬جيرونا‭ ‬3‭-‬0‭ ‬الأحد،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬المخيبة‭ ‬أمام‭ ‬جاره‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬1‭-‬3‭ ‬في‭ ‬دربي‭ ‬العاصمة‭ ‬قبلها‭ ‬بثلاثة‭ ‬أيام‭.‬

استعادة‭ ‬توازن‭ ‬

أدت‭ ‬الخسارة‭ ‬المؤلمة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬متروبوليتانو‭ ‬إلى‭ ‬تعرض‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬لانتقادات،‭ ‬بسبب‭ ‬خططه‭ ‬التكتيكية‭ ‬ونظام‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬الماسي‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬أجرى‭ ‬الإيطالي‭ ‬بعض‭ ‬التغييرات‭ ‬الطفيفة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التالية‭ ‬امام‭ ‬جيرونا،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬كافياً‭ ‬للخروج‭ ‬بفوز‭ ‬مريح‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬على‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬مونتيليفي‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬4‭-‬2‭ ‬في‭ ‬اياب‭ ‬الدوري‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬للصحفيين‭: ‬‮«‬الفوز‭ ‬هنا‭ ‬يعني‭ ‬أننا‭ ‬قدمنا‭ ‬أداءً‭ ‬جيدًا‭ ‬وأود‭ ‬أن‭ ‬أسلّط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬عملنا‭ ‬الدفاعي،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬جيدًا‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

دفع‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬بلاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدولي‭ ‬الفرنسي‭ ‬إدواردو‭ ‬كامافينغا‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الظهير‭ ‬الأيسر‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬فران‭ ‬غارسيا‭ ‬الأكثر‭ ‬هجومًا،‭ ‬كما‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬الدولي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الواعد‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬لتخفيف‭ ‬العبء‭ ‬عن‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬العائد‭ ‬من‭ ‬إصابة‭.‬

وأضاف‭ ‬أنشيلوتي‭: ‬‮«‬طلبنا‭ ‬من‭ ‬بيلينغهام‭ ‬المساندة‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬الكرة‭ ‬لتجنّب‭ ‬قيام‭ ‬فيني‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬المهام‭ ‬الدفاعية،‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬أن‭ (‬الفرنسي‭ ‬أوريليان‭) ‬تشواميني‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الملعب‭ ‬لتوفير‭ ‬التغطية‮»‬‭.‬

سجّل‭ ‬بيلينغهام‭ ‬سبعة‭ ‬أهداف‭ ‬مع‭ ‬تمريرتين‭ ‬حاسمتين‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬بينها‭ ‬ستة‭ ‬في‭ ‬الليغا،‭ ‬ويلعب‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬دور‭ ‬صانع‭ ‬الألعاب‭ ‬رقم‭ ‬10،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬أعمق‭.‬

لقد‭ ‬كان‭ ‬‮«‬اختراعًا‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬سد‭ ‬فراغ‭ ‬رحيل‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة،‭ ‬وقد‭ ‬أتى‭ ‬ثماره‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بالنسبة‭ ‬للدولي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬هداف‭ ‬الدوري‭ ‬الاسباني‭ ‬حاليا‭.‬

التحوّل‭ ‬التكتيكي‭ ‬للمدرب‭ ‬والتعديلات‭ ‬اللاحقة‭ ‬تبدّد‭ ‬أي‭ ‬شكوك‭ ‬حول‭ ‬تفانيه‭ ‬في‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الأخير‭ ‬معه،‭ ‬قبل‭ ‬الانتقال‭ ‬الى‭ ‬تدريب‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭.‬

أحد‭ ‬الأسباب‭ ‬وراء‭ ‬التشكيلة‭ ‬الجديدة‭ ‬للنادي‭ ‬الملكي‭ ‬هو‭ ‬إضافة‭ ‬القوة‭ ‬للفريق‭ ‬وتعزيز‭ ‬خط‭ ‬الوسط،‭ ‬بعد‭ ‬الخروج‭ ‬المذلّ‭ ‬لحامل‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الألقاب‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ (‬14‭ ‬مرة‭) ‬على‭ ‬يد‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الأربعة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

وستكون‭ ‬زيارة‭ ‬نابولي‭ ‬بمثابة‭ ‬اختبار‭ ‬حقيقي‭ ‬آخر‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬خطة‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬وعمق‭ ‬تشكيلة‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬حيث‭ ‬يقدم‭ ‬المهاجم‭ ‬النيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬أوسيمهن‭ ‬مستوى‭ ‬جيداً،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬غضبه‭ ‬الأخير‭ ‬بسبب‭ ‬إهانته‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النادي‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬تيك‭ ‬توك‮»‬‭.‬