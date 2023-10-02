((نسيج)) تعيّن أيمن بوحجي في منصب رئيس إدارة التطوير العقاري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بدوره‭ ‬قال‭ ‬بوحجي‭: ‬‮«‬يسرني‭ ‬الانضمام‭ ‬الى‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬وأنتهز‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬لأعرب‭ ‬عن‭ ‬امتناني‭ ‬وتقديري‭ ‬لرئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬منحوني‭ ‬إياها،‭ ‬وأتطلع‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الدوائر‭ ‬والأقسام‭ ‬لنقل‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬متقدمة‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬والازدهار،‭ ‬لتحافظ‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬ريادتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭. ‬