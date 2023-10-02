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اجتماع ((تاريخي)) لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف

10/2/2023 7:11:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) موسكو،‭ ‬كييف‭ (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬أعرب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬عن‭ ‬دعمه‭ ‬الراسخ‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬بعدما‭ ‬اجتمع‭ ‬وزراء‭ ‬خارجيته‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬كييف،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬تاريخي‭ ‬يعقد‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬خارج‭ ‬حدوده‭.‬

ويأتي‭ ‬الاجتماع‭ ‬فيما‭ ‬تتزايد‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬حول‭ ‬مسألة‭ ‬دعم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وفيما‭ ‬تحقق‭ ‬كييف‭ ‬مكاسب‭ ‬محدودة‭ ‬في‭ ‬هجومها‭ ‬المضاد‭ ‬ضد‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬نعقد‭ ‬اجتماعا‭ ‬تاريخيا‭ ‬لوزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬الدولة‭ ‬المرشحة‭ ‬والعضو‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬الاجتماع‭ ‬هو‭ ‬‮«‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬تضامننا‭ ‬ودعمنا‭ ‬للشعب‭ ‬الأوكراني‮»‬،‭ ‬مقرّا‭ ‬بأن‭ ‬الاجتماع‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يهدف‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬وقرارات‭ ‬ملموسة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬للوزراء‭ ‬الأوروبيين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬مدة‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬الآن‭ ‬شهرها‭ ‬العشرين،‭ ‬ستتوقّف‭ ‬تماما‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬تتلقاه‭ ‬أوكرانيا‭ ‬من‭ ‬حلفائها‭. ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬إنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬بسرعة،‭ ‬حضّ‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬نظام‭ ‬عقوباته‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬وإيران‭ ‬التي‭ ‬زودت‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬طائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬هجومية‭. ‬

ودعا‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تسريع‮»‬‭ ‬عمل‭ ‬الكتلة‭ ‬لتوجيه‭ ‬‮«‬الأصول‭ ‬الروسية‭ ‬المجمدة‭ ‬لتمويل‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬أوكرانيا‭ ‬التي‭ ‬دمّرتها‭ ‬الحرب‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬دميترو‭ ‬كوليبا‭ ‬للصحفيين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بوريل‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬حدث‭ ‬تاريخي‭ ‬لأنها‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يجتمع‭ ‬فيها‭ ‬مجلس‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬خارج‭ ‬حدوده‭ ‬الراهنة،‭ ‬خارج‭ ‬حدود‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬لكن‭ ‬ضمن‭ ‬الحدود‭ ‬المستقبلية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‮»‬‭.‬

بقيت‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬البالغ‭ ‬عددها‭ ‬27‭ ‬متّحدة‭ ‬في‭ ‬دعمها‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي،‭ ‬ففرضت‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬عقوبات‭ ‬شديدة‭ ‬وأنفقت‭ ‬مليارات‭ ‬اليورو‭ ‬على‭ ‬الأسلحة‭ ‬لكييف‭.‬

لكن‭ ‬هناك‭ ‬الآن‭ ‬مخاوف‭ ‬متزايدة‭ ‬من‭ ‬ظهور‭ ‬تصدعات‭ ‬داخل‭ ‬الاتحاد‭ ‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬القلق‭ ‬أيضا‭ ‬بشأن‭ ‬دعم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أوكرانيا‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬تطرّقت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬كاترين‭ ‬كولونا‭ ‬إلى‭ ‬المخاوف‭ ‬المرتبطة‭ ‬بتراجع‭ ‬الدعم،‭ ‬قائلة‭ ‬إن‭ ‬الاجتماع‭ ‬كان‭ ‬إشارة‭ ‬لموسكو‭ ‬على‭ ‬تصميم‭ ‬الكتلة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭. ‬وقالت‭ ‬لصحفيين‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬دعمنا‭ ‬الراسخ‭ ‬والدائم‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬حتى‭ ‬تنتصر‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬أيضا‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬مفادها‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تراهن‭ ‬على‭ ‬أننا‭ ‬سنتعب‭. ‬سيستمر‭ ‬دعمنا‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬موسكو،‭ ‬توقع‭ ‬الكرملين‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يراهن‭ ‬على‭ ‬سقوط‭ ‬سريع‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬التعب‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬‮«‬سيتزايد‮»‬‭. ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية،‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬دمرت‭ ‬محطة‭ ‬حرب‭ ‬إلكترونية‭ ‬أوكرانية‭ ‬مضادة‭ ‬للطائرات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬زابوريجيا‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬التي‭ ‬نقلته‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬‮«‬سبوتنيك‮»‬‭ ‬الروسية‭: ‬‮«‬دمرت‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬محطة‭ ‬حرب‭ ‬إلكترونية‭ ‬أوكرانية‭ ‬مضادة‭ ‬للطائرات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬من‭ ‬طراز‭ (‬إنكلاف‭)
‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بريوبرازينكا‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭
‬زابوريجيا‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬دعت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الألمانية‭ ‬أنالينا‭ ‬بيربوك‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬استراتيجية‭ ‬لحماية‭ ‬أوكرانيا‭ ‬من‭ ‬تبعات‭ ‬الضربات‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬الطاقة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬المقبلة‭ ‬مع‭ ‬انخفاض‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭. ‬وقالت‭ ‬في‭ ‬كييف‭ ‬‮«‬أوكرانيا‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬خطة‭ ‬حماية‭ ‬في‭ ‬الشتاء‭ ‬تشمل‭ ‬دفاعا‭ ‬جويا‭ ‬ومولدات‭ ‬وتعزيز‭ ‬إمدادات‭ ‬الطاقة‮»‬‭.‬

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