سفير البحرين لدى الولايات المتحدة يؤكد متابعة شؤون الطلبة البحرينيين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) التقى الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، خلال زيارته لمدينة بوسطن، عددًا من الطلبة البحرينيين في ولاية ماستشوستس والولايات المجاورة، حيث عقد مع الطلبة حوارًا مفتوحًا، استهله الحضور بالإعراب عن تعازيهم الصادقة في شهداء الوطن من ضباط وجنود قوة دفاع البحرين الذين استشهدوا إثر عمل عدواني غادر على مواقـع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.
وأشاد بالطلبة البحرينيين الدارسين في الولايات المتحدة الأمريكية وما يتحلون به من مثابرة واجتهاد، وما اكتسبوه من معرفة وقدرات خلال دراستهم الجامعية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد السفير حرص السفارة على متابعة شؤون الطلبة والاطلاع على احتياجاتهم، مشيراً إلى أهمية التواصل مع مكتب الملحقية الثقافية بالسفارة، لافتا إلى المواضيع التي تهم الطلبة والخدمات التي تقدمها الملحقية، داعيًا إياهم للتسجيل لدى السفارة لتسهيل عملية التواصل معهم ومتابعة شؤونهم، مشيرا إلى أهمية برنامج الدخول العالمي الذي انضمت له مملكة البحرين والذي يقدم تسهيلات الدخول عبر المطارات الأمريكية، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.
MENAFN02102023000055011008ID1107176568
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.