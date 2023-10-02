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((نسيج)) تعيّن أيمن بوحجي في منصب رئيس إدارة التطوير العقاري

10/2/2023 7:11:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬نسيج،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬تعيين‭ ‬أيمن‭ ‬محمد‭ ‬بوحجي‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬إدارة‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬الشركة‭.
‬ويملك‭ ‬بوحجي‭ ‬رصيداً‭ ‬واسعاً‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬المتراكمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬العقارية‭ ‬بفضل‭ ‬تقلّده‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية،‭ ‬وينضم‭ ‬السيد‭ ‬بوحجي‭ ‬الى‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬عديدة‭ ‬قضاها‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬البناء‭ ‬والإدارة‭ ‬التشغيلية،‭ ‬حيث‭ ‬شغل‭ ‬قبل‭ ‬انضمامه‭ ‬لشركة‭ ‬نسيج‭ ‬منصب‭ ‬مدير‭ ‬قسم‭ ‬الإنشاءات‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للاستثمار‭ ‬العقاري‭ (‬إدامة‭).
‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬أمين‭ ‬العريض‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬نسيج‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬مسرورون‭ ‬بانضمام‭ ‬كفاءة‭ ‬بحرينية‭ ‬جديدة‭ ‬الى‭ ‬طاقم‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬الشركة‭. ‬هذا‭ ‬التعيين‭ ‬نابع‭ ‬من‭ ‬ايماننا‭ ‬الراسخ‭ ‬بقدرة‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬وقيادة‭ ‬المناصب‭ ‬الإدارية‭ ‬بجدارة‭ ‬واحترافية‭ ‬عالية،‭ ‬وبما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬سياسة‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬نسبة‭ ‬البحرنة‭ ‬بين‭ ‬قواها‭ ‬العاملة‭. ‬ويأتي‭ ‬اختيار‭ ‬السيد‭ ‬بوحجي‭ ‬نظرا‭ ‬لما‭ ‬يملكه‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬غنية‭ ‬ومتنوعة،‭ ‬ونرى‭ ‬بأن‭ ‬خبرته‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الانشاءات‭ ‬والتطوير‭ ‬العقاري‭ ‬ستسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أعمال‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬استراتيجية‭ ‬طموحة‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرسومة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والإدارة‭ ‬التنفيذية‮»‬‭. ‬

بدوره‭ ‬قال‭ ‬بوحجي‭: ‬‮«‬يسرني‭ ‬الانضمام‭ ‬الى‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬وأنتهز‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬لأعرب‭ ‬عن‭ ‬امتناني‭ ‬وتقديري‭ ‬لرئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬منحوني‭ ‬إياها،‭ ‬وأتطلع‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الدوائر‭ ‬والأقسام‭ ‬لنقل‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬متقدمة‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬والازدهار،‭ ‬لتحافظ‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬ريادتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭. ‬

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