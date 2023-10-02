مرسوم ملكي بتعيين المستشار محمد مقبل وكيلا مساعدا لقضايا الدولة والتعاون الدولي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم رقم (90) لسنة 2023 بتعيين وكيل مساعد في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك بناءً على عرض وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعين المستشار محمد أحمد علي مقبل وكيلاً مساعداً لقضايا الدولة والتعاون الدولي بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المادة الثانية
على وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
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