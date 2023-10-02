((الاتحاد)) السعودي يرفض خوض مباراة ضد فريق إيراني بسبب تمثال سليماني ولافتات سياسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ذكرت محطة شركة الرياضة السعودية (إس.إس.سي) أمس أن لاعبي فريق الاتحاد السعودي غادروا ملعب مباراة سيباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وذكرت وسائل إعلام أن فريق الاتحاد السعودي غادر أرضية ملعب سباهان أصفهان الإيراني بسبب وجود مجسم لقاسم سليماني.
وذكرت محطة الإخبارية السعودية أن بعثة الاتحاد «توجهت إلى المطار للعودة إلى أرض الوطن» ونشرت مقطعا قصيرا لمغادرة الفريق ملعب المباراة.
وذكرت «الإخبارية» السعودية أن
«الجهاز الإداري وبعض لاعبي الاتحاد هم من أبلغوا مراقب وطاقم حكام المباراة عن الصور واللافتات السياسية وطلبوا إزالتها حتى تقام المباراة في ظروف طبيعية». وتداول مغرّدون عبر منصة إكس (تويتر سابقًا) لقطات مصورة تُظهر وجود تمثال لقاسم سليماني في ممر الدخول إلى الملعب.
وذكرت «الإخبارية» أن «مراقب وطاقم حكام اللقاء طلبوا من المسؤولين الإيرانيين إزالة التماثيل واللافتات وتم الرفض من قِبل مسؤولي سباهان الإيراني».
وأفادت «الإخبارية» أن بعثة اتحاد جدة تتجه إلى المطار في طريقها للعودة إلى السعودية، «اعتراضًا على الممارسات غير المشروعة».
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