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تعيين عدد من المديرين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف

10/2/2023 7:11:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬94‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بتعيين‭ ‬مديرين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرْض‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُعين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬كل‭ ‬من‭:‬

السيد‭ ‬عارف‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬السماك‭ ‬مديراً‭ ‬لإدارة‭ ‬الاتصال‭.‬

السيدة‭ ‬وفاء‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبدالله‭ ‬الهاجري‭ ‬مديراً‭ ‬لإدارة‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭.‬

السيد‭ ‬صلاح‭ ‬حيدر‭ ‬حسين‭ ‬أحمد‭ ‬مديراً‭ ‬لإدارة‭ ‬صندوق‭ ‬الزكاة‭.‬

السيدة‭ ‬علياء‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬مراد‭ ‬مديراً‭ ‬لإدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والمالية‭.‬

السيدة‭ ‬نوف‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬خلفان‭ ‬مديراً‭ ‬لإدارة‭ ‬التوثيق‭ ‬والتنفيذ‭.‬

السيدة‭ ‬بسمة‭ ‬محمد‭ ‬الخياط‭ ‬مديراً‭ ‬لإدارة‭ ‬شئون‭ ‬القاصرين‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

على‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

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