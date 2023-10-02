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٤٥ مصابا على الأقل جراء حريق هائل في مقر مديرية أمن الإسماعيلية في مصر

10/2/2023 7:11:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القاهرة‭ - ‬سيد‭ ‬عبدالقادر‭:‬


أصيب‭ ‬‮٤٥‬‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬جراء‭ ‬حريق‭ ‬هائل‭ ‬اندلع‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬مديرية‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الإسماعيلية‭ ‬المصرية،‭ ‬فيما‭ ‬وجّه‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بفتح‭ ‬تحقيق‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬أسباب‭ ‬الحادث‭. ‬

واندلع‭ ‬الحريق‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬المديرية‭ ‬قبيل‭ ‬الفجر،‭ ‬وأتى‭ ‬على‭ ‬معظم‭ ‬مساحته‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إخماده‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬صباحا‭. ‬

وأعلنت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬المصرية‭ ‬عن‭ ‬تفحم‭ ‬بكامل‭ ‬مبنى‭ ‬مديرية‭ ‬أمن‭ ‬الإسماعيلية‭ ‬جراء‭ ‬الحريق‭ ‬الذي‭ ‬نشب‭ ‬به
صباح‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭. ‬وقالت‭ ‬النيابة،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬بموقع‭ ‬‮«‬فيسبوك‮»‬،‭ ‬إنها‭ ‬تلقت‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬إخطارا‭ ‬بنشوب‭ ‬حريق‭ ‬بمبنى‭ ‬مديرية‭ ‬أمن‭ ‬الإسماعيلية،‭ ‬ومن‭ ‬فوره‭ ‬انتقل‭ ‬المستشار‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬الأول‭ ‬لنيابة‭ ‬استئناف‭ ‬الإسماعيلية‭ ‬وفريق‭ ‬من‭ ‬نيابته،‭ ‬ونيابة‭ ‬الإسماعيلية‭ ‬الكلية‭ ‬إلى‭ ‬مسرح‭ ‬الحادث‭ ‬لمعاينته‭. ‬

ووفق‭ ‬البيان،‭ ‬أسفرت‭ ‬المعاينة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تفحم‭ ‬بكامل‭ ‬مبنى‭ ‬مديرية‭ ‬الأمن،‭ ‬وألسنة‭ ‬اللهب‭ ‬تتصاعد‭ ‬من‭ ‬طوابقه‭ ‬العليا،‭ ‬ورجال‭ ‬الإطفاء‭ ‬والحماية‭ ‬المدنية،‭ ‬مدعومين‭ ‬بطائرات‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬في‭ ‬سعي‭ ‬حثيث‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬الحريق‭ ‬وإخماده،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عمليات‭ ‬إجلاء‭ ‬المصابين‭ ‬عبر‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬الموجودة‭ ‬بمحل‭ ‬الواقعة‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭ ‬تشكيل‭ ‬فريق
من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬الواقعة،‭ ‬فاضطلع‮
‬13‭ ‬عضوا‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬النيابة‭ ‬بسؤال‮
‬33‮
‬مصابا‭ (‬29‭ ‬منهم‭ ‬بالمجمع‭ ‬الطبي‭ ‬بالإسماعيلية،‭ ‬والأربعة‭ ‬الآخرون‭ ‬بمستشفى‭ ‬هيئة‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭) ‬وجار‭ ‬استكمال‭ ‬التحقيقات‭. ‬

وكان‭ ‬وزير
الداخلية‭ ‬المصري‭ ‬محمود‭ ‬توفيق‭ ‬وجه‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬من‭ ‬الاستشاريين‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬أسباب‭ ‬الحريق‭. ‬ووصل‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬محمود‭ ‬توفيق‭ ‬الى‭ ‬مكان‭ ‬الحادث،‭ ‬وأمر‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬أسبابه‭ ‬ومراجعة‭ ‬سلامة‭ ‬المبنى‭ ‬الانشائي،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬للوزارة‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬توفيق‭ ‬وجّه‭ ‬بـ«تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬من‭ ‬الاستشاريين‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬أسباب‭ ‬الحريق‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مراجعة‭ ‬السلامة‭ ‬الإنشائية‭ ‬للمبنى‭ ‬لاستعادة‭ ‬كفاءته‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‮»‬‭. ‬

‭ ‬وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬انتشرت‭ ‬على‭ ‬الانترنت‭ ‬ألسنة‭ ‬لهب‭ ‬ضخمة‭ ‬تلتهم‭ ‬طبقات‭ ‬المبنى‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬لقناة‭ ‬السويس‭. ‬وعملت‭ ‬فرق‭ ‬الإطفاء‭ ‬حتى‭ ‬الصباح‭ ‬لإخماد‭ ‬نيران‭ ‬مندلعة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المواقع‭ ‬في‭ ‬المبنى‭ ‬قبل‭ ‬السيطرة‭ ‬عليه‭ ‬بالكامل‭. ‬

وحوّل‭ ‬الحريق‭ ‬واجهة‭ ‬المبنى‭ ‬الى‭ ‬اللون‭ ‬الأسود،‭ ‬وفق‭ ‬مصور‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.
‬ووُضعت‭ ‬كل‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تأهب‭ ‬لاستقبال‭ ‬ضحايا‭ ‬محتملين،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭. ‬

ولم‭ ‬يتم‭ ‬إعلان‭ ‬سقوط‭ ‬قتلى‭ ‬جراء‭ ‬الحريق،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يتواجدون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المبنى‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ساعات‭ ‬النهار‭ ‬والليل‭. ‬

وأظهرت‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬متداولة‭ ‬عبر‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬أن‭ ‬الحريق‭ ‬اندلع‭ ‬بداية‭ ‬في‭ ‬الطبقات‭ ‬العليا‭ ‬لمقر‭ ‬المديرية‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬ثمانية‭ ‬طوابق‭. ‬وأمكن‭ ‬سماع‭ ‬نداءات‭ ‬استغاثة‭ ‬من‭ ‬الداخل‭ ‬بينما‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬عمليات‭ ‬الانقاذ‭ ‬وإخماد‭ ‬النيران‭ ‬قد‭ ‬بدأت‭ ‬بعد‭. ‬كما‭ ‬أظهر‭ ‬مقطع‭ ‬آخر‭ ‬محاولة‭ ‬أحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الفرار‭ ‬عبر‭ ‬النزول‭ ‬من‭ ‬طابق‭ ‬مرتفع‭ ‬على‭ ‬الجدار‭ ‬الخارجي‭ ‬للمبنى،‭ ‬بينما‭ ‬سمع‭ ‬صوت‭ ‬أحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬تجمعوا‭ ‬عند‭ ‬البوابة‭ ‬الخارجية‭ ‬لمديرية‭ ‬الأمن‭ ‬وهو‭ ‬يقول‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬سقط‭.. ‬يا‭ ‬الله‭.. ‬لقد‭ ‬سقط‮»‬‭. ‬

وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬فقد‭ ‬‮«‬قدمت‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬خدماتها‭ ‬الإسعافية‭ ‬لـ12‭ ‬مصابا‭ ‬وانصرفوا‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬الحادث،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬نقل‭ ‬26‭ ‬حالة‭ ‬إلى‭ ‬المجمع‭ ‬الطبي‭ ‬بالإسماعيلية،‭ ‬منهم‭ ‬24‭ ‬حالة‭ ‬اختناق‭ ‬وحالتي‭ ‬حروق‮»‬‭. ‬ودفعت‭ ‬الوزارة‭ ‬بـ50‭ ‬سيارة‭ ‬إسعاف‭ ‬الى‭ ‬مكان‭ ‬الحريق،‭ ‬بينما‭ ‬توجهت‭ ‬الى‭ ‬الاسماعيلية‭ ‬طائرتان‭ ‬عسكريتان‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الانقاذ‭ ‬والاسعاف‭.‬‭ ‬

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