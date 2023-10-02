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قمتا نابولي والريال.. وإنتر مع بنفيكا في الواجهة

10/2/2023 7:11:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يطمح‭ ‬فريقا‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬وأرسنال‭ ‬الإنجليزي‭ ‬إلى‭ ‬تأكيد‭ ‬انطلاقتهما‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬عندما‭ ‬يحلان‭ ‬ضيفين‭ ‬على‭ ‬كوبنهاغن‭ ‬الدنماركي‭ ‬ولنس‭ ‬الفرنسي‭ ‬تواليا‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭.‬

وتشهد‭ ‬الجولة‭ ‬مباراتي‭ ‬قمة،‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وبنفيكا‭ ‬البرتغالي‭ ‬في‭ ‬سعيهما‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬الأول،‭ ‬والثانية‭ ‬بين‭ ‬نابولي‭ ‬الإيطالي‭ ‬وريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬اللذين‭ ‬يرصدان‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬أيضاً‭.‬

واستهل‭ ‬بايرن‭ ‬مشواره‭ ‬بفوز‭ ‬مثير‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الانكليزي‭ ‬4‭-‬3‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى،‭ ‬وضرب‭ ‬أرسنال‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬أيندهوفن‭ ‬الهولندي،‭ ‬فيما‭ ‬انتزع‭ ‬إنتر‭ ‬تعادلاً‭ ‬قاتلاً‭ ‬من‭ ‬مضيفه‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬الاسباني‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الرابعة،‭ ‬ومني‭ ‬بنفيكا‭ ‬بخسارة‭ ‬مفاجئة‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬سالزبورغ‭ ‬النمسوي‭ ‬0‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬ذاتها‭.‬


مشاكل‭ ‬بايرن‭ ‬الدفاعية‭ ‬

يبدو‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬المثقل‭ ‬بالإصابات‭ ‬مرشحاً‭ ‬لتخطي‭ ‬عقبة‭ ‬كوبنهاغن،‭ ‬لكن‭ ‬يتعيّن‭ ‬عليه‭ ‬الحذر‭ ‬من‭ ‬كثرة‭ ‬اهتزاز‭ ‬شباكه‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الاخيرة‭.‬

تلقى‭ ‬أبطال‭ ‬ألمانيا‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬لقاءاتهم‭ ‬مع‭ ‬لايبزيغ‭ (‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الألمانية‭) ‬ومانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬هدفين‭ ‬ضد‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ (‬2-2‭) ‬ومثلهما‭ ‬ضد‭ ‬لايبزيغ‭ ‬بتعادلهما‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬البوندسليغا‭.‬

ورغم‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنكليزي‭ ‬هاري‭ ‬كاين،‭ ‬وأفضل‭ ‬مدافع‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬الدولي‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬كيم‭ ‬مين‭-‬جاي‭ ‬والنمسوي‭ ‬كونراد‭ ‬لايمر،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬سمح‭ ‬برحيل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬أبرزهم‭ ‬المدافعون‭ ‬الفرنسيان‭ ‬بنجامان‭ ‬بافار‭ ‬ولوكا‭ ‬هرنانديز‭ ‬والكرواتي‭ ‬يوسيب‭ ‬ستانيشيتش‭.‬

زادت‭ ‬معاناته‭ ‬الدفاعية‭ ‬بالاصابات‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬صفوفه‭ ‬خصوصا‭ ‬قطب‭ ‬الدفاع‭ ‬الهولندي‭ ‬ماتيس‭ ‬دي‭ ‬ليخت‭ ‬والفرنسي‭ ‬دايو‭ ‬أوباميكانو‭ ‬وكيم‭.‬

بعد‭ ‬إغلاق‭ ‬نافذة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬وصف‭ ‬مدرب‭ ‬توماس‭ ‬توخل‭ ‬فريقه‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬واهن‭ ‬بعض‭ ‬الشيء،‭ ‬صغير‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‮»‬‭ ‬قائلاً‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬أضعف‭ ‬من‭ ‬ذي‭ ‬قبل‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لشبكة‭ ‬سكاي‭ ‬الألمانية‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬تشكيلة‭ ‬شجاعة‭. ‬سنرى‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬سيكون‭ ‬ذلك‭ ‬كافيا‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬النادي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‮»‬‭.‬

أجبرت‭ ‬الإصابات‭ ‬توخل‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬ليون‭ ‬غوريتسكا‭ ‬والظهير‭ ‬المغربي‭ ‬نصير‭ ‬مزراوي‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع،‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬بايرن‭ ‬على‭ ‬مونستر‭ ‬4-0‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا‭.‬

وتجلت‭ ‬مخاوف‭ ‬بايرن‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬الأحد،‭ ‬عندما‭ ‬شوهد‭ ‬قلب‭ ‬دفاعه‭ ‬السابق‭ ‬جيروم‭ ‬بواتنغ‭ ‬يتدرّب‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬قبل‭ ‬العودة‭ ‬المحتملة‭.‬

وفاز‭ ‬بواتنغ‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬عامي‭ ‬2013‭ ‬و2020‭ ‬مع‭ ‬بايرن،‭ ‬لكن‭ ‬تم‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬خدماته‭ ‬مجانا‭ ‬صيف‭ ‬2021‭ ‬حيث‭ ‬انضم‭ ‬الى‭ ‬ليون‭ ‬الفرنسي‭ ‬دون‭ ‬اي‭ ‬نجاح‭.‬

لكن‭ ‬تبقى‭ ‬القوة‭ ‬الضاربة‭ ‬للنادي‭ ‬البافاري‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬هجومه‭ ‬بقيادة‭ ‬كاين‭ ‬ولوروا‭ ‬سانيه‭ ‬والفرنسي‭ ‬كينغسلي‭ ‬كومان‭ ‬والكاميروني‭ ‬إريك‭-‬ماكسيم‭ ‬تشوبو‭-‬موتينغ،‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬الجناح‭ ‬سيرج‭ ‬غنابري‭ ‬سيغيب‭ ‬بسبب‭ ‬كسر‭ ‬في‭ ‬ساعده‭.‬


معنويات‭ ‬مهزوزة‭ ‬ليونايتد‭ ‬

في‭ ‬المجموعة‭ ‬ذاتها،‭ ‬سيكون‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬مطالبا‭ ‬بتخطي‭ ‬أزمة‭ ‬النتائج،‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬غلطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي‭.‬

ويدخل‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬المباراة‭ ‬بمعنويات‭ ‬مهزوزة‭ ‬بعد‭ ‬خسارتهم‭ ‬الصادمة‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬0‭-‬1‭ ‬السبت،‭ ‬بعدما‭ ‬كانوا‭ ‬أكرموا‭ ‬وفادة‭ ‬ضيوفهم‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬الاربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭.‬

كانت‭ ‬الخسارة‭ ‬الثالثة‭ ‬ليونايتد‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الاربع‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬والرابعة‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وأعرب‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬ليونايتد‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬عن‭ ‬خيبة‭ ‬أمله‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬بسيط‭ ‬جدا،‭ ‬واجهنا‭ ‬ثلاث‭ ‬فرص‭ ‬فقط‭ ‬طوال‭ ‬المباراة‭ ‬وجميعها‭ ‬من‭ ‬كرات‭ ‬ثابتة،‭ ‬وبدورنا‭ ‬وصلنا‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬جيدة‭ ‬لكن‭ ‬اتخذنا‭ ‬قرارات‭ ‬ضعيفة‮»‬‭.‬


أرسنال‭ ‬مرشح‭ ‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬بايرن،‭ ‬سيكون‭ ‬أرسنال‭ ‬مرشحاً‭ ‬لكسب‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬لنس،‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي،‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬بالنظر‭ ‬الى‭ ‬الفوارق‭ ‬الكبيرة‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬ونتائجهما‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وكشّر‭ ‬النادي‭ ‬اللندني‭ ‬عن‭ ‬أنيابه‭ ‬في‭ ‬مستهلّ‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬العائد‭ ‬إليها‭ ‬بعد‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الغياب،‭ ‬بفوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬أيندهوفن،‭ ‬ويدخل‭ ‬المباراة‭ ‬بمعنويات‭ ‬عالية‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬بورنموث‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬أيضاً‭ ‬وصعوده‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬خلف‭ ‬سيتي‭ ‬المتصدر‭ ‬وحامل‭ ‬اللقب‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬حقق‭ ‬لنس‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يكسب‭ ‬الأخيرتين‭ ‬وبصعوبة‭ ‬على‭ ‬تولوز‭ ‬2‭-‬1‭ ‬وستراسبورغ‭ ‬1‭-‬0‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬ذاتها،‭ ‬يأمل‭ ‬أيندهوفن‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬عاملي‭ ‬الارض‭ ‬والجمهور‭ ‬لتعويض‭ ‬سقوطه‭ ‬المذل‭ ‬امام‭ ‬ارسنال‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬إشبيلية‭ ‬الاسباني‭.‬


قمتان‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬

وتتجه‭ ‬الانظار‭ ‬الى‭ ‬إيطاليا‭ ‬حيث‭ ‬تُقام‭ ‬قمتان‭ ‬ساخنتان،‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬جوزيبي‭ ‬مياتزا‮»‬‭ ‬في‭ ‬ميلانو‭ ‬بين‭ ‬إنتر‭ ‬الوصيف‭ ‬وبنفيكا‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة،‭ ‬والثانية‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬دييغو‭ ‬أرماندو‭ ‬مارادونا‮»‬‭ ‬في‭ ‬نابولي‭ ‬بين‭ ‬صاحب‭ ‬الأرض‭ ‬وضيفه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭.‬

والتقى‭ ‬إنتر‭ ‬وبنفيكا‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وكان‭ ‬الفوز‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬إنتر‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬لشبونة،‭ ‬قبل‭ ‬التعادل‭ ‬3-3‭ ‬في‭ ‬ميلانو‭.‬

ويدخل‭ ‬الفريقان‭ ‬المباراة‭ ‬بمعنويات‭ ‬عالية‭ ‬عقب‭ ‬الفوز‭ ‬الكاسح‭ ‬لإنتر‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ساليرنيتانا‭ ‬بسوبر‭ ‬هاتريك‭ ‬نظيف‭ ‬لقائده‭ ‬الدولي‭ ‬الارجنتيني‭ ‬لاوتارو‭ ‬مارتينيس،‭ ‬والثمين‭ ‬لبنفيكا‭ ‬على‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬بورتو‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬الدوري‭ ‬البرتغالي‭ ‬سجله‭ ‬نجمه‭ ‬العائد‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬الآخر‭ ‬أنخل‭ ‬دي‭ ‬ماريا‭.‬

ويتألق‭ ‬دي‭ ‬ماريا‭ ‬بشكل‭ ‬لافت‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬عقب‭ ‬عودته‭ ‬الى‭ ‬بنفيكا‭ ‬من‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الايطالي‭.‬

وسجّل‭ ‬‮«‬الملاك‮»‬‭ ‬دي‭ ‬ماريا‭ ‬ستة‭ ‬أهداف‭ ‬مع‭ ‬تمريرتين‭ ‬حاسمتين،‭ ‬في‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭ ‬مع‭ ‬قطب‭ ‬مدينة‭ ‬لشبونة‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬ذاتها،‭ ‬يلعب‭ ‬سالزبورغ‭ ‬المتصدر‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة،‭ ‬يحل‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬ومدربه‭ ‬الايطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬ضيفين‭ ‬ثقيلين‭ ‬على‭ ‬نابولي‭ ‬في‭ ‬صراع‭ ‬على‭ ‬الانفراد‭ ‬بالصدارة‭.‬

وستكون‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬يعود‭ ‬فيها‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬إلى‭ ‬نابولي‭ ‬منذ‭ ‬إقالته‭ ‬من‭ ‬تدريب‭ ‬الفريق‭ ‬الجنوبي‭ ‬خريف‭ ‬2019‭.‬

ويشكل‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬عقدة‭ ‬لنابولي‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة‭ ‬حيث‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مناسبات‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬أربع‭ ‬مواجهات‭ ‬بينهما‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬آخرها‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬نسخة‭ ‬2016‭-‬2017،‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬بنتيجة‭ ‬واحدة‭ ‬ذهابا‭ ‬وايابا‭ ‬3‭-‬1‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬ذاتها،‭ ‬يلتقي‭ ‬الجريحان‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬الألماني‭ ‬مع‭ ‬براغا‭ ‬البرتغالي‭. ‬

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