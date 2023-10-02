مـنـاقـصـة لـتوفير مركبات لتوصيل مرضى غسيل الكلى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: نوال عباس
تنافست 6 شركات على مناقصة طرحتها المستشفيات الحكومية أمس لتوفير 5 مركبات مع سواق مؤهلين لتوصيل مرضى غسيل الكلى بالمستشفيات الحكومية، وتقدمت شركة Allied Car Rental بأقل العطاءات بمبلغ يقدر بـ30 ألف دينار.
وتأتي هذه المناقصة في إطار تقديم أفضل الخدمات لمرضى الفشل الكلوي، إذ ارتأت المستشفيات الحكومية توفير وسائل مواصلات لنقل مرضى غسيل الكلى المحتاجين طبيا وماليا من مواقع سكناهم إلى مراكز غسيل الكلى في المستشفيات الحكومية، وإرجاعهم إلى سكناهم بعد الانتهاء من عمليات الغسيل، والتي من شأنها أن تساعد على تخفيف العبء عن هؤلاء المرضى.
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