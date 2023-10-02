موظف وهمي يسحب 2000 دينار من خمسيني بالاحتيال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)otp

وبناء‭ ‬على‭ ‬بلاغ‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬بدأت‭ ‬التحريات‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬دلت‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬عملية‭ ‬تحويل‭ ‬الأموال‭ ‬وسحبها‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬احد‭ ‬أجهزة‭ ‬الصراف‭ ‬الآلي‭ ‬وأن‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬قام‭ ‬بعملية‭ ‬سحب‭ ‬المبالغ‭ ‬النقدية‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬على‭ ‬دفعات‭ ‬من‭ ‬البطاقة‭ ‬البنكية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمتهم‭ ‬الثاني،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المتهمين‭ ‬يعملان‭ ‬ضمن‭ ‬عصابة‭ ‬إجرامية،‭ ‬ودور‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬إنشاء‭ ‬الحسابات‭ ‬البنكية‭ ‬وتلقي‭ ‬الأموال‭ ‬المتحصلة‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬الاحتيال،‭ ‬فيما‭ ‬يقوم‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬بسحب‭ ‬المبالغ‭ ‬النقدية‭ ‬وإرسالها‭ ‬إلى‭ ‬دولتهما‭ ‬الآسيوية‭ ‬مقابل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬مالية‭. ‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬محاضر‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أقر‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬بقيامه‭ ‬بسحب‭ ‬عدة‭ ‬مبالغ‭ ‬بعدة‭ ‬بطاقات‭ ‬لعدة‭ ‬أشخاص،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬ثبت‭ ‬بكشف‭ ‬الحساب‭ ‬البنكي‭ ‬للمجني‭ ‬عليه‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬سحب‭ ‬1000‭ ‬دينار‭ ‬وتم‭ ‬تحويل‭ ‬المبلغ‭ ‬الى‭ ‬حساب‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭.‬

وجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهمين‭ (‬30‭ ‬و32‭ ‬سنة‭) ‬أنهما‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يوليو‭ ‬2023‭ ‬اشتركا‭ ‬بطريقي‭ ‬الاتفاق‭ ‬والمساعدة‭ ‬مع‭ ‬آخر‭ ‬مجهول‭ ‬في‭ ‬استعمال‭ ‬التوقيع‭ ‬إلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بمجني‭ ‬عليه‭ ‬وهو‭ ‬الرقم‭ ‬السري‭ ‬الخاص‭ ‬بالبطاقة‭ ‬الائتمانية،‭ ‬وذلك‭ ‬لغرض‭ ‬احتيالي‭ ‬وهو‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المبلغ‭ ‬النقدي،‭ ‬كما‭ ‬أنهما‭ ‬اشتركا‭ ‬بطريقي‭ ‬الاتفاق‭ ‬والمساعدة‭ ‬مع‭ ‬آخر‭ ‬مجهول‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬دون‭ ‬مسوغ‭ ‬قانوني‭ ‬إلى‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المبلغ‭ ‬النقدي‭ ‬المملوك‭ ‬للمجني‭ ‬عليه،‭ ‬وذلك‭ ‬بالاستعانة‭ ‬بطريقة‭ ‬احتيالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إدخال‭ ‬بيانات‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬وهو‭ ‬الرقم‭ ‬السري‭ ‬الخاص‭ ‬بالبطاقة‭ ‬البنكية،‭ ‬وتمكنا‭ ‬بتلك‭ ‬الوسيلة‭ ‬من‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المبلغ‭ ‬النقدي‭. ‬