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اجـتـمـاع حكومي نيابي لـبـحـث مـلـف مفصـولي طـيـران الـخـلـيج بعد غد

10/2/2023 7:11:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

علمت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬أنه‭ ‬يجري‭ ‬الإعداد‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬مشترك‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬القادم‭ ‬بين‭ ‬وفد‭ ‬حكومي‭ ‬برئاسة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬ووفد‭ ‬نيابي‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬المسلم،‭ ‬بهدف‭ ‬مناقشة‭ ‬ملف‭ ‬موظفي‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬المفصولين‭.
‬وكان‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬قد‭ ‬عقد‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬مؤتمرا‭ ‬صحفيا‭ ‬لاستعراض‭ ‬حالات‭ ‬الموظفين‭ ‬المفصولين‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬مجددا‭ ‬مطالبته‭ ‬بضرورة‭ ‬إرجاعهم‭ ‬إلى‭ ‬وظائفهم‭ ‬فورا‭ ‬وبنفس‭ ‬الدرجة‭ ‬الوظيفية‭ ‬وعقد‭ ‬العمل‭ ‬السابق،‭ ‬مع‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬الامتيازات‭ ‬المقدمة‭ ‬إليهم،‭ ‬وتأكيد‭ ‬عدم‭ ‬عودة‭ ‬الشركة‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬أساليب‭ ‬مشابهة‭ ‬لتسريح‭ ‬الموظفين‭ ‬مع‭ ‬التكفل‭ ‬بعدم‭ ‬التعرض‭ ‬للموظفين‭ ‬ومضايقتهم‭ ‬في‭ ‬أعمالهم،‭ ‬وبعدم‭ ‬المساومة‭ ‬معهم‭ ‬بالتدوير‭ ‬إلى‭ ‬وظائف‭ ‬أخرى‭ ‬لا‭ ‬تناسب‭ ‬مؤهلاتهم‭ ‬وخبراتهم‭ ‬العملية‭ ‬والعلمية‭. ‬

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