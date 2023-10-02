إمبراطورية أعمال ترامب مهددة مع بدء محاكمته في نيويورك بتهم الاحتيال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬ترامب‭ ‬قبل‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬نيويورك‭ (‬محكمة‭ ‬البداية‭) ‬حيث‭ ‬ورد‭ ‬اسمه‭ ‬كشاهد‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬مدعية‭ ‬عامة‭ ‬عنصرية،‭ ‬فاسدة‮»‬‭. ‬

هذه‭ ‬المحاكمة‭ ‬المدنية‭ ‬التي‭ ‬تمهد‭ ‬لماراثون‭ ‬قضائي‭ ‬والتي‭ ‬وصفها‭ ‬ترامب‭ ‬بانها‭ ‬‮«‬مهزلة‮»‬‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تهدد‭ ‬امبراطوريته‭ ‬الاقتصادية‭.‬

المدعية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية،‭ ‬المدعية‭ ‬العامة‭ ‬لولاية‭ ‬نيويورك‭ ‬ليتيسيا‭ ‬جيمس‭ (‬منصبها‭ ‬يوازي‭ ‬وزيرة‭ ‬العدل‭ ‬المحلية‭)‬،‭ ‬أكدت‭ ‬أمام‭ ‬قصر‭ ‬العدل‭ ‬في‭ ‬مانهاتن‭ ‬ان‭ ‬‮«‬العدالة‭ ‬ستسود‮»‬،‭ ‬متهمة‭ ‬الملياردير‭ ‬الجمهوري‭ ‬بممارسة‭ ‬‮«‬احتيال‭ ‬متكرر‮»‬‭ ‬وبأنه‭ ‬‮«‬غش‮»‬‭. ‬

وقالت‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يهم‭ ‬مدى‭ ‬سلطتك‭ ‬أو‭ ‬المال‭ ‬الذي‭ ‬تعتقد‭ ‬انك‭ ‬تملكه،‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬فوق‭ ‬القانون‮»‬‭.‬

ولا‭ ‬يمكن‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬ترامب‭ ‬بالسجن‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬المحاكمة‭ ‬ستقدم‭ ‬لمحة‭ ‬مسبقة‭ ‬عن‭ ‬الأحداث‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬يرجح‭ ‬أن‭ ‬تعرقل‭ ‬حملته‭ ‬للفوز‭ ‬بترشيح‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري‭. ‬

وترامب‭ ‬متهم‭ ‬جنائيا‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬قضايا‭ ‬مختلفة‭ ‬لم‭ ‬تؤثر‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬شعبيته‭ ‬لدى‭ ‬القاعدة‭ ‬الجمهورية‭. ‬ويتعين‭ ‬عليه‭ ‬خصوصا‭ ‬المثول‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬مارس‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬اتحادية‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭. ‬وهو‭ ‬متهم‭ ‬بأنه‭ ‬حاول‭ ‬خلال‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬قلب‭ ‬نتيجة‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬لعام‭ ‬2020‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭.‬

وسيكون‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬القضاء‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬نيويورك‭ ‬بتهمة‭ ‬الاحتيال‭ ‬الضريبي،‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬فلوريدا‭ ‬بسبب‭ ‬تعامله‭ ‬بإهمال‭ ‬مع‭ ‬وثائق‭ ‬سرية‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬الرئاسة‭. ‬

وقال‭ ‬القاضي‭ ‬آرثر‭ ‬إنغورون‭ ‬إن‭ ‬ترامب‭ ‬واثنين‭ ‬من‭ ‬أبنائه،‭ ‬هما‭ ‬دونالد‭ ‬جونيور‭ ‬وإريك،‭ ‬ارتكبوا‭ ‬‮«‬عمليات‭ ‬احتيال‮»‬‭ ‬مالية‭ ‬‮«‬متكررة‮»‬‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الحالي‭ ‬بتضخيمهم‭ ‬قيمة‭ ‬الأصول‭ ‬المالية‭ ‬والعقارية‭ ‬لشركتهم‭ ‬‮«‬منظمة‭ ‬ترامب‮»‬،‭ ‬بما‭ ‬بين‭ ‬812‭ ‬مليونا‭ ‬و2‭.‬2‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بين‭ ‬2014‭ ‬و2021‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الوثائق‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬المدعية‭ ‬العامة‭ ‬تظهر‭ ‬‮«‬بوضوح‮»‬‭ ‬‮«‬تقييمات‭ ‬احتيالية‮»‬‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬ترامب‭ ‬لأصول‭ ‬مجموعته‭ ‬التي‭ ‬تضمّ‭ ‬شركات‭ ‬متنوعة‭ ‬تشمل‭ ‬عقارات‭ ‬سكنية‭ ‬وفنادق‭ ‬فخمة‭ ‬ونوادي‭ ‬غولف‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير‭. ‬

ونتيجة‭ ‬ذلك،‭ ‬أمر‭ ‬القاضي‭ ‬بسحب‭ ‬تراخيص‭ ‬أعمال‭ ‬تجارية‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬نيويورك‭ ‬من‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬ونجليه‭ ‬إريك‭ ‬ودونالد‭ ‬جونيور،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬مصادرة‭ ‬الشركات‭ ‬المستهدفة‭ ‬في‭ ‬القضية‭.‬

وقال‭ ‬أستاذ‭ ‬القانون‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ميشيجان‭ ‬ويل‭ ‬توماس‭ ‬إن‭ ‬تطبيق‭ ‬هذه‭ ‬العقوبات‭ ‬‮«‬سيمثّل‭ ‬ضربة‭ ‬هائلة‭ ‬لقدرة‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬مزاولة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬نيويورك‮»‬‭.‬

وجمع‭ ‬ترامب‭ ‬ثروته‭ ‬خلال‭ ‬الثمانينيات‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬ومجال‭ ‬ألعاب‭ ‬الميسر‭ ‬والكازينوهات‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬سحب‭ ‬هذه‭ ‬التراخيص‭ ‬منه‭ ‬سيكون‭ ‬مهددا‭ ‬بفقدان‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬امبراطوريته،‭ ‬مثل‭ ‬برج‭ ‬ترامب‭ (‬‮«‬ترامب‭ ‬تاور‮»‬‭) ‬الواقع‭ ‬عند‭ ‬الجادة‭ ‬الخامسة‭ ‬الشهيرة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭.‬

ويدخل‭ ‬هذا‭ ‬المبنى‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬التهم‭ ‬التي‭ ‬وجهتها‭ ‬المدعية‭ ‬العامة‭ ‬ليتيسيا‭ ‬جيمس‭ ‬الى‭ ‬ترامب،‭ ‬اذ‭ ‬يُشتبه‭ ‬في‭ ‬أنه‭ ‬قام‭ ‬بتضخيم‭ ‬مساحة‭ ‬شقته‭ ‬المؤلفة‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬طبقات‭ ‬في‭ ‬‮«‬ترامب‭ ‬تاور‮»‬‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات،‭ ‬ورفع‭ ‬قيمة‭ ‬المبنى‭ ‬الرقم‭ ‬40‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬إلى‭ ‬300‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬

كما‭ ‬تطلب‭ ‬المدعية‭ ‬إدانة‭ ‬ترامب‭ ‬بارتكاب‭ ‬مخالفات‭ ‬أخرى‭ ‬للقوانين‭ ‬المالية‭ ‬وتغريمه‭ ‬250‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬