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وفد مكافحة الجرائم ضد الأطفال بمنظمة الإنتربول يزور وحدة حماية الطفل

10/2/2023 7:11:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬قام‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬وحدة‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الاطفال‭ ‬التابعة‭ ‬لمنظمة‭ ‬الشرطة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ (‬الإنتربول‭) ‬بزيارة‭ ‬لوحدة‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭.‬

‭ ‬واطلع‭ ‬الوفد‭ ‬على‭ ‬آلية‭ ‬عمل‭ ‬المكتب‭ ‬وجهوده‭ ‬في‭ ‬توعية‭ ‬الاطفال‭ ‬بمخاطر‭ ‬الانترنت‭ ‬ونشر‭ ‬ثقافة‭ ‬التصرف‭ ‬السليم‭ ‬تجاه‭ ‬هذه‭ ‬الأخطار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬خطط‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬الوحدة‭ ‬التي‭ ‬تستند‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬أساسية‭ ‬لحماية‭ ‬الأطفال‭ ‬أثناء‭ ‬استخدامهم‭ ‬مختلف‭ ‬الأجهزة‭ ‬والبرامج‭ ‬والتطبيقات‭ ‬المتصلة‭ ‬بشبكات‭ ‬الانترنت،‭ ‬كما‭ ‬تضمنت‭ ‬الزيارة‭ ‬جولة‭ ‬تفقدية‭ ‬لمكتب‭ ‬استقبال‭ ‬الطفل‭ ‬التابع‭ ‬للوحدة‭ ‬وتقديم‭ ‬شرح‭ ‬حول‭ ‬سبل‭ ‬التواصل‭ ‬وطرق‭ ‬تقديم‭ ‬البلاغات‭.‬

‭ ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬بحث‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حماية‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬الفضاء‭ ‬الالكتروني،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬الفضاء‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬عقد‭ ‬جلسات‭ ‬نقاشية‭ ‬بمشاركة‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات،‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬المديريات‭ ‬الأمنية‭ ‬بالمحافظات‭ ‬الأربع،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الجلسات‭ ‬استعراض‭ ‬جهود‭ ‬هذه‭ ‬الجهات‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬اللازمة‭ ‬للطفل‭.
‬وأعرب‭ ‬وفد‭ ‬وحدة‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الأطفال‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لجهود‭ ‬وحدة‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬والجهات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬بحقوق‭ ‬الطفل‭ ‬والتعريف‭ ‬بأهمية‭ ‬حمايتهم‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬الفضاء‭ ‬الالكتروني‭.‬

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