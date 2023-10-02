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سفير البحرين لدى الولايات المتحدة يؤكد متابعة شؤون الطلبة البحرينيين

10/2/2023 7:11:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬لمدينة‭ ‬بوسطن،‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬ماستشوستس‭ ‬والولايات‭ ‬المجاورة،‭ ‬حيث‭ ‬عقد‭ ‬مع‭ ‬الطلبة‭ ‬حوارًا‭ ‬مفتوحًا،‭ ‬استهله‭ ‬الحضور‭ ‬بالإعراب‭ ‬عن‭ ‬تعازيهم‭ ‬الصادقة‭ ‬في‭ ‬شهداء‭ ‬الوطن‭ ‬من‭ ‬ضباط‭ ‬وجنود‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬الذين‭ ‬استشهدوا‭ ‬إثر‭ ‬عمل‭ ‬عدواني‭ ‬غادر‭ ‬على‭ ‬مواقـع‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬البحرينية‭ ‬المرابطة‭ ‬بالحد‭ ‬الجنوبي‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬عاصفة‭ ‬الحزم‭ ‬وإعادة‭ ‬الأمل‭.‬

وأشاد‭ ‬بالطلبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬الدارسين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وما‭ ‬يتحلون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مثابرة‭ ‬واجتهاد،‭ ‬وما‭ ‬اكتسبوه‭ ‬من‭ ‬معرفة‭ ‬وقدرات‭ ‬خلال‭ ‬دراستهم‭ ‬الجامعية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬

وأكد‭ ‬السفير‭ ‬حرص‭ ‬السفارة‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬شؤون‭ ‬الطلبة‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬احتياجاتهم،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬مكتب‭ ‬الملحقية‭ ‬الثقافية‭ ‬بالسفارة،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬الطلبة‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الملحقية،‭ ‬داعيًا‭ ‬إياهم‭ ‬للتسجيل‭ ‬لدى‭ ‬السفارة‭ ‬لتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬التواصل‭ ‬معهم‭ ‬ومتابعة‭ ‬شؤونهم،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬برنامج‭ ‬الدخول‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬انضمت‭ ‬له‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والذي‭ ‬يقدم‭ ‬تسهيلات‭ ‬الدخول‭ ‬عبر‭ ‬المطارات‭ ‬الأمريكية،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لهم‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

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