تعيين عدد من المديرين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (94) لسنة 2023 بتعيين مديرين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك بناءً على عرْض وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كل من:
السيد عارف علي أحمد السماك مديراً لإدارة الاتصال.
السيدة وفاء إبراهيم عبدالله الهاجري مديراً لإدارة تقنية المعلومات.
السيد صلاح حيدر حسين أحمد مديراً لإدارة صندوق الزكاة.
السيدة علياء عبدالعزيز عبدالرحمن مراد مديراً لإدارة الموارد البشرية والمالية.
السيدة نوف علي محمد خلفان مديراً لإدارة التوثيق والتنفيذ.
السيدة بسمة محمد الخياط مديراً لإدارة شئون القاصرين.
المادة الثانية
على وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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