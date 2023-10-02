((التمييز)) تؤكد مبدأ دستوريا مهما..تقرير اللجان الطبية للأخطاء المهنية فني وغير ملزم للقاضي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أكدت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬مبدأ‭ ‬دستوريا‭ ‬يشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬الطبية‭ ‬لتقرير‭ ‬الأخطاء‭ ‬المهنية‭ ‬والأخلاقية‭ ‬لمزاولي‭ ‬مهنة‭ ‬الطب‭ ‬البشري‭ ‬لا‭ ‬يعدو‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬تقريرا‭ ‬فنيا‭ ‬غير‭ ‬ملزم‭ ‬للقاضي‭ ‬ولا‭ ‬يصادر‭ ‬سلطته‭ ‬وحريته‭ ‬في‭ ‬تقدير‭ ‬المستمد‭ ‬منه،‭ ‬وله‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عقيدته‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬المعروض‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬الدليل‭ ‬الذي‭ ‬يطمئن‭ ‬إليه‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬إقرار‭ ‬المحكمة‭ ‬لبراءة‭ ‬طبيبتين‭ ‬من‭ ‬تسببهما‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬جنين‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬رجح‭ ‬التقرير‭ ‬الخطأ‭ ‬الطبي‭ ‬سببا‭ ‬للوفاة‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يؤكدها‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أحالت‭ ‬الطبيبتين‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الخامسة‭ ‬بتهمتين،‭ ‬الأولى‭ ‬وهي‭ ‬التسبب‭ ‬بخطئهما‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬الجنين‭ ‬نتيجة‭ ‬إخلالهما‭ ‬بما‭ ‬تفرضه‭ ‬عليهما‭ ‬أصول‭ ‬مهنتهما،‭ ‬كما‭ ‬تسببا‭ ‬في‭ ‬المساس‭ ‬بسلامة‭ ‬جسم‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬الأم‮»‬،‭ ‬وارتكنت‭ ‬تدليلا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬تقريري‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية،‭ ‬واللذين‭ ‬انتهيا‭ ‬لوجود‭ ‬خطأ‭ ‬طبي‭ ‬من‭ ‬المتهمتين‭ ‬تمثل‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬قدرتهما‭ ‬على‭ ‬قراءة‭ ‬تخطيط‭ ‬نبض‭ ‬الجنين‭ ‬بصورة‭ ‬صحيحة‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬اختناقه‭ ‬وقصور‭ ‬الأكسجين‭ ‬لديه‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ساعتين‭.‬

وقالت‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬في‭ ‬حكمها‭ ‬ببراءة‭ ‬الطبيبتين‭ ‬لعدم‭ ‬اطمئنان‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬الأدلة‭ ‬وخلو‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬من‭ ‬دليل‭ ‬يصح‭ ‬معه‭ ‬إدانتهما،‭ ‬وأوضحت‭ ‬المحكمة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الجريمة‭ ‬محل‭ ‬البند‭ ‬ثانياً‭ ‬أن‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬خلت‭ ‬تماماً‭ ‬مما‭ ‬يفيد‭ ‬تعرض‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬الأم‮»‬‭ ‬لثمة‭ ‬إصابة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الواقعة‭ ‬محل‭ ‬الدعوى‭ ‬ولم‭ ‬يعزز‭ ‬ذلك‭ ‬الاتهام‭ ‬ثمة‭ ‬أقوال‭ ‬أو‭ ‬شهادة‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬طرف‭ ‬من‭ ‬أطراف‭ ‬الدعوى‭ ‬وبما‭ ‬فيهم‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬بحد‭ ‬ذاتها‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تفد‭ ‬بأنها‭ ‬تعرضت‭ ‬لإصابة‭ ‬أثناء‭ ‬عملية‭ ‬الولادة‭ ‬وجاءت‭ ‬التقارير‭ ‬الفنية‭ ‬كذلك‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬ثمة‭ ‬تطرق‭ ‬لتعرض‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬لأية‭ ‬إصابة،‭ ‬فطعنت‭ ‬النيابة‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬بالاستئناف‭ ‬حيث‭ ‬أيدت‭ ‬المحكمة‭ ‬حكم‭ ‬أول‭ ‬درجة،‭ ‬فطعنت‭ ‬عليه‭ ‬بالتمييز‭.‬

وأشارت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تأسيس‭ ‬إدانة‭ ‬المتهمتين‭ ‬ومعاقبتهما‭ ‬على‭ ‬ظن‭ ‬واحتمال،‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬الأحكام‭ ‬الجنائية،‭ ‬ولكي‭ ‬تجزم‭ ‬المحكمة‭ ‬بوجود‭ ‬خطأ‭ ‬طبي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المتهمتين‭ ‬للقضاء‭ ‬بإدانتهما،‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬تفصح‭ ‬الأوراق‭ ‬أن‭ ‬إتيانهما‭ ‬فعلا‭ ‬ماديا‭ ‬أو‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬عمل‭ ‬واجب‭ ‬عليهما،‭ ‬قد‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬حدوث‭ ‬الوفاة‭ ‬للمولود‭ ‬سيما‭ ‬وأن‭ ‬دخول‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬غرفة‭ ‬العمليات‭ ‬وإجراء‭ ‬عملية‭ ‬الولادة‭ ‬للجنين‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬تداخلت‭ ‬عدة‭ ‬عوامل‭ ‬أخرى‭ ‬أو‭ ‬إجراءات‭ ‬صحية‭ ‬لم‭ ‬تفصح‭ ‬عنها‭ ‬الأوراق‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬والقائمين‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬التوليد‭ ‬أو‭ ‬العناية‭ ‬المبدئية‭ ‬بالطفل،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يساور‭ ‬وجدان‭ ‬المحكمة‭ ‬الشك‭ ‬في‭ ‬توافر‭ ‬علاقة‭ ‬السببية‭ ‬بين‭ ‬الخطأ‭ ‬والنتيجة‭.‬

وأشارت‭ ‬أن‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬‮«‬مرجحاً‮»‬‭ ‬لسبب‭ ‬موت‭ ‬الطفل‭ ‬لا‭ ‬جازماً‭ ‬به،‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يتصور‭ ‬معه‭ ‬التعويل‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬إدانة‭ ‬المتهمتين،‭ ‬وإن‭ ‬الأحكام‭ ‬الجنائية‭ ‬تبنى‭ ‬على‭ ‬الجزم‭ ‬واليقين‭ ‬لا‭ ‬على‭ ‬الظن‭ ‬والتخمين،‭ ‬ودليل‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬ثبت‭ ‬بتقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬لتقرير‭ ‬الأخطاء‭ ‬المهنية‭ ‬والأخلاقية‭ ‬لمزاولي‭ ‬مهنة‭ ‬الطب‭ ‬البشري‭ ‬وتحديداً‭ ‬بالبند‭ ‬رقم‭ ‬6‭ ‬بالصفحة‭ ‬التاسعة‭ ‬منه‭ ‬أنه‭ ‬بمناقشة‭ ‬الحالة‭ ‬مع‭ ‬الخبراء‭ ‬الفنيين‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬الأرجح‭ ‬أن‭ ‬موت‭ ‬الطفل‭ ‬قد‭ ‬حدث‭ ‬لسبب‭ ‬إهمال‭ ‬تخطيط‭ ‬نبض‭ ‬الجنين‭ ‬غير‭ ‬الطبيعي‭ ‬خلال‭ ‬الثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬الماضية‭ ‬قبل‭ ‬ولادة‭ ‬الجنين‭.‬