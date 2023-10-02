مـنـاقـصـة لـتوفير مركبات لتوصيل مرضى غسيل الكلى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬تنافست‭ ‬6‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬أمس‭ ‬لتوفير‭ ‬5‭ ‬مركبات‭ ‬مع‭ ‬سواق‭ ‬مؤهلين‭ ‬لتوصيل‭ ‬مرضى‭ ‬غسيل‭ ‬الكلى‭ ‬بالمستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Allied Car Rental ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بمبلغ‭ ‬يقدر‭ ‬بـ30‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬لمرضى‭ ‬الفشل‭ ‬الكلوي،‭ ‬إذ‭ ‬ارتأت‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬توفير‭ ‬وسائل‭ ‬مواصلات‭ ‬لنقل‭ ‬مرضى‭ ‬غسيل‭ ‬الكلى‭ ‬المحتاجين‭ ‬طبيا‭ ‬وماليا‭ ‬من‭ ‬مواقع‭ ‬سكناهم‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬غسيل‭ ‬الكلى‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وإرجاعهم‭ ‬إلى‭ ‬سكناهم‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬الغسيل،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تخفيف‭ ‬العبء‭ ‬عن‭ ‬هؤلاء‭ ‬المرضى‭.‬