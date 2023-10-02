((الاتحاد)) السعودي يرفض خوض مباراة ضد فريق إيراني بسبب تمثال سليماني ولافتات سياسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬غادر‭ ‬أرضية‭ ‬ملعب‭ ‬سباهان‭ ‬أصفهان‭ ‬الإيراني‭ ‬بسبب‭ ‬وجود‭ ‬مجسم‭ ‬لقاسم‭ ‬سليماني‭.‬

وذكرت‭ ‬محطة‭ ‬الإخبارية‭ ‬السعودية‭ ‬أن‭ ‬بعثة‭ ‬الاتحاد‭ ‬‮«‬توجهت‭ ‬إلى‭ ‬المطار‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬الوطن‮»‬‭ ‬ونشرت‭ ‬مقطعا‭ ‬قصيرا‭ ‬لمغادرة‭ ‬الفريق‭ ‬ملعب‭ ‬المباراة‭.‬

وذكرت‭ ‬‮«‬الإخبارية‮»‬‭ ‬السعودية‭ ‬أن‮

«‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬وبعض‭ ‬لاعبي‭ ‬الاتحاد‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬أبلغوا‭ ‬مراقب‭ ‬وطاقم‭ ‬حكام‭ ‬المباراة‭ ‬عن‭ ‬الصور‭ ‬واللافتات‭ ‬السياسية‭ ‬وطلبوا‭ ‬إزالتها‭ ‬حتى‭ ‬تقام‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬طبيعية‮»‬‭. ‬وتداول‭ ‬مغرّدون‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ (‬تويتر‭ ‬سابقًا‭) ‬لقطات‭ ‬مصورة‭ ‬تُظهر‭ ‬وجود‭ ‬تمثال‭ ‬لقاسم‭ ‬سليماني‭ ‬في‭ ‬ممر‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬الملعب‭. ‬

وذكرت‭ ‬‮«‬الإخبارية‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مراقب‭ ‬وطاقم‭ ‬حكام‭ ‬اللقاء‭ ‬طلبوا‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإيرانيين‭ ‬إزالة‭ ‬التماثيل‭ ‬واللافتات‭ ‬وتم‭ ‬الرفض‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬مسؤولي‭ ‬سباهان‭ ‬الإيراني‮»‬‭.‬

وأفادت‭ ‬‮«‬الإخبارية‮»‬‭ ‬أن‭ ‬بعثة‭ ‬اتحاد‭ ‬جدة‭ ‬تتجه‭ ‬إلى‭ ‬المطار‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬السعودية،‭ ‬‮«‬اعتراضًا‭ ‬على‭ ‬الممارسات‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‮»‬‭.‬