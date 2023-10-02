آركابيتا تتخارج من ((وايست هارمونيكس)) بأكثر من 650 مليون دولار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)KeterEnvironmentalSystemsTPG

ويأتي‭ ‬التخارج‭ ‬من‭ ‬‮«‬وايست‭ ‬هارمونيكس‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬احتفاظ‭ ‬بالاستثمار‭ ‬امتدت‭ ‬حوالي‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬ونصف،‭ ‬تضاعفت‭ ‬خلالها‭ ‬إيرادات‭ ‬الشركة‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬لتصل‭ ‬حاليًا‭ ‬إلى‭ ‬400‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬وقد‭ ‬عملت‭ ‬آركابيتا‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬الوثيق‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬إدارة‭ ‬‮«‬وايست‭ ‬هارمونيكس‮»‬‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الهادفة‭ ‬لتحقيق‭ ‬النمو،‭ ‬ومنها‭ ‬بيع‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬الشركة‭ ‬المختلفة‭ ‬إلى‭ ‬العملاء‭ ‬الحاليين،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬الشركة‭ ‬الواسع‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الحصة‭ ‬السوقية‭ ‬والفوز‭ ‬بقاعدة‭ ‬عملاء‭ ‬إضافية،‭ ‬واجتذاب‭ ‬عملاء‭ ‬جدد‭. ‬هذا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬آركابيتا‭ ‬الدعم‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬وايست‭ ‬هارمونيكس‮»‬‭ ‬في‭ ‬استكمال‭ ‬أربع‭ ‬صفقات‭ ‬استحواذ‭ ‬استراتيجية،‭ ‬شملت‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬تاليسمارك،‭ ‬وشركة‭ ‬كونتليجانت،‭ ‬وشركة‭ ‬ميريديان‭ ‬أليانس‭ ‬بارتنرز،‭ ‬وشركة‭ ‬نيوماركت‭ ‬وايست‭ ‬سوليوشنز‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك،‭ ‬طوّرت‭ ‬وايست‭ ‬هارمونيكس‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬آركابيتا‭ ‬شبكة‭ ‬تضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5‭.‬000‭ ‬متعهد‭ ‬خدمات‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬25‭.‬000‭ ‬موقع‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية،‭ ‬وقد‭ ‬أصبحت‭ ‬اليوم‭ ‬الشريك‭ ‬المفضل‭ ‬والمختار‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬الإقليمية‭ ‬والوطنية‭ ‬والعالمية‭. ‬وتأتي‭ ‬صفقة‭ ‬التخارج‭ ‬الناجحة‭ ‬من‭ ‬‮«‬وايست‭ ‬هارمونيكس‮»‬‭ ‬لتؤكد‭ ‬مدى‭ ‬فعالية‭ ‬استراتيجية‭ ‬عمل‭ ‬آركابيتا‭ ‬وتركيزها‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بإمكانيات‭ ‬كبيرة‭ ‬والقادرة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬معدلات‭ ‬نمو‭ ‬عالية‭.‬

هذا‭ ‬وسوف‭ ‬تتوحّد‭ ‬‮«‬وايست‭ ‬هارمونيكس‮»‬‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬كيتر‭ ‬إنفايرونمنتال‭ ‬سيرفسز‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬تدوير‭ ‬وإدارة‭ ‬النفايات‭ ‬كانت‭ ‬شركة‭ ‬تي‭ ‬بي‭ ‬جي‭ ‬جروث‭

‬ TPG ‭ ‬ Growth ‭ ‬قد‭ ‬استحوذت‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2021‭. ‬وسوف‭ ‬تستفيد‭ ‬الشركة‭ ‬الموحّدة‭ ‬من‭ ‬تفضيلات‭ ‬العملاء‭ ‬المتغيرة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مركزية‭ ‬تأمين‭ ‬المشتريات،‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬نوعية‭ ‬الخدمات،‭ ‬والتشعّب‭ ‬المتزايد‭ ‬لعمليات‭ ‬إدارة‭ ‬النفايات‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة،‭ ‬قال‭ ‬عاطف‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالملك،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬آركابيتا‭: ‬‮«‬تعد‭ ‬وايست‭ ‬هارمونيكس‭ ‬إحدى‭ ‬أكثر‭ ‬صفقات‭ ‬التخارج‭ ‬نجاحًا‭ ‬التي‭ ‬أبرمتها‭ ‬آركابيتا‭ ‬حتى‭ ‬اليوم،‭ ‬وتثبت‭ ‬مدى‭ ‬صحة‭ ‬استراتيجيتنا‭ ‬الاستثمارية‭ ‬التي‭ ‬تتركز‭ ‬على‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬شركات‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتطورة‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬دفاعية‭ ‬وتمتاز‭ ‬بإمكانيات‭ ‬نمو‭ ‬عالية،‭ ‬ونحن‭ ‬سعداء‭ ‬بما‭ ‬قدمناه‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬وايست‭ ‬هارمونيكس‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬مسيرة‭ ‬تطويرها‭ ‬وفخورون‭ ‬بما‭ ‬أنجزناه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مارتن‭ ‬تان،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاستثمار‭ ‬بمجموعة‭ ‬آركابيتا‭: ‬‮«‬لمسنا‭ ‬مدى‭ ‬الحاجة‭ ‬المتزايدة‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬إدارة‭ ‬النفايات‭ ‬الأعلى‭ ‬كفاءة‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬والتكاليف،‭ ‬وهي‭ ‬فجوة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬استطعنا‭ ‬تحديدها‭ ‬عند‭ ‬شرائنا‭ ‬لشركة‭ ‬وايست‭ ‬هارمونيكس‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2019،‭ ‬والتي‭ ‬تمكنت‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬آركابيتا‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬دور‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬التحوّل‭ ‬نحو‭ ‬استخدام‭ ‬حلول‭ ‬إدارة‭ ‬النفايات‭ ‬ذات‭ ‬التكلفة‭ ‬المثلى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شبكتها‭ ‬الضخمة‭ ‬من‭ ‬المتعهدين‭. ‬وسوف‭ ‬نواصل‭ ‬السعي‭ ‬إلى‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬شركات‭ ‬تتميز‭ ‬بنماذج‭ ‬أعمالها‭ ‬غير‭ ‬كثيفة‭ ‬الموجودات‭ ‬وباعتمادها‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتطورة‭ ‬وتحقيقها‭ ‬لتدفقات‭ ‬نقدية‭ ‬عالية‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬عديدة‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬مايكل‭ ‬هيس،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬وايست‭ ‬هارمونيكس‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬آركابيتا‭ ‬شريكًا‭ ‬استراتيجيًا‭ ‬قويًا‭ ‬في‭ ‬دعمها‭ ‬لتطوير‭ ‬أعمالنا‭ ‬وتسريع‭ ‬نمونا‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬فاقت‭ ‬كل‭ ‬التوقعات،‭ ‬وقد‭ ‬وضعنا‭ ‬رؤية‭ ‬واضحة‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬نمونا،‭ ‬وأود‭ ‬شخصيًا‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬امتناني‭ ‬للثقة‭ ‬التي‭ ‬حظينا‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مساهمينا،‭ ‬متطلعًا‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬تحسين‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الشركة‭ ‬لتسهيل‭ ‬حصول‭ ‬عملائنا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬حلول‭ ‬إدارة‭ ‬النفايات‭ ‬ذات‭ ‬النوعية‭ ‬العالية‭ ‬بتكلفة‭ ‬مثلى‮»‬‭.‬



