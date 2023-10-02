برشم: الآسياد أولمبياد.. قبل الأولمبياد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أحرز‭ ‬البطل‭ ‬الأولمبي‭ ‬ذهبية‭ ‬الآسياد‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬2010‭ ‬و2014،‭ ‬وهو‭ ‬مصمّم‭ ‬على‭ ‬إضافة‭ ‬لقب‭ ‬ثالث‭.‬

بعد‭ ‬اكتفائه‭ ‬بوثبة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬2‭.‬19م‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬وضعته‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المتنافسين‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬الأربعاء،‭ ‬قال‭ ‬ابن‭ ‬الثانية‭ ‬والثلاثين‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬لي،‭ ‬فان‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬مهمة‭. ‬المشاعر‭ ‬قوية،‭ ‬هي‭ ‬بمثابة‭ ‬الأولمبياد‭ ‬قبل‭ ‬الأولمبياد‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬الحدث‭ ‬الماسي‭ ‬في‭ ‬يوجين‭ ‬الأمريكية،‭ ‬أضاف‭ ‬صاحب‭ ‬السجل‭ ‬الخارق‭ ‬في‭ ‬الوثب‭ ‬العالي‭ ‬‮«‬يوجين؟‭ ‬لا‭ ‬أقول‭ ‬انها‭ ‬ليست‭ ‬مهمة،‭ ‬لكن‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالأولويات‭ ‬راهناً‮»‬‭.‬

أردف‭ ‬النجم‭ ‬القطري‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬لي،‭ ‬كان‭ ‬السفر‭ ‬كثيراً،‭ ‬واصبحت‭ ‬واثباً‭ ‬مختلفاً‭ ‬الآن‭. ‬لدي‭ ‬ثلاثة‭ ‬ألقاب‭ ‬ماسية‭. ‬إضافة‭ ‬لقب‭ ‬رابع‭ ‬كان‭ ‬سيكون‭ ‬أمراً‭ ‬رائعاً،‭ ‬لكنه‭ ‬ليس‭ ‬ضمن‭ ‬أولوياتي‭ ‬القصوى‭ ‬راهناً،‭ ‬لذا‭ ‬قرّرت‭ ‬الغياب‮»‬‭.‬

ويُعدّ‭ ‬برشم‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الرياضيين‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬قطر،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬بطل‭ ‬رالي‭ ‬دكار‭ ‬المتعدّد‭ ‬المواهب‭ ‬ناصر‭ ‬العطية،‭ ‬المتألق‭ ‬راهناً‭ ‬والمتوّج‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭ ‬بمسابقات‭ ‬الرماية‭.‬

ويمني‭ ‬برشم‭ ‬النفس‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬منصة‭ ‬التتويج،‭ ‬بعد‭ ‬اكتفائه‭ ‬بالبرونزية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬بودابست،‭ ‬وراء‭ ‬صديقه‭ ‬الإيطالي‭ ‬جانماركو‭ ‬تامبيري‭.‬

قال‭ ‬برشم‭ ‬الذي‭ ‬سجّل‭ ‬أفضل‭ ‬أرقامه‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬بواقع‭ ‬2‭.‬43‭ ‬م‭ ‬‮«‬الملعب‭ ‬كان‭ ‬رائعاً،‭ ‬الجمهور‭ ‬أيضاً‭. ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الموسم،‭ ‬وآمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬أحتل‭ ‬الصدارة‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬‮«‬سأحتاج‭ ‬بعدها‭ ‬إلى‭ ‬استراحة‭ ‬جيدة،‭ ‬إجازة‭ ‬جيدة‭ ‬لإعادة‭ ‬شحن‭ ‬طاقتي‭ ‬قبل‭ ‬افتتاح‭ ‬الموسم‭ ‬الأولمبي‮»‬‭.‬

وسيكون‭ ‬أبرز‭ ‬منافسيه‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬وو‭ ‬سانغ‭-‬هيوك،‭ ‬حامل‭ ‬فضية‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬والفائز‭ ‬بجائزة‭ ‬الدوري‭ ‬الماسي‭ ‬في‭ ‬يوجين،‭ ‬علماً‭ ‬ان‭ ‬أفضل‭ ‬أرقامه‭ ‬تبلغ‭ ‬2‭.‬35م‭.‬