((نسيج)) تعيّن أيمن بوحجي في منصب رئيس إدارة التطوير العقاري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت شركة نسيج، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في مملكة البحرين، عن تعيين أيمن محمد بوحجي في منصب رئيس إدارة التطوير العقاري في الشركة.
ويملك بوحجي رصيداً واسعاً من الخبرات المتراكمة في مجال إدارة المشاريع العقارية بفضل تقلّده العديد من المناصب القيادية، وينضم السيد بوحجي الى شركة نسيج بعد سنوات عديدة قضاها في قطاعات البناء والإدارة التشغيلية، حيث شغل قبل انضمامه لشركة نسيج منصب مدير قسم الإنشاءات في شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة).
وبهذه المناسبة، صرّح أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة نسيج بالقول: «نحن مسرورون بانضمام كفاءة بحرينية جديدة الى طاقم الكفاءات الوطنية في الشركة. هذا التعيين نابع من ايماننا الراسخ بقدرة الكوادر البحرينية على إدارة وقيادة المناصب الإدارية بجدارة واحترافية عالية، وبما ينسجم مع سياسة الشركة في تعزيز نسبة البحرنة بين قواها العاملة. ويأتي اختيار السيد بوحجي نظرا لما يملكه من خبرات غنية ومتنوعة، ونرى بأن خبرته الواسعة في قطاع الانشاءات والتطوير العقاري ستسهم بشكل كبير في تطوير أعمال الشركة من خلال تنفيذ خطة استراتيجية طموحة وتحقيق الأهداف المرسومة من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية».
بدوره قال بوحجي: «يسرني الانضمام الى شركة نسيج وأنتهز هذه الفرصة لأعرب عن امتناني وتقديري لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على الثقة التي منحوني إياها، وأتطلع إلى العمل عن كثب مع فريق العمل في مختلف الدوائر والأقسام لنقل شركة نسيج إلى مستويات متقدمة من التطور والازدهار، لتحافظ الشركة على ريادتها في مجال التطوير العقاري في المملكة».
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