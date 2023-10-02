سفير البحرين لدى الولايات المتحدة يؤكد متابعة شؤون الطلبة البحرينيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشاد‭ ‬بالطلبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬الدارسين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وما‭ ‬يتحلون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مثابرة‭ ‬واجتهاد،‭ ‬وما‭ ‬اكتسبوه‭ ‬من‭ ‬معرفة‭ ‬وقدرات‭ ‬خلال‭ ‬دراستهم‭ ‬الجامعية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬

وأكد‭ ‬السفير‭ ‬حرص‭ ‬السفارة‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬شؤون‭ ‬الطلبة‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬احتياجاتهم،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬مكتب‭ ‬الملحقية‭ ‬الثقافية‭ ‬بالسفارة،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬الطلبة‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الملحقية،‭ ‬داعيًا‭ ‬إياهم‭ ‬للتسجيل‭ ‬لدى‭ ‬السفارة‭ ‬لتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬التواصل‭ ‬معهم‭ ‬ومتابعة‭ ‬شؤونهم،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬برنامج‭ ‬الدخول‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬انضمت‭ ‬له‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والذي‭ ‬يقدم‭ ‬تسهيلات‭ ‬الدخول‭ ‬عبر‭ ‬المطارات‭ ‬الأمريكية،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لهم‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬