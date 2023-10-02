Tuesday, 03 October 2023 05:31 GMT

برشم: الآسياد أولمبياد.. قبل الأولمبياد

10/2/2023 7:11:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هانغجو‭ (‬الصين‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬شبّه‭ ‬القطري‭ ‬معتز‭ ‬برشم،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬الوثب‭ ‬العالي،‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬بالأولمبياد،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الماسي‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬آسياد‭ ‬هانغجو‭.‬

أحرز‭ ‬البطل‭ ‬الأولمبي‭ ‬ذهبية‭ ‬الآسياد‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬2010‭ ‬و2014،‭ ‬وهو‭ ‬مصمّم‭ ‬على‭ ‬إضافة‭ ‬لقب‭ ‬ثالث‭.‬

بعد‭ ‬اكتفائه‭ ‬بوثبة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬2‭.‬19م‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬وضعته‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المتنافسين‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬الأربعاء،‭ ‬قال‭ ‬ابن‭ ‬الثانية‭ ‬والثلاثين‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬لي،‭ ‬فان‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬مهمة‭. ‬المشاعر‭ ‬قوية،‭ ‬هي‭ ‬بمثابة‭ ‬الأولمبياد‭ ‬قبل‭ ‬الأولمبياد‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬الحدث‭ ‬الماسي‭ ‬في‭ ‬يوجين‭ ‬الأمريكية،‭ ‬أضاف‭ ‬صاحب‭ ‬السجل‭ ‬الخارق‭ ‬في‭ ‬الوثب‭ ‬العالي‭ ‬‮«‬يوجين؟‭ ‬لا‭ ‬أقول‭ ‬انها‭ ‬ليست‭ ‬مهمة،‭ ‬لكن‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالأولويات‭ ‬راهناً‮»‬‭.‬

أردف‭ ‬النجم‭ ‬القطري‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬لي،‭ ‬كان‭ ‬السفر‭ ‬كثيراً،‭ ‬واصبحت‭ ‬واثباً‭ ‬مختلفاً‭ ‬الآن‭. ‬لدي‭ ‬ثلاثة‭ ‬ألقاب‭ ‬ماسية‭. ‬إضافة‭ ‬لقب‭ ‬رابع‭ ‬كان‭ ‬سيكون‭ ‬أمراً‭ ‬رائعاً،‭ ‬لكنه‭ ‬ليس‭ ‬ضمن‭ ‬أولوياتي‭ ‬القصوى‭ ‬راهناً،‭ ‬لذا‭ ‬قرّرت‭ ‬الغياب‮»‬‭.‬

ويُعدّ‭ ‬برشم‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الرياضيين‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬قطر،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬بطل‭ ‬رالي‭ ‬دكار‭ ‬المتعدّد‭ ‬المواهب‭ ‬ناصر‭ ‬العطية،‭ ‬المتألق‭ ‬راهناً‭ ‬والمتوّج‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭ ‬بمسابقات‭ ‬الرماية‭.‬

ويمني‭ ‬برشم‭ ‬النفس‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬منصة‭ ‬التتويج،‭ ‬بعد‭ ‬اكتفائه‭ ‬بالبرونزية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬بودابست،‭ ‬وراء‭ ‬صديقه‭ ‬الإيطالي‭ ‬جانماركو‭ ‬تامبيري‭.‬

قال‭ ‬برشم‭ ‬الذي‭ ‬سجّل‭ ‬أفضل‭ ‬أرقامه‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬بواقع‭ ‬2‭.‬43‭ ‬م‭ ‬‮«‬الملعب‭ ‬كان‭ ‬رائعاً،‭ ‬الجمهور‭ ‬أيضاً‭. ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الموسم،‭ ‬وآمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬أحتل‭ ‬الصدارة‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬‮«‬سأحتاج‭ ‬بعدها‭ ‬إلى‭ ‬استراحة‭ ‬جيدة،‭ ‬إجازة‭ ‬جيدة‭ ‬لإعادة‭ ‬شحن‭ ‬طاقتي‭ ‬قبل‭ ‬افتتاح‭ ‬الموسم‭ ‬الأولمبي‮»‬‭.‬

وسيكون‭ ‬أبرز‭ ‬منافسيه‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬وو‭ ‬سانغ‭-‬هيوك،‭ ‬حامل‭ ‬فضية‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬والفائز‭ ‬بجائزة‭ ‬الدوري‭ ‬الماسي‭ ‬في‭ ‬يوجين،‭ ‬علماً‭ ‬ان‭ ‬أفضل‭ ‬أرقامه‭ ‬تبلغ‭ ‬2‭.‬35م‭.‬

MENAFN02102023000055011008ID1107176578

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث