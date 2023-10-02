وفد مكافحة الجرائم ضد الأطفال بمنظمة الإنتربول يزور وحدة حماية الطفل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قام وفد من وحدة مكافحة الجرائم ضد الاطفال التابعة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بزيارة لوحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.
واطلع الوفد على آلية عمل المكتب وجهوده في توعية الاطفال بمخاطر الانترنت ونشر ثقافة التصرف السليم تجاه هذه الأخطار، بالإضافة إلى استعراض خطط واستراتيجيات الوحدة التي تستند على مبادئ أساسية لحماية الأطفال أثناء استخدامهم مختلف الأجهزة والبرامج والتطبيقات المتصلة بشبكات الانترنت، كما تضمنت الزيارة جولة تفقدية لمكتب استقبال الطفل التابع للوحدة وتقديم شرح حول سبل التواصل وطرق تقديم البلاغات.
وتم خلال الزيارة بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مجال حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الالكتروني، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يسهم في تعزيز العمل على حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الإلكتروني، كما تم عقد جلسات نقاشية بمشاركة النيابة العامة، وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية الاجتماعية، المجلس الأعلى للمرأة، المركز الوطني للأمن السيبراني، هيئة تنظيم الاتصالات، وممثلين عن المديريات الأمنية بالمحافظات الأربع، حيث تم خلال هذه الجلسات استعراض جهود هذه الجهات في توفير الحماية اللازمة للطفل.
وأعرب وفد وحدة مكافحة الجرائم ضد الأطفال عن تقديره لجهود وحدة حماية الطفل والجهات المشاركة في رفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق الطفل والتعريف بأهمية حمايتهم من مخاطر الفضاء الالكتروني.
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