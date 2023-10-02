اجـتـمـاع حكومي نيابي لـبـحـث مـلـف مفصـولي طـيـران الـخـلـيج بعد غد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
علمت «أخبار الخليج» من مصادر مطلعة أنه يجري الإعداد لعقد اجتماع مشترك يوم الخميس القادم بين وفد حكومي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله ووفد نيابي برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، بهدف مناقشة ملف موظفي طيران الخليج المفصولين.
وكان مجلس النواب قد عقد الأسبوع الماضي مؤتمرا صحفيا لاستعراض حالات الموظفين المفصولين من شركة طيران الخليج، مجددا مطالبته بضرورة إرجاعهم إلى وظائفهم فورا وبنفس الدرجة الوظيفية وعقد العمل السابق، مع الإبقاء على نفس الامتيازات المقدمة إليهم، وتأكيد عدم عودة الشركة إلى استخدام أساليب مشابهة لتسريح الموظفين مع التكفل بعدم التعرض للموظفين ومضايقتهم في أعمالهم، وبعدم المساومة معهم بالتدوير إلى وظائف أخرى لا تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم العملية والعلمية.
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